Avant l'ouverture des marchés européens (03.11.2025)

Les marchés japonais restent fermés pour la fête nationale. Les principales paires de devises s'échangent dans des fourchettes étroites. Les investisseurs se concentrent sur la décision de la RBA demain et sur les données PMI et ISM publiées aujourd'hui.

L'OPEP a maintenu son augmentation prévue de la production de +137 000 barils par jour (conformément aux attentes), mais a annoncé une pause dans les hausses pour le premier trimestre 2026 en raison des craintes d'une offre excédentaire en hiver — un revirement inattendu qui a soutenu les prix en début de semaine.

Le gouverneur de la Fed, M. Waller, s'est déclaré favorable à une nouvelle baisse des taux en décembre, invoquant l'affaiblissement du marché du travail et la baisse de l'inflation malgré l'incertitude macroéconomique causée par la fermeture du gouvernement américain.

Il a également ajouté qu'il accepterait une nomination à la présidence de la Fed.

M. Trump a exclu l'envoi de missiles Tomahawk en Ukraine, a fait allusion à des « plans secrets » pour le Venezuela et a déclaré que des troupes américaines « pourraient être déployées » au Nigeria.

Il a également mentionné qu'il rencontrait régulièrement Jensen Huang, de Nvidia, et qu'il n'avait pas l'intention de partager les puces Blackwell à l'étranger.

L'inflation de l'Institut de Melbourne a augmenté à 3,1 % en glissement annuel (restant élevée), les dépenses des ménages ont augmenté de +0,2 % en glissement mensuel (faible), les permis de construire ont bondi de +12 %, tandis que les offres d'emploi de l'ANZ ont chuté de −2,2 % (quatrième baisse consécutive).

La RBA devrait maintenir ses taux inchangés mardi.

L'indice PMI manufacturier pour octobre a reculé de 50,7 à 49,4, signalant un nouveau ralentissement dans le secteur de la production.

L'indice PMI manufacturier privé a reculé de 51,2 à 50,6. La demande intérieure est restée stable, mais les exportations se sont affaiblies en raison de l'incertitude liée aux droits de douane.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."