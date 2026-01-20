Les marchés financiers mondiaux évoluent dans un climat de plus en plus tendu, marqué par un net recul des actifs risqués et un regain d’intérêt pour les valeurs refuges. Après une séance particulièrement difficile en Europe, les contrats à terme américains prolongent leurs pertes, traduisant une détérioration progressive du sentiment des investisseurs. Cette dynamique intervient alors que plusieurs catalyseurs majeurs, macroéconomiques, géopolitiques et microéconomiques, convergent pour accroître l’incertitude.

📊 Marchés boursiers sous pression

Repli marqué des indices américains

Avant l’ouverture de Wall Street, les futures sur les indices US100, US500 et US30 reculent d’environ 0.5%, prolongeant les pertes de la veille. Cette faiblesse reflète une prudence accrue des investisseurs à l’approche de publications de résultats clés. US Bancorp et 3M doivent publier avant l’ouverture, tandis que Netflix, Interactive Brokers et United Airlines sont attendus après la clôture.

Netflix cristallise particulièrement l’attention. Le titre affiche déjà une baisse de plus de 6% depuis le début de l’année et évolue près de 30% sous son plus haut historique, illustrant les doutes persistants sur la croissance et la valorisation du secteur technologique après le rallye alimenté par l’IA.

Europe : correction après des records

En Europe, le climat est tout aussi fragile. La région a enregistré sa pire séance depuis la mi-novembre, et le DE40 allemand a déjà corrigé de plus de 700 points depuis son record récent. Avant l’ouverture européenne, l’indice recule encore d’environ 0.7%, signe que la phase de consolidation pourrait se prolonger.

Par ailleurs, l’attention des investisseurs commence à se tourner vers le Forum économique mondial de Davos, où l’intervention de Donald Trump, prévue pour demain, pourrait raviver les tensions politiques et commerciales.

🏦 Macroéconomie et politique : sources d’incertitude

Indicateurs macroéconomiques sous surveillance

Sur le plan macroéconomique, plusieurs publications clés sont attendues aujourd’hui. Les investisseurs scruteront notamment les données sur le marché du travail britannique, l’indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, ainsi que l’enquête ADP sur l’emploi privé aux États-Unis. Ces indicateurs pourraient influencer les anticipations de politique monétaire à court terme.

En parallèle, la Cour suprême américaine pourrait rendre une décision concernant les droits de douane, un élément susceptible d’avoir des répercussions importantes sur le commerce international et les marchés financiers.

Tensions géopolitiques et risque commercial

Le principal facteur d’anxiété reste toutefois le retour des menaces tarifaires de Donald Trump, y compris des déclarations controversées liées au Groenland. Ces propos ont ravivé les craintes d’une escalade des tensions commerciales, mettant à l’épreuve la confiance des marchés après le puissant rallye boursier alimenté par l’optimisme autour de l’intelligence artificielle.

L’agence Fitch Ratings a d’ailleurs souligné que le dossier du Groenland accroît le risque géopolitique en Europe, renforçant le climat d’incertitude.

🪙 Valeurs refuges et marchés obligataires en mutation

Or à des records, rotation défensive

Dans ce contexte, les investisseurs se replient vers les valeurs refuges. L’or a franchi de nouveaux sommets historiques, confirmant une rotation classique en période de stress. L’argent a également fortement progressé, atteignant un record absolu, même s’il recule aujourd’hui de plus de 0.7%, malgré une hausse de 0.8% de l’or.

Cette divergence illustre une prise de bénéfices tactique sur les métaux précieux, sans remise en cause de la tendance défensive de fond.

Vente massive d’obligations à l’échelle mondiale

Le marché obligataire mondial subit une correction notable. Les bons du Trésor américain reculent, avec une hausse du rendement à 30 ans d’environ 4 points de base, à 4.88%, signalant une baisse des prix. Le dollar index glisse à son plus bas niveau en deux semaines, renforçant la perception d’un désengagement partiel des actifs américains.

En Asie, la situation est similaire. Les actions reculent d’environ 0.4%, tandis qu’au Japon, le rendement des obligations d’État à 40 ans atteint 4%, un plus haut depuis leur introduction en 2007. La Banque populaire de Chine a, de son côté, maintenu ses taux inchangés à 3.5%.

La faiblesse de la demande lors d’une adjudication japonaise à 20 ans, inférieure à la moyenne des 12 derniers mois, confirme la défiance envers la dette longue. Les obligations australiennes, néo-zélandaises et les bunds allemands suivent la même tendance, soulignant le caractère global de la correction.

⚡ Matières premières : dynamiques contrastées

Énergie sous pression, gaz naturel en hausse

Sur le front des matières premières, le pétrole évolue légèrement à la baisse, en ligne avec les craintes sur la croissance mondiale. À l’inverse, le gaz naturel américain (Henry Hub) poursuit son rallye, avec une hausse de plus de 3%, soutenue par des facteurs spécifiques d’offre et de demande.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés financiers reculent-ils actuellement ?

La baisse s’explique par une combinaison de résultats d’entreprises attendus, de tensions géopolitiques, de craintes tarifaires et d’un durcissement des conditions financières via la hausse des rendements obligataires.

Quel rôle jouent les déclarations de Donald Trump dans la volatilité actuelle ?

Ses menaces de nouveaux droits de douane ravivent les craintes de guerre commerciale, ce qui pèse sur la confiance des investisseurs et favorise les actifs refuges.

Pourquoi l’or atteint-il des records historiques ?

L’or bénéficie d’une hausse de l’aversion au risque, d’un recul du dollar et d’une recherche de protection face aux incertitudes économiques et géopolitiques.

La hausse des rendements obligataires est-elle un signal négatif ?

Oui, car elle reflète une baisse des prix des obligations et peut durcir les conditions financières, pesant sur les actions et l’investissement.

Faut-il s’attendre à une poursuite de la volatilité ?

Tant que les incertitudes macroéconomiques, géopolitiques et monétaires persistent, la volatilité devrait rester élevée à court terme.