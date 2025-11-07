Avant l'ouverture des marchés européens (07.11.2025)

Les indices asiatiques et pacifiques affichent des résultats mitigés. Les indices chinois reculent de 0,10 à 0,70 % , le JP225 japonais gagne 0,05 % , tandis que l' AU200.cash australien perd 0,54 % .

Les indices chinois reculent de , le japonais gagne , tandis que l' australien perd . Sur le marché des changes , la volatilité reste faible en début de journée. Le dollar américain progresse légèrement ( USDIDX +0,17 % ). Parmi les devises les plus faibles figurent le dollar néo-zélandais et le yen japonais , qui reculent tous deux d'environ 0,10 à 0,20 % . En revanche, le dollar australien figure parmi les devises les plus performantes, avec une hausse de 0,10 à 0,15 % .

, la volatilité reste faible en début de journée. Le progresse légèrement ( ). Parmi les devises les plus faibles figurent le et le , qui reculent tous deux d'environ . En revanche, le figure parmi les devises les plus performantes, avec une hausse de . Tesla a approuvé un énorme programme de rémunération basé sur les performances sur 10 ans pour Elon Musk, d'une valeur de 1 000 milliards de dollars , lié à des objectifs tels que 20 millions de véhicules vendus par an , 1 million de robotaxis , 1 million de robots humanoïdes et une augmentation de la capitalisation boursière de 1 500 milliards à 8 500 milliards de dollars . À titre de comparaison, en 2024, Tesla a livré plus de 1,7 million de véhicules électriques .

a approuvé un , lié à des objectifs tels que , , et une . À titre de comparaison, en . La Maison Blanche a annoncé qu'elle ne délivrerait aucune licence d'exportation pour les puces IA restreintes de Nvidia conçues pour la Chine, revenant ainsi sur les signaux de flexibilité précédemment émis par le président Trump .

a annoncé qu'elle conçues pour la Chine, précédemment émis par le . Beth Hammack , de la Fed de Cleveland , a déclaré qu'elle souhaitait que la politique reste « restrictive » , soulignant que si aucune nouvelle hausse n'était prévue dans le scénario de base , celle-ci ne pouvait être exclue .

, de la , a déclaré qu'elle souhaitait que la politique reste , soulignant que si , celle-ci . Alberto Musalem , de la Fed de Saint-Louis , a souligné la résilience de l'économie américaine , prévoyant un ralentissement au quatrième trimestre suivi d'un rebond en 2026 , tout en avertissant que les droits de douane et les déficits importants présentent des risques d'inflation à la hausse .

, de la , a souligné la , prévoyant , tout en avertissant que . Les responsables de la Fed continuent de mettre l'accent sur une attitude prudente , signalant que la banque centrale n'est pas pressée d'assouplir sa politique de manière agressive .

, signalant que la banque centrale . La Banque populaire de Chine a retiré 1 570 milliards de yuans nets du système bancaire par le biais d'opérations d'open market, ce qui représente la plus forte réduction de liquidités depuis janvier 2024 .

a retiré du système bancaire par le biais d'opérations d'open market, ce qui représente la . Au Japon , les dépenses des ménages ont augmenté de 1,8 % en glissement annuel en septembre (cinquième hausse consécutive), mais ont manqué les prévisions de +2,5 % , principalement en raison des dépenses liées à l'automobile et aux loisirs .

, les ont augmenté de (cinquième hausse consécutive), mais ont manqué les prévisions de , principalement en raison des . Les exportations ont reculé de 1,1 % en glissement annuel (en dollars américains) malgré les prévisions de croissance, tandis que les importations n'ont augmenté que de 1,0 % , ce qui est également inférieur aux prévisions.

ont reculé de malgré les prévisions de croissance, tandis que les n'ont augmenté que de , ce qui est également inférieur aux prévisions. JPMorgan a déclaré à ses clients que le marché haussier des actions restait intact et que toute correction devait être considérée comme une opportunité d'achat . La banque a souligné la résilience de la croissance économique américaine et la solidité des bénéfices des entreprises , prévoyant que le S&P 500 « dépasserait les 7 000 points ».

a déclaré à ses clients que le et que . La banque a souligné la et la , prévoyant que le Trump a rencontré les dirigeants d'Asie centrale et a annoncé son intention d'approfondir la coopération sur les matières premières essentielles afin de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Un exemple en est l'achat par Cove Capital d'une participation de 70 % dans les gisements kazakhs. Cette initiative est décrite comme stratégique par nature.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."