Le Bitcoin dépasse les 70 000 dollars américains malgré un dollar plus fort📈

Le bitcoin reprend son ascension, même si le sentiment sur les marchés boursiers mondiaux suggère toujours une aversion au risque, visible notamment dans la chute des prix des métaux précieux, en particulier l'argent. Il est possible que les capitaux qui quittent le marché de l'argent soient en partie réinvestis dans le bitcoin, qui fait preuve d'une résilience surprenante. Depuis l'attaque américaine contre l'Iran, le prix de la cryptomonnaie a augmenté d'environ 10 %, après avoir initialement chuté à environ 63 000 dollars dans la réaction immédiate.
Dans le même temps, la force du dollar américain n'a pas entraîné de baisse sur le marché des cryptomonnaies, et le dénouement de diverses opérations spéculatives (notamment sur les fournisseurs de puces mémoire) n'a pas provoqué de chute brutale des cours du BTC. Cela s'explique peut-être par le fait que le marché des cryptomonnaies était déjà fortement survendu, ce qui limite actuellement sa corrélation avec le marché dans son ensemble.
Bitcoin (D1)
Le BTC se négocie actuellement près de la limite supérieure de son canal de consolidation après les récentes baisses. Le principal test de résistance pourrait se produire dans un scénario où le prix évoluerait vers environ 76 000 dollars, où se trouve l'EMA50. Ce niveau a servi à plusieurs reprises de zone de résistance importante depuis l'automne, notamment au début du mois d'octobre 2025 et à la mi-janvier 2026.
Un dépassement de ce niveau pourrait signaler une nouvelle pression vers la zone des 90 000 dollars. D'autre part, une réaction baissière dans la fourchette de 70 000 à 76 000 dollars pourrait déclencher une nouvelle impulsion à la baisse, poussant potentiellement le prix en dessous de 60 000 dollars.
Source: xStation5
Le BTC a déjà franchi le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, tandis que le retracement de 38,2 % souligne davantage la zone des 75 000 dollars comme un niveau de résistance potentiellement clé.
Source: xStation5
