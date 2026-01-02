L'indice PMI manufacturier de la zone euro n'atteint pas les prévisions.

France - Données PMI pour décembre : PMI manufacturier HCOB France : réel 50,7 ; prévision 50,6 ; précédent 47,8 ; Allemagne - Données PMI pour décembre : PMI manufacturier HCOB Allemagne : réel 47,0 ; prévisionnel 47,7 ; précédent 48,2 ; Zone euro - Données PMI pour décembre : PMI manufacturier HCOB Zone euro : réel 48,8 ; prévisionnel 49,2 ; précédent 49,6 ; Le PMI de la zone euro s'est affaibli plus très que prévu, la production ayant baissé pour la première fois depuis février 2025, sous l'effet d'une très forte détérioration de la demande, en particulier des exportations. Les nouvelles commandes ont diminué plus rapidement, entraînant des réductions plus importantes des achats, des stocks et de l'emploi. Les chaînes d'approvisionnement se sont resserrées et les coûts des intrants ont augmenté, mais les entreprises ont continué à pratiquer des remises sur les prix. Malgré la faiblesse actuelle, l'optimisme des entreprises a atteint son plus haut niveau depuis plusieurs années. Évolutions contrastées en France et en Allemagne La France a été l'un des points positifs du rapport, avec un rebond de son indice PMI alimenté par une forte reprise de la demande à l'exportation, qui a contribué à stabiliser la production et à atténuer la baisse des commandes globales. L'emploi a renoué avec la croissance, les stocks ont été réduits et les réductions des achats se sont atténuées. Les pressions sur les coûts se sont modérées, permettant des hausses de prix modestes, tandis que la demande intérieure et l'incertitude politique ont freiné la confiance. Le PMI allemand a baissé en raison de l'affaiblissement de la demande, entraîné par une forte accélération de la baisse des commandes à l'exportation. La production a reculé après une longue période d'expansion, entraînant des réductions plus importantes de l'emploi, des achats et des stocks. Les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement et la hausse des coûts des intrants ont ajouté à la pression, tandis que la concurrence intense a contraint à de nouvelles réductions de prix malgré la hausse des coûts. EURUSD (D1) L'EURUSD a prolongé ses pertes après la publication des données, après avoir échoué plus tôt près d'une résistance clé autour de 1,1765. La paire a chuté d'environ 0,5 % au cours de la semaine dernière, reflétant la vigueur générale du dollar dans un contexte d'attentes plus modérées concernant une baisse des taux américains au premier trimestre 2026. Le support immédiat se situe près de 1,1720, tandis qu'un RSI proche de la zone de survente (approchant 30) devrait inciter à la prudence avant de poursuivre la baisse. Source: xStation5

