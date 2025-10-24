US OPEN : Les données macroéconomiques propulsent les marchés vers de nouveaux sommets

La séance à Wall Street s'ouvre sur une note positive après la publication de données macroéconomiques clés. La compilation des derniers indices PMI et CPI dresse un tableau mitigé, mais néanmoins optimiste, de la situation économique aux États-Unis pour les marchés. Cela suffit à propulser les principaux indices vers de nouveaux sommets historiques dès l'ouverture des marchés. Les contrats US100 sont en hausse d'environ 0,8 %, tandis que l'indice US500 progresse de 0,6 %. Les contrats sur l'indice Russel2000 affichent de meilleurs résultats, avec une hausse de 1,3 %.

La séance d'aujourd'hui reste sous l'influence des données macroéconomiques. L'inflation des prix à la consommation s'est avérée inférieure aux prévisions, ce qui renforce le discours de la Réserve fédérale sur les progrès réalisés dans la lutte contre la pression sur les prix et augmente la probabilité d'un assouplissement monétaire plus rapide et potentiellement plus profond.

Dans le même temps, un très bon indice PMI témoigne de la bonne santé de l'économie, ce qui pourrait inciter la Fed à adopter un calendrier plus prudent pour les baisses de taux, surtout si l'activité économique maintient son rythme sans nouvelle détérioration du marché du travail.

Une autre pièce du puzzle est l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, nettement plus faible que prévu, mais toujours supérieur au seuil neutre de cinquante points, ce qui peut être interprété comme un optimisme soutenu, quoique prudent, parmi les ménages.

Dans un tel environnement, les investisseurs surveilleront de près les rendements obligataires, le dollar et la rotation sectorielle, car ces indicateurs pourraient orienter le marché vers la conclusion finale des données d'aujourd'hui.

US100 (D1)

Source: xStation5

Sur le graphique, on observe une cassure réussie du sommet après de nombreuses tentatives au cours de la semaine dernière. Le prix a défendu la limite inférieure de la tendance haussière, et les moyennes EMA indiquent la poursuite de la tendance haussière des prix. En cas de perte temporaire d'initiative de la part des acheteurs, le support le plus proche se situe au niveau de 25270, déterminé par le dernier sommet. En dessous, un support peut être observé autour de 24720, où se trouve l'EMA25 et le niveau FIBO 23,6.

Actualités de l'entreprise :

Ford (F.US) — Le constructeur automobile connaît une forte hausse, pouvant atteindre 9 %. Cela s'explique par l'annonce faite par la direction de la société selon laquelle les dommages causés par l'arrêt de la production dans l'une de ses usines ne seront pas aussi importants et durables qu'initialement prévu. Le PDG assure que les pertes de cette année seront récupérées l'année prochaine.

Deckers Outdoor (DECK.US) — Le fabricant de chaussures enregistre une baisse d'environ 12 % à l'ouverture. Cette baisse fait suite aux annonces des filiales UGG et Hoka selon lesquelles les ventes nettes seront inférieures aux prévisions du marché.

Newmont (NEM.US) — La société minière aurifère a annoncé que sa production resterait inchangée l'année prochaine. Cette annonce a déçu le marché, qui s'attendait à ce que la société tire parti des prix élevés des matières premières. En conséquence, la société affiche une baisse de 6 %.

Target (TGT.US) — Le grand détaillant américain a annoncé une réduction significative de ses effectifs. Plus de 1 800 postes, soit 8 % des effectifs de la société. L'action reste inchangée.

Kodiak Sciences (KOD.US) — La société pharmaceutique affiche une hausse de 15 % à l'ouverture de la séance, suite à une recommandation de JP Morgan. Cependant, au fur et à mesure que les échanges se poursuivent, l'action efface la plupart de ses gains.