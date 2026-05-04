Avant l'ouverture des marchés | le « Project Freedom » va-t-il apporter un nouveau soulagement aux marchés❓ (04/05/2026)

Trump a lancé l’opération « Project Freedom », annonçant qu’à partir de lundi, une évacuation « humanitaire » de navires neutres serait organisée depuis le golfe d’Oman et le détroit d’Ormuz, tout en avertissant que toute tentative visant à perturber le convoi se heurterait à une réponse « musclée ».

Cependant, le WSJ et des responsables américains précisent qu’il s’agit d’un mécanisme de coordination du trafic et des assureurs, plutôt que d’une escorte traditionnelle par des navires de la marine américaine, tandis que le CENTCOM déploie simultanément des destroyers dans la région, plus de 100 navires et appareils, ainsi que 15 000 soldats, ce qui augmente effectivement le risque de confrontation militaire.

L'Iran réagit vivement : Azizi, président de la commission parlementaire de sécurité, qualifie le projet « Freedom » de violation du cessez-le-feu et prévient que Téhéran ne laissera pas les États-Unis dicter les règles de navigation dans le détroit d'Ormuz.

Dans les eaux de la route Oman-Ormuz, un pétrolier est touché par des projectiles non identifiés à environ 78 milles au nord de Fujaïrah, et l’UKMTO évalue le niveau de menace dans le détroit comme « critique », même si les Américains mettent en place une « zone de sécurité renforcée » au sud du TSS iranien.

Kashkari, de la Fed, souligne qu’une guerre entre les États-Unis et l’Iran et la fermeture du détroit d’Ormuz augmentent le risque d’une inflation persistante, ce qui signifie qu’il ne peut pas envisager de baisses de taux et qu’il envisage même la possibilité d’une hausse des taux.

Les échanges en Asie sont exceptionnellement faibles en raison des jours fériés au Japon et en Chine, les principales paires de devises s'échangeant dans des fourchettes étroites ; après une volatilité matinale, l'USD/JPY progresse lentement, reflétant l'affaiblissement général du yen malgré la récente intervention d'environ 35 milliards de dollars.

Barclays estime que le raffermissement du yen suite à l'intervention sera temporaire, car l'écart important entre les taux d'intérêt américains et japonais et les prix élevés du carburant causés par la guerre en Iran continuent de favoriser un yen faible, tandis que le risque d'une nouvelle intervention augmente à mesure que l'USD/JPY revient autour de 160.

La RBA doit annoncer demain sa décision de politique monétaire, le marché anticipant une probabilité de plus de 75 % d’une hausse de 25 points de base à 4,35 % ; la CBA souligne que, d’une part, l’inflation et le marché du travail restent trop chauds, tandis que, d’autre part, les données conjoncturelles (notamment une baisse de l’IPC moyen tronqué, un sentiment plus faible et un refroidissement du marché immobilier) rendent la décision difficile à prendre.

Les données du Melbourne Institute montrent que l'inflation de l'IPC a ralenti à 0,6 % en glissement mensuel en avril, tout en restant stable à 4,3 % en glissement annuel, ce qui pourrait tempérer quelque peu les anticipations de resserrement ; toutefois, la forte hausse des prix de l'énergie suite à la fermeture du détroit d'Ormuz continue de pousser la RBA vers une position restrictive.

Sur le marché des changes, les devises des Antipodes se distinguent aujourd’hui en termes de force relative : le NZD est la devise la plus forte du panier du G-10, tandis que l’AUD reste plus faible dans l’attente de la décision de la RBA ; le yen regagne une partie de ses pertes après l’intervention, mais reste sous pression dans l’ensemble, tandis que l’USD progresse légèrement sur fond d’inquiétudes croissantes concernant les taux de la Fed.

Sur les marchés boursiers asiatiques, le JP225 progresse d’environ 0,8 % dans un contexte de faible liquidité, tandis que les contrats à terme sur les principaux indices américains (US100, US500) et européens (DE40, EU50) sont en légère hausse, signalant un sentiment de prise de risque prudent malgré les tensions géopolitiques.

Le marché de l'énergie reste tendu : le Brent et le WTI reculent légèrement après avoir progressé plus tôt, mais le marché anticipe un risque élevé de nouvelles hausses si l'Iran tentait de perturber les convois américains dans le détroit d'Ormuz ; le gaz naturel progresse de plus de 2 %, reflétant les inquiétudes concernant l'approvisionnement.

Parmi les métaux précieux, l'or recule légèrement et l'argent reste en baisse, ce qui pourrait être interprété comme un répit temporaire après la fuite vers les « valeurs refuges », mais l'évolution des prix dépendra fortement de la question de savoir si le projet « Freedom » entraînera de nouveaux incidents dans le détroit.

Le bitcoin a franchi la barre des 80 000 dollars pour la première fois depuis fin janvier, s'imposant comme l'un des rares signaux clairs d'appétit pour le risque de la séance et attirant la demande dans un environnement de marché où les classes d'actifs traditionnelles sont freinées par les risques géopolitiques et les banques centrales bellicistes.

Au début de la séance européenne, les facteurs suivants seront déterminants pour le sentiment du marché : la réaction initiale du marché pétrolier aux détails opérationnels du projet « Freedom », toute déclaration de l’Iran interprétant ce plan comme une violation effective du cessez-le-feu, et le positionnement final avant la décision de la RBA de demain, qui pourrait créer un précédent pour les décisions futures des banques centrales confrontées à une inflation « alimentée par la guerre ». Sur le front des données macroéconomiques, il convient de suivre de près les prochains rapports PMI manufacturiers des principales économies européennes et les commandes de biens durables aux États-Unis.



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