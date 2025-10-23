Avant l'ouverture des marchés européens (23.10.2025)

Points clés Les actualités les plus importantes du marché, ce matin

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 progressent ce matin, tandis que le Nikkei 225 recule de 1,3 %, reflétant le sentiment négatif en Asie après les baisses enregistrées pendant la nuit à Wall Street. L'indice indien Nifty est en hausse (+0,7 %) après l'annonce d'une possible réduction des droits de douane américains sur les produits indiens. Les contrats sur le DAX et l'Euro Stoxx 50 s'échangent en légère baisse.

Le dollar américain domine clairement la séance matinale, se renforçant par rapport aux principales devises après plusieurs jours de correction ; le yen reste la devise la plus faible du G10, avec un taux de change USDJPY à 152,41 (+0,28 %). Que surveiller aujourd'hui ? Aujourd'hui, la CBRT doit annoncer sa décision sur les taux d'intérêt, les données sur les stocks de gaz naturel aux États-Unis seront publiées et le rapport sur les ventes au détail au Canada sera publié.

Le marché suit de près les détails des nouvelles sanctions contre la Russie, la réponse de l'Inde à la pression américaine sur les importations de pétrole et l'évolution des négociations commerciales entre Trump et Xi.

L'attention devrait rester focalisée sur les actions Tesla et SAP après la publication de leurs résultats et sur la réaction des entreprises du secteur des matières premières et de l'énergie aux nouvelles sanctions américaines.



Le WTI s'élève à 60,80 dollars le baril (+2,46 %), poursuivant sa progression après l'annonce de nouvelles sanctions américaines contre les sociétés russes Rosneft et Lukoil et les pressions exercées sur l'Inde et l'UE pour qu'elles limitent leurs importations de pétrole russe. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions sur le pétrole russe (Rosneft, Lukoil, filiales) ; Trump suggère que ces restrictions visent à forcer Poutine à se montrer rationnel dans les négociations de paix avec l'Ukraine.

L'or chute à 4091 USD/oz, restant relativement proche des niveaux de clôture d'hier, le marché attendant les données de l'IPC américain vendredi.

Trump maintient son intention de rencontrer le président chinois Xi et espère parvenir à un accord sur le commerce, les matières premières et le soja ; les relations avec Poutine restent tendues après les tentatives de négociation décevantes à Budapest et en Alaska.

Tesla a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel record (28,1 milliards de dollars, +12 % en glissement annuel) et un flux de trésorerie disponible record (3,99 milliards de dollars), avec des livraisons de véhicules record (497 099 unités, +7 % en glissement annuel) et de solides déploiements de stockage d'énergie (12,5 GWh, +81 % en glissement annuel) ; les marges d'exploitation ont été plus faibles en raison de la hausse des coûts et des droits de douane.

SAP a déçu en termes de chiffre d'affaires (9,08 milliards d'euros contre 10,61 milliards d'euros attendus) et a légèrement sous-performé les prévisions de BPA (1,72 euro contre 1,73 euro), mais la forte croissance des services cloud (+27 % en glissement annuel) soutient le potentiel à long terme ; la société poursuit l'intégration de l'IA.

