Avant l'ouverture des marchés européens (18.12.2025)

La séance Asie-Pacifique s'est déroulée dans un climat mitigé, bien que nettement meilleur qu'à la fin de la séance d'hier à Wall Street. Les indices chinois sont en hausse de 0,10 à 0,40 %, le JP225 japonais est en baisse de 0,20 % et le SG20cash de Singapour gagne 0,07 %.

Le sentiment du marché à Wall Street s'est amélioré après la publication des résultats de Micron. L'action a bondi de 8 % après la clôture. Les nouvelles prévisions de Micron tablent sur un bénéfice ajusté de 8,42 dollars par action au deuxième trimestre, soit près du double des attentes.

Micron a rassuré le marché et confirmé que l'offre limitée de mémoire et la demande croissante des centres de données IA font grimper les prix. La direction a averti que le marché restera en situation de sous-approvisionnement au moins jusqu'en 2026 et que de nombreux clients reçoivent beaucoup moins de mémoire qu'ils n'en commandent.

La société négocie actuellement des contrats pluriannuels, augmente ses dépenses d'investissement pour 2026 à 20 milliards de dollars et restructure ses activités.

Le yen est à nouveau l'une des devises les plus faibles du G10. Le secrétaire général du Cabinet, M. Kihara, a répété que les autorités « surveillaient de près » les taux de change et les rendements à long terme, mais n'a pas émis d'avertissement plus fort ni laissé entendre une éventuelle intervention.

Le PIB de la Nouvelle-Zélande au troisième trimestre a dépassé les attentes, avec une hausse de +1,1 % en glissement trimestriel (contre 0,9 % prévu) pour le PIB basé sur la production et de +1,3 % en glissement trimestriel pour le PIB basé sur les dépenses. La reprise a été généralisée, tirée par les investissements, même si la consommation des ménages est restée plus faible. Sur une base annuelle, la production reste inférieure de 0,5 % au niveau de l'année dernière, la reprise est donc encore incomplète.

Le président Trump a annoncé un « dividende de guerre » unique de 1 776 dollars pour chaque militaire américain en service actif, qui sera versé avant les fêtes. Avec environ 1,4 million de bénéficiaires, ce transfert, d'une valeur d'environ 2,5 milliards de dollars, a un impact macroéconomique limité, mais une symbolique politique importante.

Washington a approuvé un programme record de vente d'armes à Taïwan, d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Il comprend 82 HIMARS, 420 ATACMS, environ 4 milliards de dollars d'obusiers automoteurs et plus d'un milliard de dollars de drones, ce qui renforce considérablement les capacités de frappe à longue portée de Taïwan. Cette décision va très certainement déclencher une vive réaction de Pékin et aggraver les tensions entre les États-Unis et la Chine.

La Banque d'Angleterre annoncera aujourd'hui sa décision concernant les taux d'intérêt. La BOE devrait réduire le taux bancaire de 25 points de base à 3,75 %.

Une annonce similaire sera faite par la Banque centrale européenne, qui devrait maintenir ses taux inchangés tout en signalant que la phase principale du cycle d'assouplissement touche à sa fin.

Coinbase a annoncé une expansion majeure de sa plateforme, avec l'ajout du trading sans commission d'actions et d'ETF aux États-Unis, ainsi que l'intégration de marchés prédictifs et de produits dérivés aux côtés des cryptomonnaies. La société a également révélé ses projets de futures actions tokenisées et de trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le cadre d'une initiative plus large visant à numériser les marchés traditionnels sur la chaîne.

