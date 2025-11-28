Avant l'ouverture des marchés européens (28.11.2025)



L’appétit pour le risque a redonné de l’optimisme aux investisseurs , comme l’a confirmé ce matin la hausse de 0,2 % des contrats à terme sur le Nasdaq et la progression du Bitcoin au-dessus de 91,8 k$, rebondissant de plus de 10 % par rapport au récent creux proche de 81 k$. Les marchés asiatiques ont connu une séance mitigée : les indices chinois ont légèrement reculé, tandis que les indices japonais ont progressé. L’indice KOSPI sud-coréen termine novembre en baisse de 4 %, signant son plus mauvais mois depuis octobre 2024.

Au Japon, les mises en chantier ont augmenté de 3,2 % en glissement annuel, contre une prévision de –4,9 % et une lecture précédente de –7,3 %. Les ventes au détail des grands magasins ont progressé de 5 % sur un an, sans prévisions disponibles, après +3 % précédemment.

La production industrielle préliminaire a augmenté de 1,4 % sur un mois (corrigé des variations saisonnières), dépassant les attentes de –0,6 %, mais restant inférieure aux 2,6 % antérieurs. Les ventes au détail ont progressé de 1,7 % sur un an, au-dessus de la prévision de 0,8 % et du précédent chiffre de 0,5 %.

Les investissements étrangers dans les actions japonaises se sont établis à –348,7 milliards en novembre, contre 1 020,9 milliards précédemment, tandis que les investissements étrangers dans les obligations japonaises ont atteint 576,5 milliards, en hausse par rapport aux 348,4 milliards antérieurs.

Les données d’inflation de Tokyo montrent une hausse de l’IPC core de 2,8 % sur un an , conforme à la lecture précédente et légèrement supérieure aux 2,7 % anticipés, tandis que l’IPC global de Tokyo s’est établi à 2,7 %, en ligne avec les estimations mais en dessous des 2,8 % précédents.

Le sentiment de marché en Europe est lui aussi mitigé, avec des contrats à terme sur le DAX légèrement en baisse. En Allemagne, la variation du chômage corrigée des variations saisonnières ressort à –1 000, contre des attentes de 4,5k et 13k précédemment. Par ailleurs, les prix à l’importation ont augmenté de 0,2 % sur un mois, dépassant la prévision de 0 % et s’améliorant par rapport aux –0,5 % antérieurs.

Le CME a rencontré un problème qui a perturbé les échanges. Le trading des contrats à terme et des options sur le CME a été interrompu en raison de difficultés techniques. Le problème a notamment affecté les échanges sur les contrats à terme sur les bons du Trésor américain et sur l’indice S&P 500. Les traders ont signalé que le trading forex sur la plateforme EBS a été perturbé à cause de l’arrêt du CME.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."