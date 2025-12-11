Avant l'ouverture des marchés européens (11.12.2025)

Les marchés boursiers d’Asie-Pacifique reculent fortement, entraînés par les lourdes pertes d’Oracle (-11 %), qui ont pesé sur le secteur technologique et ravivé les inquiétudes concernant la rentabilité des investissements massifs dans l’IA (AI-capex).

Les contrats à terme sur indices américains chutent également nettement : le US100 recule de 1,25 % , le US500 perd 0,90 % , et le US2000 baisse de 0,85 % .

recule de , le perd , et le baisse de . Le dollar américain se redresse et figure parmi les devises du G10 les plus fortes en ce début de journée. L’indice USDIDX gagne 0,14 % . Le franc suisse progresse également. À l’inverse, le dollar australien recule de 0,3 % à 0,6 % après la publication du rapport sur l’emploi.

se redresse et figure parmi les devises du G10 les plus fortes en ce début de journée. L’indice gagne . Le progresse également. À l’inverse, le recule de après la publication du rapport sur l’emploi. En Australie , l’emploi a reculé de manière inattendue de 21 300 postes , principalement en raison de la perte de 56 500 emplois à temps plein , tandis que le taux de chômage est resté à 4,3 % uniquement grâce à une baisse du taux de participation.

, l’emploi a reculé de manière inattendue de , principalement en raison de la perte de , tandis que le taux de chômage est resté à uniquement grâce à une baisse du taux de participation. Oracle chute de plus de 11 % après des résultats inférieurs aux attentes et des inquiétudes concernant les obligations d’investissement dans l’IA, estimées à 300 milliards USD . Malgré une forte hausse du BPA ( 2,26 USD contre 1,64 USD ) — gonflée par un gain exceptionnel de 2,7 milliards USD — les investisseurs se concentrent sur la baisse du chiffre d’affaires des licences ( -21 % ) et sur les risques croissants liés aux investissements massifs dans l’IA.

chute de plus de après des résultats inférieurs aux attentes et des inquiétudes concernant les obligations d’investissement dans l’IA, estimées à . Malgré une forte hausse du BPA ( ) — gonflée par un gain exceptionnel de — les investisseurs se concentrent sur la baisse du chiffre d’affaires des licences ( ) et sur les risques croissants liés aux investissements massifs dans l’IA. Le Mexique a approuvé l’instauration de droits de douane importants sur les importations en provenance de Chine, Inde, Corée, Thaïlande et Indonésie , touchant les voitures (50 %) , textiles/vêtements (35 %) , acier/aluminium (35 %) et électronique (5–35 %) . Cette mesure s’inscrit dans la stratégie politico-commerciale des États-Unis et renforce l’intégration des chaînes d’approvisionnement nord-américaines au détriment de la Chine.

a approuvé l’instauration de droits de douane importants sur les importations en provenance de , touchant les , , et . Cette mesure s’inscrit dans la stratégie politico-commerciale des États-Unis et renforce l’intégration des chaînes d’approvisionnement nord-américaines au détriment de la Chine. Au Japon , l’indice de confiance des grands industriels est passé de 3,8 à 4,7 , soutenu par la vigueur des exportations et l’amélioration de la rentabilité grâce à la faiblesse du yen. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis fin 2024, compensant partiellement la faiblesse de la consommation des ménages.

, l’indice de confiance des grands industriels est passé de , soutenu par la vigueur des exportations et l’amélioration de la rentabilité grâce à la faiblesse du yen. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis fin 2024, compensant partiellement la faiblesse de la consommation des ménages. La Banque centrale de Hong Kong (HKMA) a abaissé son taux directeur de 25 pb à 4,0 % , suivant la décision de la Fed, ramenant ainsi le coût du financement à son plus bas niveau depuis octobre 2022.

a abaissé son taux directeur de , suivant la décision de la Fed, ramenant ainsi le coût du financement à son plus bas niveau depuis octobre 2022. RBC prévoit que les achats des banques centrales, la demande géopolitique et les flux structurels des investisseurs continueront de soutenir un marché haussier pluriannuel de l’or , malgré la forte envolée des prix en 2025. Les prévisions tablent sur un cours moyen de 4 600 USD en 2026 et 5 100 USD en 2027 .

prévoit que les achats des banques centrales, la demande géopolitique et les flux structurels des investisseurs continueront de soutenir un , malgré la forte envolée des prix en 2025. Les prévisions tablent sur un et . Elon Musk a confirmé que SpaceX pourrait entrer en bourse entre juin et juillet 2026, avec une valorisation comprise entre 1 000 et 1 500 milliards USD — voire davantage à mesure que Starlink se développe. Ark Invest anticipe une capitalisation de 2 500 milliards USD d’ici 2030. Musk envisage également des mécanismes permettant aux actionnaires de Tesla de participer au capital de SpaceX.

