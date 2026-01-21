-
Les marchés asiatiques évoluent en légère hausse après la forte correction de Wall Street.
-
L’or atteint un nouveau record historique, en hausse de 2.50% autour de 4 880 USD l’once.
-
Netflix recule de 5.40% après des prévisions jugées décevantes malgré des résultats solides.
-
La volatilité grimpe fortement aux États-Unis, avec un VIX proche de 20 points.
-
Goldman Sachs reste optimiste sur les actions mondiales, malgré un début d’année difficile.
-
Les marchés asiatiques évoluent en légère hausse après la forte correction de Wall Street.
-
L’or atteint un nouveau record historique, en hausse de 2.50% autour de 4 880 USD l’once.
-
Netflix recule de 5.40% après des prévisions jugées décevantes malgré des résultats solides.
-
La volatilité grimpe fortement aux États-Unis, avec un VIX proche de 20 points.
-
Goldman Sachs reste optimiste sur les actions mondiales, malgré un début d’année difficile.
-
L’Asie-Pacifique a ouvert la séance dans un climat plus calme, mais toujours empreint de prudence, après la violente correction enregistrée mardi sur les marchés américains. Si les rebonds observés restent limités, les investisseurs tentent d’évaluer si la récente chute des actions américaines marque une simple correction technique ou le début d’une phase plus durable d’aversion au risque.
Dans le même temps, la flambée de l’or et la remontée de la volatilité traduisent un besoin accru de protection, alors que les tensions géopolitiques et commerciales demeurent en toile de fond.
🌏 Marchés asiatiques : un rebond technique sous surveillance
Des gains modérés après la chute de Wall Street
Les indices asiatiques affichent des hausses contenues, comprises entre 0.20% et 1.10%, dans le sillage de la correction américaine. Les marchés chinois progressent légèrement, avec des gains oscillant entre 0.20% et 0.40%, traduisant une confiance encore fragile des investisseurs.
Le JP225 japonais se distingue néanmoins en tête des performances régionales, avec une hausse pouvant atteindre 1.10%. Ce rebond s’explique en partie par des ajustements techniques après les ventes massives observées plus tôt dans la semaine.
Obligations japonaises et prudence persistante
Les obligations d’État japonaises (JGB) ont légèrement progressé, récupérant une partie du terrain perdu lors du récent mouvement de vente. Cette évolution suggère un retour partiel vers les actifs défensifs, même si les flux restent mesurés.
Globalement, la séance asiatique reflète davantage une phase de stabilisation qu’un véritable retournement haussier, les investisseurs attendant de nouveaux catalyseurs macroéconomiques.
🥇 L’or en record : un signal d’alerte pour les marchés ?
Un nouveau sommet historique
L’or s’envole de 2.50%, atteignant un nouveau record autour de 4 880 USD l’once. Depuis le début de l’année, le métal précieux affiche une progression d’environ 13%, un rythme particulièrement soutenu.
Cette performance est d’autant plus notable qu’une grande partie des gains anticipés par les grandes banques pour 2026 semble déjà avoir été réalisée dès les premières semaines de l’année.
Valeur refuge et craintes sous-jacentes
La hausse de l’or reflète un regain d’aversion au risque, alimenté par la volatilité boursière, les incertitudes géopolitiques et les interrogations sur la croissance mondiale. Pour de nombreux investisseurs, le métal jaune reste une protection privilégiée face aux chocs de marché et à l’érosion potentielle du pouvoir d’achat.
🎬 Netflix déçoit les marchés malgré des résultats solides
Des chiffres trimestriels légèrement supérieurs aux attentes
Netflix a publié des résultats du quatrième trimestre globalement meilleurs que prévu. Le bénéfice par action ressort à 0.56 USD, contre 0.55 USD attendu, tandis que le chiffre d’affaires atteint 12.05 milliards USD, au-dessus du consensus de 11.97 milliards USD.
Le flux de trésorerie disponible constitue un point fort, à 1.87 milliard USD, nettement supérieur aux anticipations du marché.
Des perspectives qui inquiètent les investisseurs
En revanche, les prévisions pour le premier trimestre ont refroidi l’enthousiasme. Si le chiffre d’affaires attendu, à 12.16 milliards USD, est conforme aux attentes, le résultat opérationnel (3.91 milliards USD) et la marge opérationnelle (32.1%) sont inférieurs au consensus.
Cette déception explique la chute de 5.40% du titre Netflix en after-hours, illustrant la sensibilité accrue des marchés aux perspectives plutôt qu’aux résultats passés.
📉 Wall Street et volatilité : un climat plus nerveux
La pire séance depuis octobre
Les actions américaines ont subi leur plus forte correction depuis octobre. Le US500 a chuté de plus de 2.00%, tandis que le US100 a perdu jusqu’à 2.40%. Depuis le début de l’année, le US500 affiche désormais une baisse d’environ 1.10%.
Le VIX en nette hausse
L’indice de volatilité VIX a bondi vers 21 points, avant de se replier autour de 19.85 points. Cette envolée traduit une nervosité croissante et une demande accrue de couverture contre de nouveaux mouvements brutaux.
🌍 Devises, politique et perspectives globales
Dollar, euro et risques commerciaux
Selon Barclays, si le dollar s’est récemment affaibli, l’euro pourrait être plus vulnérable en cas d’escalade sérieuse des tensions entre les États-Unis et l’Union européenne. Les économies fortement exportatrices, comme l’Allemagne, seraient particulièrement exposées à un durcissement des relations commerciales.
Optimisme prudent de Goldman Sachs
Malgré ce contexte agité, Goldman Sachs anticipe un rendement d’environ 11% pour les actions mondiales sur les 12 prochains mois. Cette performance serait principalement tirée par la croissance des bénéfices, plutôt que par une expansion des valorisations.
Par ailleurs, les déclarations de Donald Trump à Davos et ses échanges avec les dirigeants européens laissent entrevoir une possible désescalade tactique, un schéma historiquement observé après des corrections boursières marquées, souvent qualifié d’« effet TACO ».
❓ FAQ
Pourquoi l’or atteint-il des records historiques ?
La hausse de l’or s’explique par l’augmentation de la volatilité, les incertitudes géopolitiques et la recherche de valeurs refuges par les investisseurs.
La baisse de Wall Street est-elle inquiétante à long terme ?
À ce stade, il s’agit surtout de la plus forte correction depuis octobre, mais pas nécessairement d’un retournement de tendance durable.
Pourquoi Netflix chute malgré de bons résultats ?
Les marchés ont sanctionné des prévisions inférieures aux attentes, notamment sur la marge opérationnelle, jugées plus importantes que les résultats passés.
Les marchés asiatiques peuvent-ils prolonger leur rebond ?
Le rebond actuel reste fragile et dépendra largement de l’évolution des marchés américains et des indicateurs macroéconomiques.
Faut-il craindre une nouvelle hausse de la volatilité ?
Tant que les incertitudes économiques et politiques persistent, la volatilité pourrait rester élevée à court terme.
Calendrier économique : les PMI européens et américains sous les projecteurs (23.01.2026)
Résumé Quotidien : Euphorie sur les marchés
Calendrier économique : les données clés américaines détournent l'attention de la géopolitique (22.01.2026)
L'œil d'Antoine : Trump envoie le Dow Jones à 100000 points ? 💥 (22.01.2026)
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."