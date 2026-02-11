-
Les marchés financiers asiatiques progressent modérément, portés par un sentiment stable.
-
Le dollar américain reste sous pression avant la publication des NFP à 14h30 (heure de Paris).
-
Le yen japonais domine le Forex malgré un jour férié au Japon.
-
Les résultats d’entreprises en Europe contrastent, avec de fortes disparités sectorielles.
-
L’argent (+2.1%) et l’or (+0.66%) progressent, tandis que le Bitcoin recule de 2.3%.
-
Les marchés financiers asiatiques progressent modérément, portés par un sentiment stable.
-
Le dollar américain reste sous pression avant la publication des NFP à 14h30 (heure de Paris).
-
Le yen japonais domine le Forex malgré un jour férié au Japon.
-
Les résultats d’entreprises en Europe contrastent, avec de fortes disparités sectorielles.
-
L’argent (+2.1%) et l’or (+0.66%) progressent, tandis que le Bitcoin recule de 2.3%.
Les marchés financiers abordent la séance européenne dans un climat d’attentisme marqué. Entre la publication imminente des Non-Farm Payrolls (NFP) américains à 14h30 (heure de Paris), des signaux mitigés en provenance de Chine et une salve de résultats d’entreprises en Europe, les investisseurs ajustent leurs positions avec prudence.
La dynamique observée sur le marché des changes confirme cette nervosité : le yen japonais s’impose comme la devise la plus performante, tandis que le dollar américain reste orienté à la baisse. Un contexte qui pourrait rapidement évoluer en fonction des données sur l’emploi américain.
🌏 Marchés financiers asiatiques : progression modérée
Des indices soutenus par un sentiment stable
Les places asiatiques ont enregistré des gains mesurés. Le Kospi sud-coréen a progressé de 0.8%, tandis que le Hang Seng hongkongais a gagné 0.3%. Cette hausse modérée reflète un climat d’investissement relativement stable, malgré l’absence de catalyseur majeur.
Les investisseurs semblent privilégier une approche prudente avant les données macroéconomiques américaines, tout en profitant d’un environnement régional moins volatil qu’au cours des semaines précédentes.
Chine : inflation décevante et pression persistante sur les prix
Les dernières statistiques chinoises confirment un environnement désinflationniste. En janvier 2026, l’indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de seulement 0.2% en glissement annuel, en dessous des attentes fixées à 0.4% et après 0.8% en décembre.
Dans le même temps, l’indice des prix à la production (PPI) a reculé de 1.4% sur un an, une baisse légèrement moins marquée que le consensus (-1.5%), mais qui prolonge la contraction observée en décembre (-1.9%). Malgré ces données faibles, le yuan est resté stable, soutenu par les interventions de la Banque populaire de Chine (PBoC).
💱 Forex : le yen domine, le dollar s’affaiblit
Un yen fort malgré la fermeture des marchés japonais
Fait notable, le yen japonais s’est apprécié face à la majorité des grandes devises, alors même que les marchés au comptant japonais étaient fermés pour cause de jour férié bancaire. Cette appréciation ne repose pas sur un catalyseur clair, mais semble traduire des flux défensifs.
Dans un environnement d’incertitude macroéconomique, la devise nippone retrouve son statut de valeur refuge.
Pression persistante sur le dollar avant les NFP
Le dollar américain demeure sous pression, affaibli par des prises de bénéfices et une certaine prudence avant la publication des NFP à 14h30 (heure de Paris).
Les récentes déclarations des membres de la Fed, Hammack et Logan, ont pourtant adopté un ton relativement hawkish, remettant en question le scénario d’un assouplissement monétaire rapide. Ce décalage entre discours ferme et faiblesse du billet vert illustre l’attentisme actuel des opérateurs.
🏦 Résultats d’entreprises : contrastes en Europe
Banques : performances divergentes
Parmi les publications marquantes, ABN Amro a déçu au quatrième trimestre 2025 avec un chiffre d’affaires de 2.26 milliards d’euros (contre 2.29 milliards attendus) et un bénéfice net de 410 millions d’euros, sous les 497 millions anticipés. La prévision de NII pour 2026 à 6.4 milliards est également inférieure au consensus.
À l’inverse, Commerzbank a dépassé les attentes avec un chiffre d’affaires de 3.14 milliards d’euros (contre 3.07 milliards prévus) et un bénéfice net de 737 millions d’euros, supérieur aux 629 millions estimés. La banque vise un profit net supérieur à 3.2 milliards d’euros en 2026.
Industrie et consommation : signaux mitigés
Heineken affiche un bénéfice opérationnel ajusté annuel de 4.39 milliards d’euros, légèrement supérieur aux attentes. Le volume de bière recule de 1.2%, mais mieux que le consensus (-2.48%). Le groupe anticipe une croissance opérationnelle de 2% à 6% en 2026.
De son côté, Dassault Systèmes publie un chiffre d’affaires trimestriel non-IFRS de 1.68 milliard d’euros, en dessous des prévisions (1.74 milliard), avec une croissance hors effet de change limitée à +1%.
Enfin, Siemens Energy surprend positivement sur les commandes, à 17.61 milliards d’euros contre 14.17 milliards attendus, et confirme une croissance annuelle des ventes comprise entre 11% et 13%.
🥇 Matières premières et crypto : mouvements mesurés
Métaux précieux en progression modérée
Les métaux précieux évoluent en hausse, sans emballement excessif. L’argent progresse de 2.1%, tandis que l’or gagne 0.66%. Ces mouvements restent cohérents avec la faiblesse du dollar et un positionnement prudent des investisseurs.
Ils traduisent davantage un ajustement technique qu’un véritable regain d’aversion au risque.
Bitcoin sous pression
Le Bitcoin recule de 2.3% et évolue autour de 67 000 livres sterling. Cette baisse s’inscrit dans une dynamique de consolidation, sans signal de rupture majeure à ce stade.
🌡️ Volatilité sur le Forex
[Graphique à insérer ici : Heatmap de la volatilité sur le marché Forex]
Une hiérarchie claire des devises
La carte de chaleur de la volatilité met en évidence la surperformance du yen japonais et la faiblesse persistante du dollar américain. Les devises antipodéennes figurent également parmi les plus solides.
Cette configuration confirme que le marché des changes reste le principal terrain d’ajustement avant les statistiques américaines.
À quelques heures des NFP, les marchés financiers évoluent donc dans un équilibre fragile. La publication de 14h30 pourrait redéfinir les anticipations de politique monétaire et provoquer une accélération de la volatilité sur le Forex et les indices.
Carte thermique de la volatilité actuellement observable sur le marché Forex. Source : xStation
❓ FAQ
Pourquoi les NFP sont-ils si importants pour les marchés financiers ?
Les NFP mesurent les créations d’emplois aux États-Unis hors secteur agricole. Ils influencent directement les anticipations de politique monétaire de la Fed et donc les marchés actions, obligations et devises.
Pourquoi le dollar baisse-t-il malgré un discours hawkish de la Fed ?
Les investisseurs attendent des données concrètes avant de réviser leurs anticipations. En l’absence de surprise positive, le marché reste prudent et réduit son exposition au billet vert.
Le yen est-il redevenu une valeur refuge ?
Oui, dans les phases d’incertitude, le yen attire les flux défensifs, notamment lorsque les investisseurs réduisent leur exposition aux actifs risqués.
La faiblesse de l’inflation chinoise est-elle inquiétante ?
Une inflation trop faible, combinée à une déflation des prix producteurs, peut signaler une demande intérieure fragile et peser sur la croissance mondiale.
Les hausses de l’or et de l’argent signalent-elles une crise ?
Pas nécessairement. Les progressions actuelles restent modérées et s’expliquent surtout par la faiblesse du dollar et des ajustements de portefeuille avant des données majeures.
Calendrier économique : l'IPC américain sous les feux de la rampe (13.02.2026)
Avant l'ouverture : Le secteur technologique tombe (13.02.2026)
Résumé quotidien : L'argent chute de 9 % 🚨Les indices, les cryptomonnaies et les métaux précieux sont sous pression
L'indice Nasdaq 100 baisse de 1,5 % 📉
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."