L’Asie-Pacifique a ouvert la séance dans un climat plus calme, mais toujours empreint de prudence, après la violente correction enregistrée mardi sur les marchés américains. Si les rebonds observés restent limités, les investisseurs tentent d’évaluer si la récente chute des actions américaines marque une simple correction technique ou le début d’une phase plus durable d’aversion au risque.

Dans le même temps, la flambée de l’or et la remontée de la volatilité traduisent un besoin accru de protection, alors que les tensions géopolitiques et commerciales demeurent en toile de fond.

🌏 Marchés asiatiques : un rebond technique sous surveillance

Des gains modérés après la chute de Wall Street

Les indices asiatiques affichent des hausses contenues, comprises entre 0.20% et 1.10%, dans le sillage de la correction américaine. Les marchés chinois progressent légèrement, avec des gains oscillant entre 0.20% et 0.40%, traduisant une confiance encore fragile des investisseurs.

Le JP225 japonais se distingue néanmoins en tête des performances régionales, avec une hausse pouvant atteindre 1.10%. Ce rebond s’explique en partie par des ajustements techniques après les ventes massives observées plus tôt dans la semaine.

Obligations japonaises et prudence persistante

Les obligations d’État japonaises (JGB) ont légèrement progressé, récupérant une partie du terrain perdu lors du récent mouvement de vente. Cette évolution suggère un retour partiel vers les actifs défensifs, même si les flux restent mesurés.

Globalement, la séance asiatique reflète davantage une phase de stabilisation qu’un véritable retournement haussier, les investisseurs attendant de nouveaux catalyseurs macroéconomiques.

🥇 L’or en record : un signal d’alerte pour les marchés ?

Un nouveau sommet historique

L’or s’envole de 2.50%, atteignant un nouveau record autour de 4 880 USD l’once. Depuis le début de l’année, le métal précieux affiche une progression d’environ 13%, un rythme particulièrement soutenu.

Cette performance est d’autant plus notable qu’une grande partie des gains anticipés par les grandes banques pour 2026 semble déjà avoir été réalisée dès les premières semaines de l’année.

Valeur refuge et craintes sous-jacentes

La hausse de l’or reflète un regain d’aversion au risque, alimenté par la volatilité boursière, les incertitudes géopolitiques et les interrogations sur la croissance mondiale. Pour de nombreux investisseurs, le métal jaune reste une protection privilégiée face aux chocs de marché et à l’érosion potentielle du pouvoir d’achat.

🎬 Netflix déçoit les marchés malgré des résultats solides

Des chiffres trimestriels légèrement supérieurs aux attentes

Netflix a publié des résultats du quatrième trimestre globalement meilleurs que prévu. Le bénéfice par action ressort à 0.56 USD, contre 0.55 USD attendu, tandis que le chiffre d’affaires atteint 12.05 milliards USD, au-dessus du consensus de 11.97 milliards USD.

Le flux de trésorerie disponible constitue un point fort, à 1.87 milliard USD, nettement supérieur aux anticipations du marché.

Des perspectives qui inquiètent les investisseurs

En revanche, les prévisions pour le premier trimestre ont refroidi l’enthousiasme. Si le chiffre d’affaires attendu, à 12.16 milliards USD, est conforme aux attentes, le résultat opérationnel (3.91 milliards USD) et la marge opérationnelle (32.1%) sont inférieurs au consensus.

Cette déception explique la chute de 5.40% du titre Netflix en after-hours, illustrant la sensibilité accrue des marchés aux perspectives plutôt qu’aux résultats passés.

📉 Wall Street et volatilité : un climat plus nerveux

La pire séance depuis octobre

Les actions américaines ont subi leur plus forte correction depuis octobre. Le US500 a chuté de plus de 2.00%, tandis que le US100 a perdu jusqu’à 2.40%. Depuis le début de l’année, le US500 affiche désormais une baisse d’environ 1.10%.

Le VIX en nette hausse

L’indice de volatilité VIX a bondi vers 21 points, avant de se replier autour de 19.85 points. Cette envolée traduit une nervosité croissante et une demande accrue de couverture contre de nouveaux mouvements brutaux.

🌍 Devises, politique et perspectives globales

Dollar, euro et risques commerciaux

Selon Barclays, si le dollar s’est récemment affaibli, l’euro pourrait être plus vulnérable en cas d’escalade sérieuse des tensions entre les États-Unis et l’Union européenne. Les économies fortement exportatrices, comme l’Allemagne, seraient particulièrement exposées à un durcissement des relations commerciales.

Optimisme prudent de Goldman Sachs

Malgré ce contexte agité, Goldman Sachs anticipe un rendement d’environ 11% pour les actions mondiales sur les 12 prochains mois. Cette performance serait principalement tirée par la croissance des bénéfices, plutôt que par une expansion des valorisations.

Par ailleurs, les déclarations de Donald Trump à Davos et ses échanges avec les dirigeants européens laissent entrevoir une possible désescalade tactique, un schéma historiquement observé après des corrections boursières marquées, souvent qualifié d’« effet TACO ».

❓ FAQ

Pourquoi l’or atteint-il des records historiques ?

La hausse de l’or s’explique par l’augmentation de la volatilité, les incertitudes géopolitiques et la recherche de valeurs refuges par les investisseurs.

La baisse de Wall Street est-elle inquiétante à long terme ?

À ce stade, il s’agit surtout de la plus forte correction depuis octobre, mais pas nécessairement d’un retournement de tendance durable.

Pourquoi Netflix chute malgré de bons résultats ?

Les marchés ont sanctionné des prévisions inférieures aux attentes, notamment sur la marge opérationnelle, jugées plus importantes que les résultats passés.

Les marchés asiatiques peuvent-ils prolonger leur rebond ?

Le rebond actuel reste fragile et dépendra largement de l’évolution des marchés américains et des indicateurs macroéconomiques.

Faut-il craindre une nouvelle hausse de la volatilité ?

Tant que les incertitudes économiques et politiques persistent, la volatilité pourrait rester élevée à court terme.