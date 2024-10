📈 Avant la décision de la BoE

Que faut-il attendre de la dĂ©cision de septembre de la Banque d'Angleterre❓ La dĂ©cision de la Banque d'Angleterre intervient un jour aprĂšs une rĂ©duction de taux plus importante que prĂ©vu par la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine. Cela soulĂšve des questions sur l'Ă©tat de l'Ă©conomie amĂ©ricaine et sur la politique monĂ©taire menĂ©e par les autres banques centrales. Cependant, les analystes de Bloomberg Intelligence prĂ©voient que la Banque d'Angleterre adoptera une approche prudente et maintiendra ses taux d'intĂ©rĂȘt Ă 5 %. La BoE devrait rester prudente quant Ă la communication sur le rythme des futures baisses de taux. Le principal point de cette rĂ©union pourrait ĂȘtre la dĂ©cision de rĂ©duction du bilan de la banque au cours de l'annĂ©e Ă venir, et ses implications pour la stratĂ©gie budgĂ©taire du pays. Une dĂ©cision unanime de rĂ©duction du bilan de 100 milliards de livres sterling est attendue, conformĂ©ment Ă l'objectif fixĂ© pour 2023. Principaux Ă©lĂ©ments concernant la dĂ©cision de la BoE aujourd'hui : Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Les analystes prĂ©voient que les taux d'intĂ©rĂȘt resteront Ă 5 %, malgrĂ© la baisse dĂ©cidĂ©e hier par la Fed.

La dĂ©cision sera annoncĂ©e Ă 13h00.   Le modĂšle analytique de Bloomberg, qui Ă©value les positions des diffĂ©rents membres de la BoE Ă travers leurs commentaires, semble confirmer qu'en moyenne, ils conservent une position neutre sur les taux d'intĂ©rĂȘt actuels. Source : Bloomberg Financial LP Que montrent les donnĂ©es macroĂ©conomiques actuelles ?  Le principal indicateur de l'inflation britannique reste actuellement dans la zone cible de la Banque d'Angleterre. Cependant, les donnĂ©es sous-jacentes (core) restent Ă©levĂ©es, ce qui rĂ©duit les chances d'une position plus accommodante de la BoE Ă court terme. Source : XTB  La croissance des salaires au Royaume-Uni ralentit, ce qui pourrait inciter les banquiers Ă assouplir les conditions monĂ©taires Ă moyen terme. Source : XTB Comment la livre sterling pourrait-elle rĂ©agir Ă la dĂ©cision ?   En se basant uniquement sur les taux d'intĂ©rĂȘt et sur la trajectoire anticipĂ©e par le marchĂ© sur les 12 prochains mois, il apparaĂźt que la politique de la BoE pourrait rester l'une des plus restrictives, ce qui pourrait thĂ©oriquement soutenir la livre sterling sur le marchĂ© des changes Ă long terme. Source : Bloomberg Financial LP Analyse technique du GBPUSD (W1 et D1)  La livre sterling maintient une tendance haussiĂšre dynamique face au dollar amĂ©ricain, franchissant ainsi de nouveaux sommets locaux qui n'ont pas Ă©tĂ© atteints par la paire GBPUSD depuis mars 2022. À ce stade, les fondamentaux semblent soutenir davantage la tendance actuellement observĂ©e. Source : xStation  Le GBPUSD se maintient au-dessus du sommet de l'annĂ©e derniĂšre et au-dessus du retracement de Fibonacci de 23,6 %. Une tendance haussiĂšre est apparente sur l'indicateur RSI depuis avril, et une sortie de la zone neutre pourrait indiquer un signal haussier. Le MACD est Ă©galement en train de former des sommets plus Ă©levĂ©s et des creux plus bas. Pour les baissiers, le premier test serait de franchir le support du retracement de Fibonacci de 23,6 %. Source : xStation

