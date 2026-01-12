- Les marchés asiatiques débutent la semaine en hausse, portés par les données commerciales chinoises.
-
Les futures américains et européens reculent, pénalisés par les tensions politiques autour de la Fed.
-
Le dollar américain s’affaiblit, tandis que l’or, l’argent et le franc suisse s’apprécient fortement.
-
Les matières premières et les cryptomonnaies évoluent en hausse dans un contexte d’incertitude géopolitique.
- Les marchés asiatiques débutent la semaine en hausse, portés par les données commerciales chinoises.
-
Les futures américains et européens reculent, pénalisés par les tensions politiques autour de la Fed.
-
Le dollar américain s’affaiblit, tandis que l’or, l’argent et le franc suisse s’apprécient fortement.
-
Les matières premières et les cryptomonnaies évoluent en hausse dans un contexte d’incertitude géopolitique.
-
🌏 Marchés asiatiques : un début de semaine positif
Des indices portés par la Chine
Les bourses asiatiques ont ouvert la semaine sur une note globalement positive. À Hong Kong, l’indice Hang Seng a progressé de +1.25%, tandis que le Shanghai Composite a gagné +0.75%. En Australie, l’ASX 200 s’est également inscrit en hausse de +0.41%, reflétant un regain d’optimisme régional.
Cette dynamique haussière s’explique principalement par une amélioration du sentiment des investisseurs après la publication de données commerciales chinoises jugées encourageantes. Ces chiffres ont contribué à rassurer les marchés quant à la résilience de l’économie chinoise, malgré un contexte de croissance fragile et de pressions déflationnistes persistantes.
PBOC et politique de change
La Banque populaire de Chine (PBOC) a également soutenu les marchés en fixant le taux de référence USD/CNY à 7.0108, contre un consensus autour de 6.9849. Cette décision est interprétée comme une volonté claire de freiner l’appréciation du yuan, afin de préserver la compétitivité des exportations chinoises.
Les marchés japonais sont restés fermés en raison d’un jour férié bancaire, limitant les volumes d’échanges dans la région Asie-Pacifique.
🇺🇸 Wall Street et Europe : la prudence domine
Inquiétudes autour de l’indépendance de la Fed
Aux États-Unis, les contrats à terme sur indices boursiers indiquent une ouverture en baisse à Wall Street. Les investisseurs adoptent une posture défensive, alors que les tensions politiques entourant la Réserve fédérale américaine se multiplient.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a révélé avoir reçu des assignations à comparaître du département de la Justice, dans le cadre d’une enquête portant notamment sur la rénovation coûteuse du siège de la banque centrale à Washington. Cette situation alimente les craintes d’une ingérence politique accrue dans la politique monétaire américaine.
Blocage institutionnel et nervosité des marchés
La situation s’est encore tendue après l’annonce du sénateur Thom Tillis, qui a déclaré vouloir bloquer les nominations à la Fed tant que l’enquête ne sera pas clôturée. Cette décision accroît l’incertitude institutionnelle, déjà élevée à l’approche de la publication de l’indice des prix à la consommation (CPI) et du début de la saison des résultats d’entreprises.
En Europe, cette aversion au risque se propage également. Les futures européens évoluent en territoire négatif, reflétant les craintes liées au contexte américain et aux tensions géopolitiques croissantes.
⚖️ Tensions politiques et géopolitiques en toile de fond
Exxon et le Venezuela
Le groupe Exxon s’est retrouvé au centre d’une polémique politique après que Donald Trump a menacé de bloquer les investissements au Venezuela. Cette réaction fait suite aux propos du PDG d’Exxon qualifiant le pays de « non investissable », relançant les débats sur la sécurité énergétique et les risques politiques en Amérique latine.
Montée des risques géopolitiques
Parallèlement, les tensions géopolitiques s’intensifient. Les États-Unis envisageraient des actions potentielles en Iran, un facteur de risque majeur pour les marchés de l’énergie. En Europe, l’OTAN renforce sa présence dans l’Arctique, dans un contexte marqué par les déclarations controversées de Donald Trump concernant le Groenland.
💱 Devises, matières premières et cryptomonnaies
Dollar en recul, valeurs refuges en hausse
Le dollar américain a fortement reculé dans le sillage des controverses entourant la Fed. L’indice USDIDX a perdu environ -0.2%, poussant les investisseurs vers des actifs refuges. L’or s’est apprécié de +1.4%, tandis que l’argent a bondi de +5.6%, profitant d’une forte demande spéculative. Le franc suisse s’est également renforcé, avec un recul de USDCHF de -0.35%.
Pétrole et cryptos en hausse
Le pétrole Brent a progressé, soutenu par les craintes liées à l’Iran, qui pourrait voir ses exportations menacées à hauteur de 1.9 million de barils par jour. Sur le marché des cryptomonnaies, le ton est résolument positif : le Bitcoin gagne près de +1.65% et évolue autour de £92,000, tandis que l’Ethereum progresse de +1.59% à £3,158.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés asiatiques sont-ils en hausse ?
La progression est principalement due à de meilleures données commerciales chinoises et à une politique de change accommodante de la PBOC.
Quelles sont les inquiétudes autour de la Fed ?
Les investisseurs redoutent une atteinte à l’indépendance de la Fed, après l’ouverture d’une enquête judiciaire visant son président.
Pourquoi le dollar américain recule-t-il ?
Les tensions politiques et institutionnelles aux États-Unis poussent les investisseurs à réduire leur exposition au dollar.
Quels actifs profitent du climat d’incertitude ?
Les valeurs refuges comme l’or, l’argent, le franc suisse et certaines cryptomonnaies bénéficient d’un regain d’intérêt.
Le pétrole peut-il encore monter ?
Oui, si les tensions au Moyen-Orient s’aggravent, notamment en Iran, les risques sur l’offre mondiale pourraient soutenir les prix.
Résumé quotidien : Forte correction des actions américaines sur fond de tensions géopolitiques
Fed prudente : inflation persistante et pression sur Wall Street
🍫Le cacao teste le support à 5 000 dollars
Internet en Iran : la France étudie l’envoi de satellites Eutelsat
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."