Avant l'ouverture des marchés (06.11.2024)

Dans la première partie de la journée, nous avons observé une réaction relativement forte des marchés face à ce qui semble maintenant être une victoire quasi certaine des Républicains. De plus, en plus de l'élection présidentielle, le Parti républicain a de fortes chances de l'emporter au Sénat et au Congrès.

Au moment de la publication, les Républicains ont obtenu 51 sièges au Sénat, tandis que les Démocrates en détiennent 41. Dans la course présidentielle, Donald Trump est en tête avec 246 votes électoraux, tandis que Kamala Harris en a 187. Au Congrès, la Chambre des représentants républicaine est en tête avec 191 votes, tandis que les Démocrates ont 158 votes.

Sur les marchés financiers, la réaction est forte en faveur des politiques de Trump. Le marché anticipe une montée du protectionnisme et des baisses d'impôts, dans la continuité des politiques de l’élection de 2016.

L’indice du dollar est en hausse de 1,66 %, dépassant les 105 points pour la première fois depuis juin de cette année, période marquée par un revirement de la Fed et le début de réductions des taux. Cependant, les marchés s'inquiètent d'un retour de l'inflation et de la possibilité que la Réserve fédérale change à nouveau de cap à plus long terme. La décision de jeudi de réduire les taux d'intérêt est largement attendue.

Les indices boursiers américains enregistrent de forts gains, avec le US500 et le US100 en hausse de 1,25 %, proches de leurs niveaux historiques. Par ailleurs, l'indice US2000 des petites capitalisations augmente de 2,75 %, sortant de sa zone de consolidation pour atteindre 2 345 points.

Les rendements des obligations américaines connaissent également une forte progression. Actuellement, le rendement des obligations à 10 ans a grimpé à 4,41 %, et celui des obligations à 2 ans à 4,27 %.

Dans la région Asie-Pacifique, les réactions à l'élection sont mitigées. Nous observons des ventes significatives sur les indices chinois, avec des baisses comprises entre 1,50 % et 2,20 %. Les investisseurs sont préoccupés par une augmentation des tarifs douaniers sur les produits chinois, des restrictions commerciales et des limitations accrues sur le transfert de technologies.

Sur d’autres marchés, comme le Japon, l’Australie et Singapour, les indices enregistrent des gains modérés, allant de 0,50 % à 1,60 %. Le gain le plus important est observé sur l’indice japonais JP225, qui monte à 39 650 points (+1,65 %).

Cependant, les gains les plus impressionnants sont observés sur le marché des cryptomonnaies. Trump était favori parmi les investisseurs de ce marché, grâce à ses nombreuses promesses de soutien positif au développement de cette industrie aux États-Unis. Le Bitcoin est en hausse de 8,00 % à 75 000 $, atteignant un nouveau record historique. L’Ethereum est en hausse de 7,70 % à 2 600 $, et d’autres altcoins augmentent de 6,90 %, portant la capitalisation totale du marché à 640 milliards de dollars.

Le Dogecoin, fortement associé à Elon Musk, qui a été très impliqué dans les élections, est en hausse de 23 % à 0,20 $ par token.

