Avant l'ouverture des marchés européens (05.01.2026)

Au cours du week-end, Maduro a été arrêté lors d'une opération militaire. Trump a déclaré que les États-Unis avaient désormais « pleinement accès » aux ressources vénézuéliennes et souhaitait que les compagnies pétrolières américaines reviennent dans le pays. Seuls des dégâts mineurs ont été signalés dans les infrastructures portuaires de La Guaira, tandis que la production de PDVSA est restée intacte.

La Russie et les responsables de l'UE ont émis des avertissements concernant la souveraineté et ont appelé à la retenue.

Les prix du pétrole ont connu de fortes fluctuations : les pertes initiales ont été récupérées avant que les prix ne rechutent. Au moment de la rédaction du présent rapport, le pétrole est en baisse de 0,55 %. Les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement vénézuélien se sont apaisées, la production et les exportations n'ayant globalement pas été affectées. Trump a également suggéré des mesures potentielles à l'encontre de la Colombie et a réitéré ses avertissements à l'égard du Mexique, invoquant les activités des cartels. Les marchés anticipent des primes de risque régionales plus élevées, mais estiment que l'impact à court terme sur le marché pétrolier sera limité, compte tenu de la production vénézuélienne inférieure à 1 million de barils par jour. Le risque événementiel reste largement dépendant de la stabilité politique après le coup d'État.

Face à l'incertitude géopolitique croissante au cours du week-end, les métaux précieux ont réagi le plus fortement. L'or a rebondi de plus de 2,05 % à 4 420 USD l'once, suivi par l'argent (+3,90 %), le palladium (+2,20 %) et le platine (+3,80 %).

Une réunion de l'OPEP+ a également eu lieu ce week-end. Le groupe a confirmé que les niveaux de production resteraient inchangés, renforçant ainsi le message selon lequel le marché reste bien approvisionné malgré le risque géopolitique. Huit producteurs de pétrole ont confirmé une pause pour le premier trimestre 2026, invoquant la faiblesse saisonnière de la demande et un marché « équilibré ». Des réductions volontaires totalisant 1,65 mb/j restent en réserve pour une éventuelle réintroduction progressive.

L'indice PMI manufacturier final du Japon a atteint 50,0 (novembre : 48,7), mettant fin à cinq mois de contraction. Les nouvelles commandes ont diminué à un rythme plus lent qu'au cours des 19 derniers mois et la production s'est stabilisée. L'emploi a augmenté pour le quatrième mois consécutif, bien que les prix des intrants aient connu leur plus forte hausse depuis avril.

L'indice PMI des services chinois a chuté à 52,0, marquant un quatrième mois consécutif de ralentissement.

La demande à l'exportation s'est affaiblie et les suppressions d'emplois ont persisté, même si les prévisions pour 2026 se sont améliorées.

Le gouverneur de la BoJ, M. Ueda, a réaffirmé sa volonté de poursuivre les hausses de taux si la croissance et l'inflation évoluent conformément aux prévisions. La confiance dans la durabilité du cycle salaires-prix s'accroît, la normalisation de la politique monétaire étant envisagée comme progressive. Malgré cela, le yen reste aujourd'hui l'une des devises les plus faibles du G10 ; l'USDJPY est en hausse de 0,21 %.

Le marché des cryptomonnaies progresse, le Bitcoin repassant au-dessus des 90 000 USD, en hausse de 1,00 % à 92 400 USD, tandis que l'Ethereum gagne 1,45 % à 3 150 USD. PwC a signalé un engagement plus profond dans le secteur des cryptomonnaies dans un contexte réglementaire américain plus clair grâce à la loi GENIUS.

