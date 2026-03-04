Les marchés financiers asiatiques traversent une phase de turbulences. Les tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient, combinées à des données économiques contrastées en Chine, alimentent l’incertitude des investisseurs. Dans ce contexte, les indices boursiers de la région reculent pour la troisième séance consécutive, tandis que le pétrole et l’or regagnent du terrain.

Cette combinaison de facteurs géopolitiques et macroéconomiques ravive les craintes d’une volatilité prolongée sur les marchés mondiaux.

🌏 Marchés asiatiques sous pression

Recul généralisé des principaux indices

Les marchés asiatiques ont enregistré de nouvelles baisses lors de la dernière séance. L’indice japonais JP225 a perdu 1.50% pour atteindre 54 400 points, illustrant le climat d’aversion au risque qui domine actuellement les marchés.

La tendance est également négative en Chine. Les principaux indices chinois reculent entre 0.70% et 1.50%, les investisseurs restant prudents face aux incertitudes économiques internes et au contexte international tendu.

En Australie, l’indice AU200cash a cédé 0.75%, confirmant un mouvement de correction généralisé sur les marchés de la région Asie-Pacifique.

La spectaculaire correction du Kospi

L’événement le plus marquant de la séance concerne toutefois la chute du Kospi sud-coréen, qui plonge de 12% en une seule journée.

Cette correction brutale s’explique en grande partie par des prises de bénéfices massives. Les investisseurs ont profité de la montée des tensions géopolitiques pour sécuriser leurs gains après une phase de hausse quasi parabolique ces derniers mois.

Malgré cette baisse spectaculaire, l’indice reste en hausse de 18% depuis le début de l’année, preuve de la forte dynamique observée auparavant sur le marché sud-coréen.

🛢️ Pétrole en hausse après les tensions au Moyen-Orient

Perturbations du trafic pétrolier

Les marchés de l’énergie réagissent directement à la situation géopolitique. Les prix du pétrole progressent d’environ 2%, soutenus par les inquiétudes liées à la sécurité des routes maritimes dans le Golfe.

Le WTI s’échange autour de 76.25 dollars le baril, tandis que le Brent atteint 83.50 dollars. Cette hausse intervient après des attaques signalées près du détroit d’Ormuz, une zone stratégique par laquelle transite une part majeure du commerce mondial de pétrole.

Les perturbations du trafic de pétroliers ont ravivé les craintes d’une réduction temporaire de l’offre mondiale, ce qui a immédiatement soutenu les prix.

Intervention politique américaine

Face à cette situation, l’ancien président américain Donald Trump a annoncé la mise en place d’une protection navale et d’un soutien assurantiel pour le transport d’énergie.

L’objectif de cette initiative est de sécuriser les routes maritimes et stabiliser les marchés énergétiques. Une telle mesure vise à limiter les perturbations logistiques susceptibles de provoquer une flambée plus marquée des prix du pétrole.

Toutefois, les marchés restent prudents, car toute escalade militaire dans la région pourrait avoir des conséquences importantes pour l’approvisionnement énergétique mondial.

💱 Devises et métaux précieux : des réactions contrastées

Un marché des changes partagé

Sur le marché des devises, les mouvements restent contrastés. Le dollar australien (AUD) figure parmi les monnaies les plus faibles de la séance.

À l’inverse, certaines devises considérées comme plus défensives enregistrent des gains. C’est notamment le cas du dollar néo-zélandais (NZD) et du franc suisse (CHF), qui bénéficient d’un repositionnement des investisseurs dans un contexte d’incertitude géopolitique.

Un élément notable concerne le yen japonais, qui n’a pas pleinement joué son rôle traditionnel de valeur refuge.

Le rebond marqué des métaux précieux

Après une séance précédente marquée par des ventes massives, les métaux précieux repartent à la hausse.

Le cours de l’or progresse de 1.20% pour atteindre 5 120 dollars l’once, tandis que l’argent bondit de 3.20% à 83.30 dollars l’once.

Cette reprise reflète la recherche de valeurs refuges par les investisseurs face aux risques géopolitiques et aux incertitudes économiques.

🇨🇳 Chine et Australie : des signaux économiques contrastés

Des indicateurs PMI divergents en Chine

Les données économiques chinoises envoient des signaux contradictoires. Les indicateurs PMI officiels restent en territoire de contraction, avec un indice composite à 49.5, ce qui reflète une activité économique toujours fragile.

En revanche, l’indicateur Caixin PMI atteint 52.1, son plus haut niveau depuis la pandémie. Cette progression s’explique notamment par une forte hausse des nouvelles commandes et des exportations.

Ces divergences compliquent l’évaluation de la trajectoire de la reprise économique chinoise.

Hausse des coûts de production et reprise en Australie

Les données suggèrent également une augmentation des coûts des matières premières, qui ont atteint leur plus haut niveau en 44 mois, notamment en raison de la hausse des prix des métaux.

Les entreprises ont partiellement répercuté ces coûts sur les consommateurs, tandis que la croissance de l’emploi reste modérée.

En Australie, les données macroéconomiques sont plus encourageantes. Le PIB a progressé de 0.8% au trimestre et de 2.6% sur un an, dépassant les attentes du marché. Cette performance marque une amélioration notable par rapport au ralentissement observé à la mi-2024, même si la consommation des ménages demeure prudente.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés asiatiques baissent-ils actuellement ?

Les marchés asiatiques reculent principalement en raison des tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient, qui augmentent l’incertitude mondiale et poussent les investisseurs à réduire leur exposition aux actifs risqués.

Pourquoi le Kospi a-t-il chuté de 12% ?

La chute du Kospi sud-coréen est liée à d’importantes prises de bénéfices après plusieurs mois de forte hausse. Les tensions géopolitiques ont servi de catalyseur pour déclencher ces ventes.

Pourquoi les prix du pétrole augmentent-ils ?

Les attaques près du détroit d’Ormuz ont perturbé le trafic pétrolier, ce qui a ravivé les craintes de perturbations de l’approvisionnement mondial et soutenu les prix du brut.

Pourquoi le yen n’agit-il pas comme valeur refuge ?

Le yen japonais est pénalisé par la hausse des prix du pétrole, car le Japon dépend fortement des importations d’énergie, ce qui détériore sa balance commerciale.

Que signifient les divergences des PMI chinois ?

Les PMI officiels en contraction et le PMI Caixin en expansion suggèrent une reprise économique inégale en Chine, avec un secteur privé plus dynamique que certaines industries traditionnelles.