Le trading dans la région Asie-Pacifique évolue dans un climat négatif, dans le sillage des ventes massives observées lors de la séance d’hier à Wall Street. Les indices chinois reculent d’environ 1,50–1,80 %, le KOSPI sud-coréen perd plus de 3,00 %, et le JP225 japonais baisse de 1,75 %.

La devise la plus faible en ce début de séance est la livre sterling, qui recule après la suspension de la hausse prévue de l’impôt sur le revenu.

Le Premier ministre Keir Starmer et la ministre des Finances Rachel Reeves ont renoncé au projet d’augmenter l’impôt sur le revenu avant le budget prévu le 26 novembre, laissant un déficit budgétaire d’environ 30 milliards de livres.

À l’inverse, parmi les devises les plus fortes figure le dollar néo-zélandais.

L’indice PMI d’octobre est monté à 51,4 (contre 50,1 précédemment), et la RBNZ a confirmé l’assouplissement des restrictions de ratios prêt/valeur (LVR) hypothécaires à partir du 1er décembre.

Le pétrole WTI gagne 1,40 % après une attaque ukrainienne sur un terminal russe. Une frappe de drone a endommagé le terminal pétrolier du port de Novorossiïsk, qui traite environ 2,2 millions de barils par jour.

Un haut responsable américain a fait état de progrès vers une réduction des droits de douane sur les importations en provenance de Suisse, en attente de l’approbation du président Trump.

Selon le New York Times, l’administration prépare des exemptions tarifaires ciblées pour atténuer l’inflation alimentaire. Cette mesure s’inscrit dans les efforts du gouvernement pour réduire le coût de la vie.

Les prix des logements neufs en Chine ont reculé de 0,45 % m/m, et ceux des logements existants de 0,66 % m/m. Cette baisse pluriannuelle pèse sur la consommation. En octobre, la production industrielle a augmenté de 4,9 % a/a (en dessous des prévisions), les ventes au détail ont progressé de 2,9 %, l’investissement en immobilisations a reculé de 1,7 % depuis le début de l’année, et le chômage est resté stable à 5,1 %.

La PBoC a fixé le cours pivot du USDCNY à son plus haut niveau depuis octobre 2024.

Un nouvel accord entre les États-Unis et la Corée du Sud prévoit d’importantes baisses de droits de douane et de grands investissements coréens. Séoul a annoncé des mesures pour stabiliser le won après qu’il a atteint son plus bas niveau en sept mois. Les spéculations sur une intervention sur le marché des changes se multiplient.

Amazon et Microsoft ont soutenu le Gain AI Act — une réglementation visant à limiter l’exportation des puces avancées de Nvidia vers la Chine.

Le marché des cryptomonnaies a poursuivi sa baisse, suivant l’aversion au risque plus large et les nouvelles politiques négatives. Le bitcoin est tombé à son plus bas niveau depuis mai 2025, autour de 96 000 USD.

