L’argent (+2.1%) et l’or (+0.66%) progressent, tandis que le Bitcoin recule de 2.3%.

Les résultats d’entreprises en Europe contrastent, avec de fortes disparités sectorielles.

Le yen japonais domine le Forex malgré un jour férié au Japon.

Le dollar américain reste sous pression avant la publication des NFP à 14h30 (heure de Paris).

Les marchés financiers abordent la séance européenne dans un climat d’attentisme marqué. Entre la publication imminente des Non-Farm Payrolls (NFP) américains à 14h30 (heure de Paris), des signaux mitigés en provenance de Chine et une salve de résultats d’entreprises en Europe, les investisseurs ajustent leurs positions avec prudence.

La dynamique observée sur le marché des changes confirme cette nervosité : le yen japonais s’impose comme la devise la plus performante, tandis que le dollar américain reste orienté à la baisse. Un contexte qui pourrait rapidement évoluer en fonction des données sur l’emploi américain.

🌏 Marchés financiers asiatiques : progression modérée

Des indices soutenus par un sentiment stable

Les places asiatiques ont enregistré des gains mesurés. Le Kospi sud-coréen a progressé de 0.8%, tandis que le Hang Seng hongkongais a gagné 0.3%. Cette hausse modérée reflète un climat d’investissement relativement stable, malgré l’absence de catalyseur majeur.

Les investisseurs semblent privilégier une approche prudente avant les données macroéconomiques américaines, tout en profitant d’un environnement régional moins volatil qu’au cours des semaines précédentes.

Chine : inflation décevante et pression persistante sur les prix

Les dernières statistiques chinoises confirment un environnement désinflationniste. En janvier 2026, l’indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de seulement 0.2% en glissement annuel, en dessous des attentes fixées à 0.4% et après 0.8% en décembre.

Dans le même temps, l’indice des prix à la production (PPI) a reculé de 1.4% sur un an, une baisse légèrement moins marquée que le consensus (-1.5%), mais qui prolonge la contraction observée en décembre (-1.9%). Malgré ces données faibles, le yuan est resté stable, soutenu par les interventions de la Banque populaire de Chine (PBoC).

💱 Forex : le yen domine, le dollar s’affaiblit

Un yen fort malgré la fermeture des marchés japonais

Fait notable, le yen japonais s’est apprécié face à la majorité des grandes devises, alors même que les marchés au comptant japonais étaient fermés pour cause de jour férié bancaire. Cette appréciation ne repose pas sur un catalyseur clair, mais semble traduire des flux défensifs.

Dans un environnement d’incertitude macroéconomique, la devise nippone retrouve son statut de valeur refuge.

Pression persistante sur le dollar avant les NFP

Le dollar américain demeure sous pression, affaibli par des prises de bénéfices et une certaine prudence avant la publication des NFP à 14h30 (heure de Paris).

Les récentes déclarations des membres de la Fed, Hammack et Logan, ont pourtant adopté un ton relativement hawkish, remettant en question le scénario d’un assouplissement monétaire rapide. Ce décalage entre discours ferme et faiblesse du billet vert illustre l’attentisme actuel des opérateurs.

🏦 Résultats d’entreprises : contrastes en Europe

Banques : performances divergentes

Parmi les publications marquantes, ABN Amro a déçu au quatrième trimestre 2025 avec un chiffre d’affaires de 2.26 milliards d’euros (contre 2.29 milliards attendus) et un bénéfice net de 410 millions d’euros, sous les 497 millions anticipés. La prévision de NII pour 2026 à 6.4 milliards est également inférieure au consensus.

À l’inverse, Commerzbank a dépassé les attentes avec un chiffre d’affaires de 3.14 milliards d’euros (contre 3.07 milliards prévus) et un bénéfice net de 737 millions d’euros, supérieur aux 629 millions estimés. La banque vise un profit net supérieur à 3.2 milliards d’euros en 2026.

Industrie et consommation : signaux mitigés

Heineken affiche un bénéfice opérationnel ajusté annuel de 4.39 milliards d’euros, légèrement supérieur aux attentes. Le volume de bière recule de 1.2%, mais mieux que le consensus (-2.48%). Le groupe anticipe une croissance opérationnelle de 2% à 6% en 2026.

De son côté, Dassault Systèmes publie un chiffre d’affaires trimestriel non-IFRS de 1.68 milliard d’euros, en dessous des prévisions (1.74 milliard), avec une croissance hors effet de change limitée à +1%.

Enfin, Siemens Energy surprend positivement sur les commandes, à 17.61 milliards d’euros contre 14.17 milliards attendus, et confirme une croissance annuelle des ventes comprise entre 11% et 13%.

🥇 Matières premières et crypto : mouvements mesurés

Métaux précieux en progression modérée

Les métaux précieux évoluent en hausse, sans emballement excessif. L’argent progresse de 2.1%, tandis que l’or gagne 0.66%. Ces mouvements restent cohérents avec la faiblesse du dollar et un positionnement prudent des investisseurs.

Ils traduisent davantage un ajustement technique qu’un véritable regain d’aversion au risque.

Bitcoin sous pression

Le Bitcoin recule de 2.3% et évolue autour de 67 000 livres sterling. Cette baisse s’inscrit dans une dynamique de consolidation, sans signal de rupture majeure à ce stade.

🌡️ Volatilité sur le Forex

[Graphique à insérer ici : Heatmap de la volatilité sur le marché Forex]

Une hiérarchie claire des devises

La carte de chaleur de la volatilité met en évidence la surperformance du yen japonais et la faiblesse persistante du dollar américain. Les devises antipodéennes figurent également parmi les plus solides.

Cette configuration confirme que le marché des changes reste le principal terrain d’ajustement avant les statistiques américaines.

À quelques heures des NFP, les marchés financiers évoluent donc dans un équilibre fragile. La publication de 14h30 pourrait redéfinir les anticipations de politique monétaire et provoquer une accélération de la volatilité sur le Forex et les indices.

Carte thermique de la volatilité actuellement observable sur le marché Forex. Source : xStation

❓ FAQ

Pourquoi les NFP sont-ils si importants pour les marchés financiers ?

Les NFP mesurent les créations d’emplois aux États-Unis hors secteur agricole. Ils influencent directement les anticipations de politique monétaire de la Fed et donc les marchés actions, obligations et devises.

Pourquoi le dollar baisse-t-il malgré un discours hawkish de la Fed ?

Les investisseurs attendent des données concrètes avant de réviser leurs anticipations. En l’absence de surprise positive, le marché reste prudent et réduit son exposition au billet vert.

Le yen est-il redevenu une valeur refuge ?

Oui, dans les phases d’incertitude, le yen attire les flux défensifs, notamment lorsque les investisseurs réduisent leur exposition aux actifs risqués.

La faiblesse de l’inflation chinoise est-elle inquiétante ?

Une inflation trop faible, combinée à une déflation des prix producteurs, peut signaler une demande intérieure fragile et peser sur la croissance mondiale.

Les hausses de l’or et de l’argent signalent-elles une crise ?

Pas nécessairement. Les progressions actuelles restent modérées et s’expliquent surtout par la faiblesse du dollar et des ajustements de portefeuille avant des données majeures.