Vente massive sur les marchés financiers, avec un retournement brutal des tendances récentes.
Le dollar se renforce sur fond de spéculations autour de Kevin Warsh comme futur président de la Fed.
Métaux précieux et cryptomonnaies fortement sous pression, pénalisés par l’aversion au risque.
L’Asie recule, malgré un CPI japonais en net ralentissement.
Les tensions géopolitiques et politiques ajoutent à la nervosité des investisseurs.
Les marchés financiers mondiaux subissent un net accès de volatilité, marqué par un désengagement généralisé des actifs risqués. Ce mouvement intervient alors que plusieurs catalyseurs convergent, au premier rang desquels l’émergence inattendue de Kevin Warsh comme favori pour prendre la tête de la Réserve fédérale américaine. Cette hypothèse ravive les anticipations d’un durcissement monétaire, entraînant un rebond marqué du dollar et un ajustement rapide des positions spéculatives.
🌍 Marchés actions : l’Asie en première ligne
Repli marqué des indices chinois et australiens
Les places asiatiques ont ouvert la séance sous pression. Les indices chinois enregistrent des baisses comprises entre 0.85% et 1.40%, reflétant un climat d’aversion au risque persistant. En Australie, l’indice AU200.cash recule de 1.10%, pénalisé par la baisse des matières premières et par la révision des anticipations de politique monétaire.
Le Japon résiste malgré un yen plus faible
À contre-courant, le JP225 progresse légèrement de 0.05%. Pourtant, les données macroéconomiques publiées à Tokyo montrent un net ralentissement de l’inflation. Le CPI de Tokyo ressort à 1.5% en glissement annuel, contre 2.0% précédemment, tandis que l’inflation sous-jacente recule à 2.0%.
Ce refroidissement réduit la probabilité d’un nouveau relèvement des taux par la Banque du Japon, déjà passée à 0.75% en décembre, même si la hausse de l’USDJPY s’explique davantage par la vigueur du dollar que par ces statistiques.
💵 Dollar et devises : retour en force du billet vert
Kevin Warsh relance le scénario hawkish
Sur le marché des changes, le retournement de la tendance anti-dollar est spectaculaire. L’indice du dollar (USDIDX) gagne 0.45%, rebondissant déjà de 1.06% par rapport à son point bas de mardi.
La montée en puissance de Kevin Warsh, perçu comme le candidat le plus restrictif parmi les prétendants à la présidence de la Fed, alimente ce mouvement. Sur la plateforme Polymarket, sa probabilité de nomination est passée de 30% à 94% en quelques heures.
Pression sur l’euro et le yen
Dans ce contexte, l’EURUSD recule de 0.34%, tandis que l’USDJPY progresse de 0.55%. Les investisseurs réévaluent rapidement leurs scénarios de politique monétaire américaine, malgré le débat persistant sur la capacité réelle d’un président de la Fed nommé par Donald Trump à maintenir une ligne véritablement hawkish.
🪙 Métaux précieux et cryptomonnaies en chute libre
Or et argent victimes du dollar fort
Les métaux précieux subissent une correction brutale. L’or plonge de près de 4.00% à 5,160 USD l’once, tandis que l’argent cède 5.70% à 109 USD l’once. La hausse des rendements réels et le renforcement du dollar pèsent lourdement sur ces actifs non productifs de rendement.
Crypto-actifs : prise de bénéfices et choc politique
Les cryptomonnaies sont également en forte baisse. Le Bitcoin recule de plus de 3.00% à 81,000 USD, et l’Ethereum abandonne près de 4.00% à 2,700 USD.
Outre les prises de bénéfices à court terme, les investisseurs redoutent une nomination de Kevin Warsh, considéré comme peu favorable à l’écosystème crypto, ce qui accentue les flux sortants.
🛢️ Géopolitique et matières premières : un cocktail explosif
Pétrole en baisse malgré les tensions au Moyen-Orient
Donald Trump a évoqué de possibles discussions avec l’Iran, tout en mentionnant le déploiement de « très puissants navires » dans la région. Les marchés interprètent ce double discours comme une stratégie de dissuasion, laissant la porte ouverte à une désescalade. Résultat, le pétrole recule d’environ 2.00%, la prime de risque géopolitique s’allégeant temporairement.
Infrastructures chinoises et risques logistiques
Par ailleurs, une cour panaméenne a annulé des contrats portuaires détenus par CK Hutchison, ravivant les inquiétudes autour de la présence chinoise dans des zones stratégiques. Même sans impact immédiat sur les flux, cette décision ajoute une couche supplémentaire de risque géopolitique pour la logistique mondiale.
🏦 Politique monétaire et perspectives macro
RBA : un virage plus restrictif que prévu
Selon un sondage Reuters, 24 économistes sur 31 anticipent désormais une hausse de 25 points de base du taux directeur australien à 3.85% le 3 février, contre une majorité écrasante qui prévoyait auparavant un statu quo à 3.60%. La plupart estiment toutefois qu’il s’agirait d’un ajustement ponctuel, et non du début d’un cycle de resserrement.
Or : UBS reste résolument optimiste
Malgré la correction actuelle, UBS a relevé son objectif sur l’or à 6,200 USD l’once pour 2026, avec un scénario haussier à 7,200 USD et un scénario baissier à 4,600 USD. La banque anticipe environ 950 tonnes d’achats par les banques centrales en 2026, soulignant un soutien structurel de long terme.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés financiers chutent-ils simultanément ?
La combinaison d’un retour du dollar fort, d’anticipations hawkish sur la Fed et de prises de bénéfices généralisées explique ce mouvement coordonné.
Kevin Warsh est-il vraiment un risque pour les marchés ?
Il est perçu comme plus restrictif que ses rivaux, ce qui renforce le dollar et pénalise les actifs sensibles aux taux, même si son pouvoir réel reste débattu.
La chute de l’or remet-elle en cause la tendance haussière ?
À court terme, la pression est forte, mais les banques comme UBS restent positives sur le long terme grâce aux achats des banques centrales.
Les cryptomonnaies sont-elles plus vulnérables que les actions ?
Oui, car elles combinent forte volatilité, prises de bénéfices rapides et sensibilité accrue aux changements de politique monétaire.
Faut-il craindre un choc durable sur les marchés ?
La nervosité pourrait persister à court terme, mais l’évolution dépendra surtout des décisions politiques et monétaires à venir.
