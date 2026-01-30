Les marchés financiers mondiaux subissent un net accès de volatilité, marqué par un désengagement généralisé des actifs risqués. Ce mouvement intervient alors que plusieurs catalyseurs convergent, au premier rang desquels l’émergence inattendue de Kevin Warsh comme favori pour prendre la tête de la Réserve fédérale américaine. Cette hypothèse ravive les anticipations d’un durcissement monétaire, entraînant un rebond marqué du dollar et un ajustement rapide des positions spéculatives.

🌍 Marchés actions : l’Asie en première ligne

Repli marqué des indices chinois et australiens

Les places asiatiques ont ouvert la séance sous pression. Les indices chinois enregistrent des baisses comprises entre 0.85% et 1.40%, reflétant un climat d’aversion au risque persistant. En Australie, l’indice AU200.cash recule de 1.10%, pénalisé par la baisse des matières premières et par la révision des anticipations de politique monétaire.

Le Japon résiste malgré un yen plus faible

À contre-courant, le JP225 progresse légèrement de 0.05%. Pourtant, les données macroéconomiques publiées à Tokyo montrent un net ralentissement de l’inflation. Le CPI de Tokyo ressort à 1.5% en glissement annuel, contre 2.0% précédemment, tandis que l’inflation sous-jacente recule à 2.0%.

Ce refroidissement réduit la probabilité d’un nouveau relèvement des taux par la Banque du Japon, déjà passée à 0.75% en décembre, même si la hausse de l’USDJPY s’explique davantage par la vigueur du dollar que par ces statistiques.

💵 Dollar et devises : retour en force du billet vert

Kevin Warsh relance le scénario hawkish

Sur le marché des changes, le retournement de la tendance anti-dollar est spectaculaire. L’indice du dollar (USDIDX) gagne 0.45%, rebondissant déjà de 1.06% par rapport à son point bas de mardi.

La montée en puissance de Kevin Warsh, perçu comme le candidat le plus restrictif parmi les prétendants à la présidence de la Fed, alimente ce mouvement. Sur la plateforme Polymarket, sa probabilité de nomination est passée de 30% à 94% en quelques heures.

Pression sur l’euro et le yen

Dans ce contexte, l’EURUSD recule de 0.34%, tandis que l’USDJPY progresse de 0.55%. Les investisseurs réévaluent rapidement leurs scénarios de politique monétaire américaine, malgré le débat persistant sur la capacité réelle d’un président de la Fed nommé par Donald Trump à maintenir une ligne véritablement hawkish.

🪙 Métaux précieux et cryptomonnaies en chute libre

Or et argent victimes du dollar fort

Les métaux précieux subissent une correction brutale. L’or plonge de près de 4.00% à 5,160 USD l’once, tandis que l’argent cède 5.70% à 109 USD l’once. La hausse des rendements réels et le renforcement du dollar pèsent lourdement sur ces actifs non productifs de rendement.

Crypto-actifs : prise de bénéfices et choc politique

Les cryptomonnaies sont également en forte baisse. Le Bitcoin recule de plus de 3.00% à 81,000 USD, et l’Ethereum abandonne près de 4.00% à 2,700 USD.

Outre les prises de bénéfices à court terme, les investisseurs redoutent une nomination de Kevin Warsh, considéré comme peu favorable à l’écosystème crypto, ce qui accentue les flux sortants.

🛢️ Géopolitique et matières premières : un cocktail explosif

Pétrole en baisse malgré les tensions au Moyen-Orient

Donald Trump a évoqué de possibles discussions avec l’Iran, tout en mentionnant le déploiement de « très puissants navires » dans la région. Les marchés interprètent ce double discours comme une stratégie de dissuasion, laissant la porte ouverte à une désescalade. Résultat, le pétrole recule d’environ 2.00%, la prime de risque géopolitique s’allégeant temporairement.

Infrastructures chinoises et risques logistiques

Par ailleurs, une cour panaméenne a annulé des contrats portuaires détenus par CK Hutchison, ravivant les inquiétudes autour de la présence chinoise dans des zones stratégiques. Même sans impact immédiat sur les flux, cette décision ajoute une couche supplémentaire de risque géopolitique pour la logistique mondiale.

🏦 Politique monétaire et perspectives macro

RBA : un virage plus restrictif que prévu

Selon un sondage Reuters, 24 économistes sur 31 anticipent désormais une hausse de 25 points de base du taux directeur australien à 3.85% le 3 février, contre une majorité écrasante qui prévoyait auparavant un statu quo à 3.60%. La plupart estiment toutefois qu’il s’agirait d’un ajustement ponctuel, et non du début d’un cycle de resserrement.

Or : UBS reste résolument optimiste

Malgré la correction actuelle, UBS a relevé son objectif sur l’or à 6,200 USD l’once pour 2026, avec un scénario haussier à 7,200 USD et un scénario baissier à 4,600 USD. La banque anticipe environ 950 tonnes d’achats par les banques centrales en 2026, soulignant un soutien structurel de long terme.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés financiers chutent-ils simultanément ?

La combinaison d’un retour du dollar fort, d’anticipations hawkish sur la Fed et de prises de bénéfices généralisées explique ce mouvement coordonné.

Kevin Warsh est-il vraiment un risque pour les marchés ?

Il est perçu comme plus restrictif que ses rivaux, ce qui renforce le dollar et pénalise les actifs sensibles aux taux, même si son pouvoir réel reste débattu.

La chute de l’or remet-elle en cause la tendance haussière ?

À court terme, la pression est forte, mais les banques comme UBS restent positives sur le long terme grâce aux achats des banques centrales.

Les cryptomonnaies sont-elles plus vulnérables que les actions ?

Oui, car elles combinent forte volatilité, prises de bénéfices rapides et sensibilité accrue aux changements de politique monétaire.

Faut-il craindre un choc durable sur les marchés ?

La nervosité pourrait persister à court terme, mais l’évolution dépendra surtout des décisions politiques et monétaires à venir.