Procès-verbal de la BCE : l'impact maximal de la vigueur de l'euro sur l'inflation reste à venir 🇪🇺

Le procès-verbal de la BCE n'a pas eu d'effet significatif sur le taux EURUSD, car il a réitéré la position équilibrée de la BCE sur l'inflation maîtrisée et la dynamique de croissance résiliente, qui deviennent obsolètes en raison de la guerre qui vient d'éclater au Moyen-Orient. Source: xStation5 Le procès-verbal souligne l'appréciation persistante de l'euro, alimentée par son statut émergent de valeur refuge et par la confiance structurelle dont il bénéficie. Cependant, cette vigueur représente un défi croissant pour une zone euro sensible au commerce. Alors que l'impact désinflationniste maximal du rebond de 2025 est encore en suspens, l'équilibre des risques a fondamentalement changé à la suite du conflit avec l'Iran. L'euro se comporte de plus en plus comme une monnaie à risque, vulnérable aux chocs énergétiques. Les taux devant rester inchangés jusqu'en 2027, la BCE doit désormais trouver un équilibre entre la résilience historique du taux de change et la nouvelle réalité de l'inflation liée à l'énergie. Vous trouverez ci-dessous le détail des points les plus importants : Perspectives d'inflation Révisions à la hausse : les prévisions d'inflation (IPCH hors tabac) ont été révisées à la hausse depuis décembre 2025, principalement en raison de la hausse des prix du pétrole et des métaux industriels.

les prévisions d'inflation (IPCH hors tabac) ont été révisées à la hausse depuis décembre 2025, principalement en raison de la hausse des prix du pétrole et des métaux industriels. Projections : l'inflation devrait osciller autour de 1,8 % au second semestre 2026 (environ 1,9 % si l'on inclut le tabac).

l'inflation devrait osciller autour de 1,8 % au second semestre 2026 (environ 1,9 % si l'on inclut le tabac). Facteurs : la hausse des coûts de l'énergie et des métaux industriels a ajouté 30 points de base à la compensation de l'inflation, tandis que l'appréciation de l'euro n'a eu qu'un effet modéré sur les perspectives.

la hausse des coûts de l'énergie et des métaux industriels a ajouté 30 points de base à la compensation de l'inflation, tandis que l'appréciation de l'euro n'a eu qu'un effet modéré sur les perspectives. Objectif : le Conseil des gouverneurs reste déterminé à ramener l'inflation à son objectif de 2 % à moyen terme. Croissance et activité économiques Résilience mondiale : la dynamique de croissance mondiale reste résiliente, avec une surprise à la hausse fin 2025, et devrait rester stable à un peu plus de 3 % en 2026 et 2027.

la dynamique de croissance mondiale reste résiliente, avec une surprise à la hausse fin 2025, et devrait rester stable à un peu plus de 3 % en 2026 et 2027. Confiance dans la zone euro : la confiance dans la zone euro a été renforcée par un important plan budgétaire allemand (annoncé en mars 2025) qui devrait soutenir la croissance potentielle grâce à une augmentation des investissements publics.

: la confiance dans la zone euro a été renforcée par un important plan budgétaire allemand (annoncé en mars 2025) qui devrait soutenir la croissance potentielle grâce à une augmentation des investissements publics. Ralentissement du commerce : malgré une croissance globale, le commerce mondial devrait connaître un ralentissement important en 2026 en raison de l'impact négatif des droits de douane et de la forte incertitude politique. Euro : Facteurs de vigueur : l'euro s'est apprécié de 1 % par rapport au dollar américain depuis la dernière réunion, mais cette appréciation est attribuée à la faiblesse du dollar (due à des chocs de risque spécifiques aux États-Unis) plutôt qu'à la vigueur interne de l'euro.

l'euro s'est apprécié de 1 % par rapport au dollar américain depuis la dernière réunion, mais cette appréciation est attribuée à la faiblesse du dollar (due à des chocs de risque spécifiques aux États-Unis) plutôt qu'à la vigueur interne de l'euro. Statut de valeur refuge : l'euro est de plus en plus perçu comme une monnaie « refuge », en particulier en période de crise géopolitique ou de menaces tarifaires américaines.

l'euro est de plus en plus perçu comme une monnaie « refuge », en particulier en période de crise géopolitique ou de menaces tarifaires américaines. Impact différé : L'« effet de désinflation maximale » résultant de l'appréciation significative de l'euro observée mi-2025 n'a pas encore été atteint et devrait se manifester au cours des trois prochaines années.

L'« effet de désinflation maximale » résultant de l'appréciation significative de l'euro observée mi-2025 n'a pas encore été atteint et devrait se manifester au cours des trois prochaines années. Compétitivité : Il a été noté que malgré la stabilité nominale, la vigueur persistante de l'euro depuis début 2025 a rendu les exportateurs européens moins compétitifs. Risques et incertitudes Droits de douane et commerce : la forte incertitude politique et la menace de droits de douane mondiaux restent les principaux risques pour la croissance du commerce mondial en 2026.

la forte incertitude politique et la menace de droits de douane mondiaux restent les principaux risques pour la croissance du commerce mondial en 2026. Sensibilité au taux de change : la zone euro est particulièrement sensible aux fluctuations des taux de change en raison de son statut de grande région commerciale mondiale.

la zone euro est particulièrement sensible aux fluctuations des taux de change en raison de son statut de grande région commerciale mondiale. Tensions géopolitiques : la montée des tensions géopolitiques a entraîné une forte hausse des actions du secteur de la défense dans l'UE, même si les secteurs sensibles aux droits de douane continuent d'afficher des performances inférieures à la moyenne. Orientation de la politique monétaire Taux d'intérêt : la BCE devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés tout au long de 2026 et probablement de 2027 ; les prix du marché suggèrent qu'une hausse complète de 25 points de base pourrait ne pas avoir lieu avant début 2028.

la BCE devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés tout au long de 2026 et probablement de 2027 ; les prix du marché suggèrent qu'une hausse complète de 25 points de base pourrait ne pas avoir lieu avant début 2028. Approche : le Conseil des gouverneurs maintient une approche dépendante des données, réunion par réunion, se réservant la possibilité d'ajuster la trajectoire future des taux si l'environnement venait à changer.

