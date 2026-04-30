Résumé quotidien : Wall Street en hausse, le pétrole recule après avoir atteint un sommet local 📌

La séance européenne s'est achevée sur des hausses pour les principaux indices, malgré la volatilité persistante du marché pétrolier et la prudence affichée par les banques centrales. Le FTSE 100 a progressé de 1,6 % après que la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur inchangé. Le DAX allemand a gagné 1,4 %, tandis que le CAC 40 français a progressé de 0,5 % à la suite de la décision de la BCE de laisser ses taux inchangés.

Les décisions de la BCE et de la Banque d'Angleterre s'inscrivent dans une tendance générale à la prudence des banques centrales, faisant suite aux mesures prises précédemment par la Réserve fédérale américaine et la Banque du Japon pour maintenir leur politique inchangée. En Asie, le sentiment était plus morose : l'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 1,3 %, tandis que les indices de Shanghai ont légèrement progressé de 0,1 % après la publication de données indiquant un léger ralentissement de l'activité manufacturière en Chine.

Le marché pétrolier reste très volatil, les prix du Brent ayant bondi pendant la nuit en raison des craintes d'interruptions prolongées de l'approvisionnement liées au conflit avec l'Iran. Le contrat Brent de juillet, le plus négocié, a brièvement atteint 114,70 dollars le baril avant de reculer vers 107 dollars et de se stabiliser autour de 110,03 dollars, en baisse de 0,4 %. Les prix du Brent restent nettement supérieurs aux niveaux d'avant-guerre, lorsque le pétrole se négociait à près de 70 dollars le baril.

Wall Street se maintient près de ses plus hauts historiques, soutenu par de solides résultats d'entreprises malgré la hausse des prix du pétrole et l'incertitude macroéconomique. Le S&P 500 progresse de 0,6 % et se situe légèrement au-dessus de son record atteint en début de semaine, tandis que le Dow Jones gagne 732 points, soit 1,5 %. Le Nasdaq Composite progresse plus modestement, de 0,2 %, la pression sur certaines grandes valeurs technologiques limitant le potentiel de hausse.

Alphabet progresse de 7,5 % après avoir publié des résultats qui ont presque doublé les prévisions des analystes. Caterpillar, Eli Lilly et Royal Caribbean progressent également après des résultats supérieurs aux attentes. En revanche, Meta Platforms recule de 8,9 % malgré des résultats solides, les investisseurs se concentrant sur la hausse prévue des dépenses d'investissement liées à l'IA. Microsoft recule de 5,5 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement, bien que les analystes soulignent l'amélioration de la dynamique de son segment Azure. Amazon recule également de près de 1,5 % malgré des résultats supérieurs aux attentes, ce qui suggère que les surprises positives sur les bénéfices ne suffisent peut-être pas à elles seules compte tenu des valorisations élevées.

Les rendements des bons du Trésor américain s'adoucissent à mesure que les prix du pétrole reculent, le rendement à 10 ans passant de 4,42 % à 4,39 %. Les données macroéconomiques américaines ont montré une accélération de la croissance plus lente que prévu au premier trimestre, tandis que les indicateurs d'inflation pour mars se sont détériorés globalement conformément aux attentes. Les données du marché du travail restent relativement solides, avec une baisse des demandes initiales d'allocations chômage, indiquant des licenciements limités malgré les réductions d'effectifs annoncées par certaines entreprises.

L'or et l'argent enregistrent de solides gains en réponse à un dollar américain plus faible, tandis que l'EURUSD progresse de plus de 0,5 % vers 1,173. Le bitcoin avance plus prudemment et reste proche de 76 000 dollars, ce qui suggère un appétit pour le risque encore limité sur le marché des cryptomonnaies. OIL (H1 interval)

Source: xStation5

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