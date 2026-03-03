Avant l'ouverture : (03.03.2026)

Les actions asiatiques sous forte pression : l'indice MSCI Asia Pacific a chuté de 2,8 % , enregistrant sa plus forte baisse en deux jours depuis avril.

l'indice a chuté de , enregistrant sa plus forte baisse en deux jours depuis avril. Vente massive en Corée du Sud : l'indice KOSPI a chuté de 6,8 % après la réouverture des marchés après un long week-end, alors qu'il était l'un des indices les plus performants au niveau mondial en début d'année.

l'indice a chuté de après la réouverture des marchés après un long week-end, alors qu'il était l'un des indices les plus performants au niveau mondial en début d'année. Les contrats à terme occidentaux annoncent une nouvelle baisse : les contrats à terme sur indices boursiers aux États-Unis et en Europe ont reculé d'environ 1 % , laissant présager une poursuite potentielle de la correction.

les contrats à terme sur indices boursiers aux ont reculé d'environ , laissant présager une poursuite potentielle de la correction. L'escalade entre l'Iran et les États-Unis/Israël fait grimper le prix du pétrole : les investisseurs se concentrent sur les risques liés à l'approvisionnement, en particulier après que l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz , une voie de transit pétrolière mondiale essentielle.

les investisseurs se concentrent sur les risques liés à l'approvisionnement, en particulier après que l'Iran a menacé de fermer le , une voie de transit pétrolière mondiale essentielle. Le Brent repasse au-dessus des 80 dollars le baril : les prix du pétrole ont de nouveau dépassé les 80 dollars , après une hausse « modérée » de plus de 7 % lundi .

les prix du pétrole ont de nouveau dépassé les , après une hausse « modérée » de plus de . Le dollar américain se renforce : la montée de l'aversion au risque et les tensions géopolitiques soutiennent la hausse de la devise américaine .

la montée de l'aversion au risque et les tensions géopolitiques soutiennent la hausse de la . Les obligations reculent malgré leur statut de valeur refuge : la hausse des prix du pétrole ravive les craintes inflationnistes, fait grimper les anticipations de taux et pèse sur les marchés obligataires mondiaux.

la hausse des prix du pétrole ravive les craintes inflationnistes, fait grimper les anticipations de taux et pèse sur les marchés obligataires mondiaux. Vente massive de dette publique de Sydney à Tokyo : les investisseurs se débarrassent des obligations souveraines, craignant qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient ne maintienne la pression inflationniste.

les investisseurs se débarrassent des obligations souveraines, craignant qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient ne maintienne la pression inflationniste. Baisse généralisée des obligations : les obligations d'État américaines, japonaises, australiennes, néo-zélandaises et sud-coréennes affichent toutes des pertes cette semaine.

les obligations d'État affichent toutes des pertes cette semaine. L'inflation revient sur le devant de la scène : les marchés anticipent à nouveau le risque que la hausse des coûts énergétiques compromette les perspectives des obligations mondiales, qui avaient pourtant enregistré leur meilleur début d'année depuis la pandémie.

les marchés anticipent à nouveau le risque que la hausse des coûts énergétiques compromette les perspectives des obligations mondiales, qui avaient pourtant enregistré leur meilleur début d'année depuis la pandémie. Trump s'exprime sur le conflit avec l'Iran : l'ancien président américain a déclaré que la plus grande frappe américaine était peut-être encore à venir, n'a pas exclu une opération terrestre et a souligné qu'avec les capacités militaires et la puissance industrielle actuelles, les États-Unis pourraient mener une guerre prolongée et finalement victorieuse.

l'ancien président américain a déclaré que la plus grande frappe américaine était peut-être encore à venir, n'a pas exclu une opération terrestre et a souligné qu'avec les capacités militaires et la puissance industrielle actuelles, les États-Unis pourraient mener une guerre prolongée et finalement victorieuse. Les contrats à terme TTF bondissent : les contrats à terme sur le gaz naturel européen TTF ont bondi de plus de 20 % aujourd'hui, après une hausse de près de 50 % hier, due à l'interruption de l'approvisionnement au Qatar. OIL (période D1) En examinant le graphique des contrats à terme sur le Brent, nous pouvons voir que les moyennes mobiles exponentielles EMA200 et EMA50 ont formé un « croisement doré » technique, ce qui pourrait signaler une impulsion haussière plus soutenue, la moyenne mobile sur 50 périodes ayant dépassé la moyenne sur 200 périodes par le haut. Source: xStation5

