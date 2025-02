Audition de Jerome Powell (EN DIRECT)🔍

Le monde financier a tournĂ© son attention vers le prĂ©sident de la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale, Jerome Powell, alors qu'il prĂ©sentait son rapport semestriel sur la politique monĂ©taire au CongrĂšs. Ce tĂ©moignage trĂšs attendu est intervenu Ă un moment crucial pour l'Ă©conomie et la politique monĂ©taire amĂ©ricaines.  Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Points clĂ©s du tĂ©moignage de Jerome Powell Perspectives Ă©conomiques et situation actuelle L'Ă©conomie amĂ©ricaine affiche une vigueur gĂ©nĂ©rale, avec une croissance du PIB supĂ©rieure Ă 2 % en 2024, soutenue par la rĂ©silience des dĂ©penses de consommation. Toutefois, les investissements en Ă©quipements montrent des signes de ralentissement.

L'inflation a considérablement progressé vers l'objectif de 2 % de la Fed, bien qu'elle reste un peu élevée. Le PCE total a augmenté de 2,6 % au cours des 12 mois précédant décembre, tandis que le PCE de base a augmenté de 2,8 %.

Le marché du travail reste stable, le taux de chÎmage se maintenant à des niveaux bas. Powell a notamment souligné que les conditions de travail ne sont pas actuellement une source de pressions inflationnistes. Orientation politique et direction future M. Powell a souligné qu'il n'y avait pas d'urgence à ajuster la politique monétaire, indiquant une approche patiente des décisions futures en matiÚre de taux.

La Fed est prĂȘte Ă maintenir la politique de restriction pendant une pĂ©riode plus longue si l'Ă©conomie reste forte et si l'inflation ne se rapproche pas de maniĂšre dĂ©cisive de l'objectif de 2 %.

Inversement, la Fed est prĂȘte Ă assouplir sa politique si elle observe une faiblesse inattendue du marchĂ© du travail ou une baisse de l'inflation plus rapide que prĂ©vu. RĂ©vision du cadre et stratĂ©gie Ă long terme Un examen complet du cadre de politique monĂ©taire de la Fed est en cours et s'achĂšvera Ă la fin de l'Ă©tĂ©.

L'objectif d'inflation de 2 % restera inchangé et ne fera pas l'objet d'un examen.

L'examen du cadre intĂ©grera les enseignements tirĂ©s des cinq derniĂšres annĂ©es et inclura la participation du public par le biais des Ă©vĂ©nements « La Fed Ă l'Ă©coute ». Évaluation des risques Powell a soulignĂ© que la politique est bien positionnĂ©e pour gĂ©rer les risques et les incertitudes actuels.

La Fed reste attentive aux risques des deux cÎtés de son mandat : le plein emploi et la stabilité des prix.

Le comité considÚre que les risques liés à la réalisation de ses objectifs sont globalement équilibrés. Le témoignage de Powell reflÚte une approche prudente et équilibrée, suggérant que la Fed aura besoin de preuves substantielles avant de procéder à des ajustements politiques significatifs. L'accent reste mis sur la réalisation de progrÚs durables vers l'objectif d'inflation de 2 %, tout en maintenant des conditions de marché du travail solides. Le témoignage a suscité une légÚre réaction sur la paire EURUSD. Source : xStation

