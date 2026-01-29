L’or enchaîne les records et confirme son statut d’actif refuge dans un environnement macroéconomique toujours incertain. En franchissant successivement les seuils de 5 400$, 5 500$, puis en atteignant un sommet à 5 580$ l’once, le métal jaune signe son meilleur début d’année depuis plus de 30 ans. Cette envolée s’inscrit dans un contexte de faiblesse du dollar, de tensions monétaires persistantes et d’anticipations de politiques accommodantes à moyen terme.

🥇 Or et métaux précieux : une dynamique haussière généralisée

L’or porté par les anticipations de marché

La progression de 29% depuis le début de l’année reflète une demande soutenue pour l’or, alimentée par la recherche de protection face aux incertitudes monétaires et géopolitiques. Plusieurs grandes banques commencent désormais à évoquer des scénarios à 6 000$ l’once en 2026. Deutsche Bank va même plus loin, en présentant un scénario haussier vers 6 900$, tandis que Société Générale estime que 6 000$ pourrait encore être une hypothèse prudente.

Les autres métaux suivent le mouvement

La hausse ne se limite pas à l’or. L’argent progresse également de 3%, franchissant le seuil des 120$ l’once, un niveau symbolique. De son côté, le platine gagne 3,50%, tandis que le palladium avance de 2,30%. Cette dynamique traduit un intérêt croissant pour l’ensemble du segment des métaux précieux, à la fois pour des raisons d’investissement et de diversification.

💵 Dollar américain sous pression après la Fed

Recul du billet vert sur le marché des changes

Le dollar index recule d’environ 0,30% après la dernière décision de la Réserve fédérale américaine. Ce mouvement de vente profite mécaniquement aux actifs libellés en dollars, en premier lieu l’or. Sur le marché des changes, l’EURUSD progresse de 0,26%, tandis que l’USDJPY recule de 0,25%.

Le dollar australien, grand gagnant du jour

Parmi les devises du G10, le dollar australien (AUD) se distingue avec une hausse de 0,30 à 0,40% face à ses principaux pairs. Cette performance s’explique par une combinaison de facteurs domestiques et internationaux, renforçant l’attrait de la devise.

🇦🇺 Australie : inflation, taux et soutien externe

La RBA au cœur des anticipations

Les attentes autour de la Banque centrale australienne (RBA) se renforcent après la publication d’une inflation core trimmed mean à 0,9% en glissement trimestriel. Désormais, les quatre grandes banques australiennes anticipent une hausse de taux de 25 points de base dès la semaine prochaine. En revanche, Goldman Sachs et Deutsche Bank restent plus prudentes, estimant que la surprise inflationniste n’est pas suffisante pour justifier un resserrement immédiat.

Des indicateurs commerciaux favorables

Les données sur le commerce extérieur soutiennent également l’AUD. Les prix à l’exportation rebondissent de +3,2% q/q, après un recul de -0,9%, tandis que les prix à l’importation progressent de +0,9% q/q, à rebours des attentes. Cette amélioration des termes de l’échange constitue traditionnellement un facteur positif pour la devise australienne.

🇨🇳 Chine : détente réglementaire et regain d’optimisme

Soulagement pour le secteur immobilier

Les marchés chinois ont réagi positivement à des informations suggérant un possible assouplissement du cadre des “trois lignes rouges”, qui encadre l’endettement des promoteurs immobiliers. La suppression de certaines obligations de reporting serait interprétée comme une volonté de soutenir l’accès au financement, au moins à court terme.

Impact positif sur les marchés asiatiques

Dans ce contexte, les actions de promoteurs immobiliers chinois se sont envolées, entraînant les principaux indices boursiers à la hausse, avec des gains compris entre 0,90% et 1,60%. Ce regain d’appétit pour le risque en Chine bénéficie également aux devises cycliques, dont le dollar australien.

📊 Résultats d’entreprises : réactions contrastées à Wall Street

Tesla et Meta salués par les investisseurs

Tesla progresse de 2,16% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes sur le bénéfice par action (0,50$ contre 0,45$ attendus). Malgré des revenus légèrement inférieurs aux prévisions, la marge brute à 20,1% a surpris positivement. L’annonce de la fin progressive des Model S et X, au profit d’un recentrage industriel vers les robots humanoïdes, a également marqué les esprits.

Meta bondit de 6,60%, porté par un solide dépassement des attentes sur le chiffre d’affaires et l’EPS. La publicité reste le moteur principal, malgré l’aggravation des pertes de Reality Labs.

Microsoft pénalisé malgré de bons résultats

À l’inverse, Microsoft chute de plus de 6%, en dépit de résultats supérieurs aux attentes sur les revenus et le bénéfice. La croissance d’Azure (+38% y/y hors effets de change) et un RPO commercial de 625 milliards de dollars témoignent pourtant d’un potentiel de croissance robuste, mais insuffisant pour rassurer à court terme.