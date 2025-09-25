Avant l'ouverture des marchés européens (25.09.2025)

Les indices de la région Asie-Pacifique affichent de légers gains compris entre 0,15 % et 0,70 %. Les indices chinois progressent de 0,50 % à 0,70 %, l'AU200.cash australien gagne 0,45 %, le JP225 japonais ajoute 0,17 % et le SG20cash singapourien est en hausse de 0,15 %.

Mary Daly, de la Fed, a soutenu de nouvelles baisses des taux, mais a refusé de préciser un calendrier, soulignant que la décision dépendrait des données. Elle a noté que la croissance et l'embauche avaient ralenti, l'inflation se concentrant principalement dans les zones touchées par les droits de douane. La baisse de la semaine dernière a été présentée comme une « assurance », le risque de récession étant jugé faible.

Aujourd'hui, nous avons reçu les détails du procès-verbal de la réunion de juillet de la BoJ. Les membres ont convenu que les taux devraient continuer à augmenter si l'activité et les prix suivaient les prévisions.

Certains décideurs politiques ont préconisé des hausses opportunes et un passage à des actifs plus « neutres ». Les entreprises sont plus à même de répercuter les coûts, mais l'inflation des services liée aux salaires reste modérée ; les effets des droits de douane sur le Japon ont été jugés limités.

L'ancien membre du conseil d'administration de la BoJ, Makoto Sakurai, a déclaré que la BoJ pourrait relever ses taux dès octobre, en fonction de la clarté des effets des droits de douane. Il prévoit un resserrement pouvant atteindre 100 points de base sur 2,5 ans, les taux culminant à près de 1,5 % d'ici 2028.

L'IPP des services de la BoJ pour août a ralenti à +2,7 % en glissement annuel (contre 2,9 % prévu/précédent).

Aujourd'hui, nous entendrons également jusqu'à sept responsables de la Fed, dont Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly et Schmid. Le marché analysera leurs commentaires à la recherche d'indices sur les prochaines réunions d'octobre et de décembre.

Le vice-gouverneur de la banque centrale chinoise a souligné la volonté d'internationaliser les obligations libellées en yuan. Le marché obligataire onshore, évalué à 192 000 milliards de yuans (le deuxième plus grand au monde), ne compte actuellement que 2 % d'investisseurs étrangers. L'objectif est d'augmenter cette part grâce à des mesures telles que l'autorisation des obligations en yuans comme garantie sur les marchés de Hong Kong et mondiaux, le relèvement des limites du Swap Connect, l'accès aux pensions livrées et la préparation de contrats à terme sur les obligations d'État chinoises à Hong Kong.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."