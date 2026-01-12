🌏 Marchés asiatiques : un début de semaine positif

Des indices portés par la Chine

Les bourses asiatiques ont ouvert la semaine sur une note globalement positive. À Hong Kong, l’indice Hang Seng a progressé de +1.25%, tandis que le Shanghai Composite a gagné +0.75%. En Australie, l’ASX 200 s’est également inscrit en hausse de +0.41%, reflétant un regain d’optimisme régional.

Cette dynamique haussière s’explique principalement par une amélioration du sentiment des investisseurs après la publication de données commerciales chinoises jugées encourageantes. Ces chiffres ont contribué à rassurer les marchés quant à la résilience de l’économie chinoise, malgré un contexte de croissance fragile et de pressions déflationnistes persistantes.

PBOC et politique de change

La Banque populaire de Chine (PBOC) a également soutenu les marchés en fixant le taux de référence USD/CNY à 7.0108, contre un consensus autour de 6.9849. Cette décision est interprétée comme une volonté claire de freiner l’appréciation du yuan, afin de préserver la compétitivité des exportations chinoises.

Les marchés japonais sont restés fermés en raison d’un jour férié bancaire, limitant les volumes d’échanges dans la région Asie-Pacifique.

🇺🇸 Wall Street et Europe : la prudence domine

Inquiétudes autour de l’indépendance de la Fed

Aux États-Unis, les contrats à terme sur indices boursiers indiquent une ouverture en baisse à Wall Street. Les investisseurs adoptent une posture défensive, alors que les tensions politiques entourant la Réserve fédérale américaine se multiplient.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a révélé avoir reçu des assignations à comparaître du département de la Justice, dans le cadre d’une enquête portant notamment sur la rénovation coûteuse du siège de la banque centrale à Washington. Cette situation alimente les craintes d’une ingérence politique accrue dans la politique monétaire américaine.

Blocage institutionnel et nervosité des marchés

La situation s’est encore tendue après l’annonce du sénateur Thom Tillis, qui a déclaré vouloir bloquer les nominations à la Fed tant que l’enquête ne sera pas clôturée. Cette décision accroît l’incertitude institutionnelle, déjà élevée à l’approche de la publication de l’indice des prix à la consommation (CPI) et du début de la saison des résultats d’entreprises.

En Europe, cette aversion au risque se propage également. Les futures européens évoluent en territoire négatif, reflétant les craintes liées au contexte américain et aux tensions géopolitiques croissantes.

⚖️ Tensions politiques et géopolitiques en toile de fond

Exxon et le Venezuela

Le groupe Exxon s’est retrouvé au centre d’une polémique politique après que Donald Trump a menacé de bloquer les investissements au Venezuela. Cette réaction fait suite aux propos du PDG d’Exxon qualifiant le pays de « non investissable », relançant les débats sur la sécurité énergétique et les risques politiques en Amérique latine.

Montée des risques géopolitiques

Parallèlement, les tensions géopolitiques s’intensifient. Les États-Unis envisageraient des actions potentielles en Iran, un facteur de risque majeur pour les marchés de l’énergie. En Europe, l’OTAN renforce sa présence dans l’Arctique, dans un contexte marqué par les déclarations controversées de Donald Trump concernant le Groenland.

💱 Devises, matières premières et cryptomonnaies

Dollar en recul, valeurs refuges en hausse

Le dollar américain a fortement reculé dans le sillage des controverses entourant la Fed. L’indice USDIDX a perdu environ -0.2%, poussant les investisseurs vers des actifs refuges. L’or s’est apprécié de +1.4%, tandis que l’argent a bondi de +5.6%, profitant d’une forte demande spéculative. Le franc suisse s’est également renforcé, avec un recul de USDCHF de -0.35%.

Pétrole et cryptos en hausse

Le pétrole Brent a progressé, soutenu par les craintes liées à l’Iran, qui pourrait voir ses exportations menacées à hauteur de 1.9 million de barils par jour. Sur le marché des cryptomonnaies, le ton est résolument positif : le Bitcoin gagne près de +1.65% et évolue autour de £92,000, tandis que l’Ethereum progresse de +1.59% à £3,158.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés asiatiques sont-ils en hausse ?

La progression est principalement due à de meilleures données commerciales chinoises et à une politique de change accommodante de la PBOC.

Quelles sont les inquiétudes autour de la Fed ?

Les investisseurs redoutent une atteinte à l’indépendance de la Fed, après l’ouverture d’une enquête judiciaire visant son président.

Pourquoi le dollar américain recule-t-il ?

Les tensions politiques et institutionnelles aux États-Unis poussent les investisseurs à réduire leur exposition au dollar.

Quels actifs profitent du climat d’incertitude ?

Les valeurs refuges comme l’or, l’argent, le franc suisse et certaines cryptomonnaies bénéficient d’un regain d’intérêt.

Le pétrole peut-il encore monter ?

Oui, si les tensions au Moyen-Orient s’aggravent, notamment en Iran, les risques sur l’offre mondiale pourraient soutenir les prix.