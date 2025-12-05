Avant l'ouverture des marchés européens (05.12.2025)

La séance Asie-Pacifique s'est déroulée dans une ambiance calme et optimiste. Les indices chinois progressent de 0,80 à 1,10 %, le SG20cash recule de 0,08 %, l'AU200.cash progresse de 0,10 % et le JP225 japonais recule de 0,25 %.

Aujourd'hui, nous recevrons le rapport PCE américain retardé pour septembre.

En octobre, les dépenses des ménages au Japon ont reculé de 3,0 % à/a et de 3,5 % en glissement mensuel, soit nettement moins que prévu, ce qui témoigne de la fragilité de la demande et complique le débat sur la politique monétaire de la Banque du Japon (BOJ) en décembre.

Malgré cela, la BOJ semble s'orienter vers une hausse de 25 points de base en décembre. Les discussions internes suggèrent que les décideurs politiques préfèrent relever les taux à 0,75 % le mois prochain et sont ouverts à un resserrement progressif supplémentaire.

Le WSJ rapporte que Masayoshi Son étudie un projet de parcs industriels dédiés à l'IA, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, sur des terres fédérales américaines, lié au nouveau cadre de trade entre les États-Unis et le Japon.

L'or s'est maintenu au-dessus de 4 200 USD l'once, gagnant 0,42 % aujourd'hui. Le pétrole, en revanche, est en baisse de 0,27 % à 59,50 USD le baril.

Netflix serait en pourparlers exclusifs pour acquérir le studio Warner Bros Discovery. Selon certaines informations, Netflix négocierait un achat à 28 dollars par action avec une clause d'exclusivité.

La banque centrale indienne, la RBI, a décidé à l'unanimité de réduire ses taux de 25 points de base à 5,25 %.

Malgré la pression exercée sur la roupie indienne, la croissance résiliente et la récente désinflation ont permis un assouplissement. Le gouverneur Malhotra a qualifié le contexte actuel de « période dorée rare ».

Moore Threads a bondi de 400 % lors de son introduction à Shanghai dans le cadre de l'offensive chinoise sur les GPU. Les actions du « Nvidia chinois » ont explosé après une introduction en bourse de 1,1 milliard de dollars, témoignant d'un soutien financier intense aux fabricants nationaux de GPU dans un contexte de contrôle des exportations américaines sur Nvidia.

