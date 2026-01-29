-
L’or atteint un nouveau record à 5 580$ l’once, en hausse de 3% sur la séance et de 29% depuis le début de l’année.
Les autres métaux précieux s’envolent, avec l’argent au-dessus de 120$, le platine et le palladium en forte progression.
Le dollar américain recule après la décision de la Fed, soutenant les actifs libellés en dollars.
Le dollar australien surperforme, porté par les anticipations de hausse de taux de la RBA et un regain d’optimisme sur la Chine.
Résultats contrastés à Wall Street, avec Tesla et Meta en hausse, tandis que Microsoft chute malgré des chiffres solides.
L’or enchaîne les records et confirme son statut d’actif refuge dans un environnement macroéconomique toujours incertain. En franchissant successivement les seuils de 5 400$, 5 500$, puis en atteignant un sommet à 5 580$ l’once, le métal jaune signe son meilleur début d’année depuis plus de 30 ans. Cette envolée s’inscrit dans un contexte de faiblesse du dollar, de tensions monétaires persistantes et d’anticipations de politiques accommodantes à moyen terme.
🥇 Or et métaux précieux : une dynamique haussière généralisée
L’or porté par les anticipations de marché
La progression de 29% depuis le début de l’année reflète une demande soutenue pour l’or, alimentée par la recherche de protection face aux incertitudes monétaires et géopolitiques. Plusieurs grandes banques commencent désormais à évoquer des scénarios à 6 000$ l’once en 2026. Deutsche Bank va même plus loin, en présentant un scénario haussier vers 6 900$, tandis que Société Générale estime que 6 000$ pourrait encore être une hypothèse prudente.
Les autres métaux suivent le mouvement
La hausse ne se limite pas à l’or. L’argent progresse également de 3%, franchissant le seuil des 120$ l’once, un niveau symbolique. De son côté, le platine gagne 3,50%, tandis que le palladium avance de 2,30%. Cette dynamique traduit un intérêt croissant pour l’ensemble du segment des métaux précieux, à la fois pour des raisons d’investissement et de diversification.
💵 Dollar américain sous pression après la Fed
Recul du billet vert sur le marché des changes
Le dollar index recule d’environ 0,30% après la dernière décision de la Réserve fédérale américaine. Ce mouvement de vente profite mécaniquement aux actifs libellés en dollars, en premier lieu l’or. Sur le marché des changes, l’EURUSD progresse de 0,26%, tandis que l’USDJPY recule de 0,25%.
Le dollar australien, grand gagnant du jour
Parmi les devises du G10, le dollar australien (AUD) se distingue avec une hausse de 0,30 à 0,40% face à ses principaux pairs. Cette performance s’explique par une combinaison de facteurs domestiques et internationaux, renforçant l’attrait de la devise.
🇦🇺 Australie : inflation, taux et soutien externe
La RBA au cœur des anticipations
Les attentes autour de la Banque centrale australienne (RBA) se renforcent après la publication d’une inflation core trimmed mean à 0,9% en glissement trimestriel. Désormais, les quatre grandes banques australiennes anticipent une hausse de taux de 25 points de base dès la semaine prochaine. En revanche, Goldman Sachs et Deutsche Bank restent plus prudentes, estimant que la surprise inflationniste n’est pas suffisante pour justifier un resserrement immédiat.
Des indicateurs commerciaux favorables
Les données sur le commerce extérieur soutiennent également l’AUD. Les prix à l’exportation rebondissent de +3,2% q/q, après un recul de -0,9%, tandis que les prix à l’importation progressent de +0,9% q/q, à rebours des attentes. Cette amélioration des termes de l’échange constitue traditionnellement un facteur positif pour la devise australienne.
🇨🇳 Chine : détente réglementaire et regain d’optimisme
Soulagement pour le secteur immobilier
Les marchés chinois ont réagi positivement à des informations suggérant un possible assouplissement du cadre des “trois lignes rouges”, qui encadre l’endettement des promoteurs immobiliers. La suppression de certaines obligations de reporting serait interprétée comme une volonté de soutenir l’accès au financement, au moins à court terme.
Impact positif sur les marchés asiatiques
Dans ce contexte, les actions de promoteurs immobiliers chinois se sont envolées, entraînant les principaux indices boursiers à la hausse, avec des gains compris entre 0,90% et 1,60%. Ce regain d’appétit pour le risque en Chine bénéficie également aux devises cycliques, dont le dollar australien.
📊 Résultats d’entreprises : réactions contrastées à Wall Street
Tesla et Meta salués par les investisseurs
Tesla progresse de 2,16% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes sur le bénéfice par action (0,50$ contre 0,45$ attendus). Malgré des revenus légèrement inférieurs aux prévisions, la marge brute à 20,1% a surpris positivement. L’annonce de la fin progressive des Model S et X, au profit d’un recentrage industriel vers les robots humanoïdes, a également marqué les esprits.
Meta bondit de 6,60%, porté par un solide dépassement des attentes sur le chiffre d’affaires et l’EPS. La publicité reste le moteur principal, malgré l’aggravation des pertes de Reality Labs.
Microsoft pénalisé malgré de bons résultats
À l’inverse, Microsoft chute de plus de 6%, en dépit de résultats supérieurs aux attentes sur les revenus et le bénéfice. La croissance d’Azure (+38% y/y hors effets de change) et un RPO commercial de 625 milliards de dollars témoignent pourtant d’un potentiel de croissance robuste, mais insuffisant pour rassurer à court terme.
❓ FAQ
Pourquoi l’or atteint-il des records historiques ?
La hausse de l’or s’explique par la faiblesse du dollar, les anticipations de politiques monétaires plus accommodantes et la recherche d’actifs refuges.
Le seuil des 6 000$ l’once est-il réaliste ?
Plusieurs grandes banques estiment que ce niveau est atteignable d’ici 2026, certains scénarios allant même au-delà.
Pourquoi le dollar australien se renforce-t-il ?
L’AUD bénéficie des anticipations de hausse de taux de la RBA, d’une amélioration des termes de l’échange et d’un climat plus positif en Chine.
La hausse des métaux précieux concerne-t-elle uniquement l’or ?
Non, l’argent, le platine et le palladium enregistrent également de fortes progressions, reflétant une dynamique sectorielle globale.
Les résultats des grandes entreprises influencent-ils le marché de l’or ?
Indirectement oui, car ils affectent l’appétit pour le risque et les flux entre actions, devises et actifs refuges comme l’or.
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."