L’optimisme domine les marchés financiers mondiaux en ce milieu de semaine, porté par une succession de records à Wall Street et un appétit pour le risque toujours très élevé. Les investisseurs naviguent toutefois dans un environnement complexe, entre décisions imminentes des banques centrales, résultats des géants technologiques et tensions géopolitiques persistantes.

🌏 Marchés asiatiques portés par l’élan mondial

L’Asie-Pacifique dans le sillage de Wall Street

La séance Asie-Pacifique s’inscrit nettement dans le vert, dans le prolongement de la clôture historique des marchés américains. Les indices chinois progressent entre 1.70% et 2.50%, illustrant un regain d’intérêt pour les actifs risqués, tandis que l’indice japonais affiche une hausse solide de 1.65%. Cette dynamique reflète un climat de confiance généralisé, soutenu par la perspective d’une politique monétaire encore accommodante à court terme aux États-Unis.

La Chine soutient le secteur technologique

Un facteur supplémentaire soutient les marchés asiatiques : la Chine a approuvé les premières importations des puces d’intelligence artificielle H200 de Nvidia. Selon plusieurs sources, plusieurs centaines de milliers d’unités seraient destinées à trois grands groupes technologiques chinois. Cette décision est perçue comme un signal positif pour Nvidia et l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement, renforçant l’attrait du secteur technologique mondial.

🇺🇸 Wall Street à des sommets historiques avant la Fed

Des indices américains en territoire inconnu

Les marchés américains ont clôturé la séance précédente sur des records absolus, à la veille de la décision très attendue de la Réserve fédérale. Le US100 a dépassé les 26 300 points, le US500 a atteint 7 040 points, tandis que le US2000 s’est hissé à 2 685 points. Cette performance souligne l’optimisme des investisseurs, malgré des valorisations déjà élevées.

Résultats des Big Tech et politique monétaire

Cette progression intervient alors que les marchés attendent à la fois la décision de la Fed et les résultats de plusieurs géants technologiques. Les anticipations restent globalement favorables, les investisseurs pariant sur un discours mesuré de la banque centrale, malgré une inflation encore supérieure à l’objectif.

🪙 Métaux précieux : une envolée spectaculaire

L’or et l’argent en forte hausse

Les métaux précieux continuent d’impressionner. L’or progresse encore de 1.60%, atteignant 5 260 USD l’once, tandis que l’argent bondit de 2.20% à 114.45 USD l’once. Ces niveaux exceptionnels traduisent une demande soutenue pour les actifs refuges, dans un contexte d’incertitudes monétaires et géopolitiques.

Un signal de prudence des investisseurs

Malgré l’euphorie sur les actions, cette ruée vers les métaux précieux suggère que les investisseurs cherchent également à se protéger contre des risques potentiels, notamment un changement de ton plus restrictif des banques centrales ou une résurgence des tensions internationales.

💱 Devises : dollar ferme, dollar australien sous les projecteurs

Le dollar américain se redresse

Le dollar américain a effacé une grande partie de la baisse enregistrée mardi après des déclarations de Donald Trump. L’indice du dollar (USDIDX) progresse de 0.37%, tandis que l’EURUSD recule de 0.35% et que l’USDJPY gagne 0.22%. Ce mouvement reflète un rééquilibrage des positions avant les annonces clés de politique monétaire.

Inflation australienne et pari sur la RBA

Le dollar australien se distingue parmi les devises du G10 après la publication de chiffres d’inflation supérieurs aux attentes. L’inflation annuelle atteint 3.8%, tandis que l’inflation sous-jacente s’établit à 3.4%. L’inflation des services grimpe à 4.1%, tirée par les voyages, l’hébergement et les loyers, des composantes étroitement surveillées par la Reserve Bank of Australia.

En réaction, l’AUD est repassé au-dessus de 0.70 USD, et les marchés attribuent désormais plus de 70% de probabilité à une hausse de taux de 25 points de base dès la réunion du 3 février.

🏦 Banques centrales et climat de risque

Banque du Japon : vigilance sur le yen

Les minutes de la réunion de décembre de la Banque du Japon confirment l’attention portée à l’impact d’un yen faible sur l’inflation. Bien que la BoJ ait déjà relevé ses taux à 0.75% fin 2025, un niveau inédit depuis le milieu des années 1990, elle maintient une approche dépendante des données, laissant la porte ouverte à de nouveaux ajustements.

Appétit pour le risque toujours élevé

Selon Goldman Sachs, l’appétit pour le risque demeure exceptionnellement élevé, atteignant son plus haut niveau depuis avril 2021, et ce malgré un environnement géopolitique plus incertain. Cette situation souligne la confiance persistante des investisseurs dans la croissance mondiale et la capacité des banques centrales à gérer la transition monétaire.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés actions atteignent-ils des records malgré les risques ?

Les investisseurs anticipent une politique monétaire encore relativement accommodante et des résultats solides des grandes entreprises, notamment technologiques.

La hausse de l’or est-elle un signal de crise imminente ?

Pas nécessairement. Elle reflète surtout une stratégie de diversification et de protection face aux incertitudes macroéconomiques.

Pourquoi l’inflation australienne est-elle si importante pour les marchés ?

Elle influence directement la politique de la RBA et donc la trajectoire du dollar australien et des taux régionaux.

La Fed pourrait-elle surprendre les marchés ?

Oui, un ton plus restrictif que prévu pourrait provoquer une correction, compte tenu des valorisations élevées.

Le dollar américain peut-il continuer à se renforcer ?

Sa trajectoire dépendra largement des décisions de la Fed et de l’évolution des anticipations de taux.