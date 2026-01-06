Avant l'ouverture des marchés européens (06.01.2025)

Les marchés de la région Asie-Pacifique affichent des gains modestes compris entre 0,60 % et 0,80 %, à l'exception de l'indice australien AU200.cash, qui recule de 0,90 %.

Le dollar américain a continué de s'affaiblir après la publication des données ISM lundi, l'EURUSD progressant de 0,15 %.

L'indice PMI des services australiens a reculé à 51,1 en décembre, contre 52,8 en novembre, indiquant une expansion continue, mais au rythme le plus lent depuis mai. Malgré ce chiffre global en baisse, les nouvelles commandes et la demande à l'exportation ont augmenté, l'emploi s'est accéléré et les retards ont diminué, ce qui suggère une demande résiliente à l'approche de 2026.

Les pressions sur les coûts se sont intensifiées tant sur les prix des intrants que sur ceux des extrants, les entreprises faisant état d'une hausse des coûts des matériaux, de l'énergie et de la main-d'œuvre, ainsi que d'une accélération du rythme des hausses de prix, ce qui renforce le risque d'une inflation persistante tirée par les services.

Lors du CES 2026, NVIDIA a dévoilé sa plateforme Rubin de nouvelle génération basée sur la superpuce Vera Rubin, qui intègre un processeur et deux processeurs graphiques dans un seul boîtier. Jensen Huang a souligné que les nouveaux systèmes de serveurs IA, dont la commercialisation est prévue au second semestre 2026, sont conçus pour l'IA agentique et les modèles d'inférence avancés, et pourraient permettre de diviser par dix les coûts par rapport à la génération Blackwell.

Les données de la Banque du Japon ont montré que la base monétaire s'est contractée en 2025 pour la première fois en 18 ans, reflétant un abandon de la politique ultra-accommodante et renforçant les anticipations d'une nouvelle réduction progressive et de hausses supplémentaires des taux.

L'indice PMI global à Hong Kong est tombé à 51,9 en décembre, contre 52,9 en novembre, ce qui représente le cinquième mois consécutif d'expansion, mais signale un léger ralentissement. La production et les nouvelles commandes ont continué de croître à un rythme soutenu mais plus lent, tandis que les arriérés de travail ont augmenté pour la première fois en un an, ce qui indique généralement une demande plus forte et un potentiel de croissance supplémentaire de la production.

L'administration Trump a fixé des conditions claires pour le leadership intérimaire de Delcy Rodríguez, signalant que la coopération avec les États-Unis est essentielle à la survie politique.

Les États-Unis exigent des mesures plus sévères contre le trafic de stupéfiants, l'expulsion des conseillers iraniens, cubains et autres conseillers étrangers jugés hostiles aux intérêts américains, et la fin des ventes de pétrole aux pays considérés comme des adversaires.

La Maison Blanche a confirmé qu'elle était en pourparlers avec plusieurs compagnies du pétrole aux États-Unis concernant des investissements potentiels de plusieurs milliards de dollars dans la reconstruction du secteur énergétique vénézuélien, sans toutefois préciser les noms des entreprises ni le calendrier.

Les grandes banques australiennes, notamment la CBA et la NAB, s'attendent désormais à ce que la RBA reprenne ses hausses de taux en février 2026, certaines prévisions tablant également sur une nouvelle hausse en mai.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."