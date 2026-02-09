-
Les marchés Asie-Pacifique ouvrent dans le calme, avec des variations limitées hors Japon.
-
Les actions japonaises atteignent de nouveaux records après la victoire écrasante de Sanae Takaichi.
-
Le yen japonais reste volatil, pénalisé par les anticipations de relance budgétaire massive.
-
Les métaux précieux rebondissent fortement, avec l’or et l’argent en nette hausse.
-
Le bitcoin se redresse légèrement après une phase de correction marquée.
-
🌏 Marchés Asie-Pacifique : une ouverture globalement prudente
Des indices régionaux peu animés
Les marchés actions de la région Asie-Pacifique ont entamé la séance dans une ambiance globalement sereine, marquée par des mouvements limités. En Chine, les principaux indices évoluent dans une fourchette étroite, avec des variations contenues autour de ±0,25%, reflétant l’attentisme persistant des investisseurs face aux perspectives économiques encore incertaines.
En Australie, la tendance est plus constructive. L’indice AU200.cash progresse de 0,80%, soutenu par le rebond de certains secteurs cycliques et par une stabilisation des prix des matières premières. Cette performance contraste avec la prudence observée sur d’autres places asiatiques.
Le Japon se distingue nettement
Le marché japonais affiche une dynamique différente. L’indice JP225 avance de 0,15%, dans le sillage des résultats des élections législatives. Si la hausse peut sembler modérée en pourcentage, elle intervient dans un contexte de records historiques, soulignant l’enthousiasme des investisseurs pour les perspectives politiques et budgétaires du pays.
💱 Marché des changes : le yen sous pression après les élections
Un marché FX globalement calme
Sur le marché des devises, la séance reste relativement calme. Les principales paires évoluent sans tendance marquée, les investisseurs attendant de nouveaux catalyseurs macroéconomiques. Cette stabilité reflète un positionnement prudent, typique d’un début de semaine sans publication majeure immédiate.
Volatilité accrue sur le yen japonais
Le yen japonais fait toutefois exception. La devise nippone connaît une volatilité accrue, directement liée à la victoire électorale de Sanae Takaichi et de son Parti libéral-démocrate (PLD). Initialement, le yen s’est nettement déprécié, les marchés anticipant une politique économique plus expansionniste et potentiellement inflationniste.
Par la suite, la devise s’est stabilisée, mais demeure sous surveillance. Les investisseurs évaluent désormais l’impact à moyen terme d’une relance budgétaire financée par la dette, susceptible d’exercer une pression structurelle sur la monnaie japonaise.
🏛️ Japon : une victoire électorale historique et ses implications
Un succès sans précédent pour le PLD
Le Parti libéral-démocrate, dirigé par la Première ministre Sanae Takaichi, a remporté 316 sièges sur 465 à la Chambre basse du Parlement. Des projections initiales évoquaient même jusqu’à 328 sièges, ce qui aurait constitué la victoire la plus écrasante d’un parti au pouvoir depuis l’après-guerre.
Ce résultat confère au gouvernement une marge de manœuvre politique exceptionnelle, renforçant la visibilité et la crédibilité de son programme économique.
Relance budgétaire et croissance nominale
Les marchés ont accueilli favorablement les perspectives de relance budgétaire, incluant des baisses d’impôts et une hausse des dépenses publiques, notamment dans la défense, la technologie et d’autres secteurs stratégiques. Ces mesures visent à stimuler la croissance et à renforcer la compétitivité du Japon dans un contexte géopolitique tendu.
Cependant, ce programme repose largement sur un financement par l’endettement, ravivant les anticipations de reflation et de hausse durable de la croissance nominale.
📉 Obligations japonaises et métaux précieux : réactions contrastées
Pression vendeuse sur la dette japonaise
Les obligations d’État japonaises ont été nettement vendues. Les investisseurs intègrent désormais la perspective d’une augmentation des émissions de dette et d’un environnement de taux potentiellement plus élevés. Cette dynamique pousse les rendements à la hausse, marquant une rupture avec des années de politique monétaire ultra-accommodante.
L’or et l’argent en fort rebond
Dans ce contexte d’incertitude macroéconomique et monétaire, les métaux précieux rebondissent vigoureusement. L’or progresse de 1,60%, repassant au-dessus de 5 000 dollars l’once, tandis que l’argent s’envole de 5,50% pour atteindre 82 dollars l’once. Ces mouvements traduisent un regain d’intérêt pour les valeurs refuges.
₿ Cryptomonnaies : le bitcoin se stabilise
Un rebond technique après la correction
Le marché des cryptomonnaies a partiellement effacé les pertes enregistrées en fin de semaine dernière. Le bitcoin, qui avait brièvement chuté vers la zone des 60 000 dollars, affiche désormais une hausse de 0,25%, autour de 70 400 dollars.
Un marché toujours sensible au contexte macro
Ce rebond reste toutefois fragile. Les investisseurs continuent de surveiller de près l’évolution des politiques monétaires et budgétaires mondiales, facteurs clés pour l’appétit pour le risque et la dynamique des actifs numériques.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés japonais ont-ils réagi positivement aux élections ?
La victoire écrasante de Sanae Takaichi offre une forte stabilité politique et renforce la crédibilité d’un programme axé sur la relance économique et l’investissement public.
Pourquoi le yen s’est-il affaibli après le scrutin ?
Les anticipations de dépenses publiques financées par la dette et de pressions inflationnistes pèsent sur la devise japonaise à court terme.
La hausse des rendements japonais est-elle durable ?
Elle pourrait l’être si la relance budgétaire s’accompagne d’une croissance nominale plus forte et d’une normalisation progressive de la politique monétaire.
Pourquoi l’or et l’argent progressent-ils fortement ?
Les métaux précieux bénéficient d’un regain d’attrait en tant que valeurs refuges face aux incertitudes macroéconomiques et budgétaires.
Le rebond du bitcoin est-il un signal haussier ?
Il s’agit pour l’instant d’un rebond technique. La tendance dépendra largement du contexte macroéconomique global et de l’appétit pour le risque des investisseurs.
