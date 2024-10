Avant l'ouverture des marchés (13.09.2024)

Les actions asiatiques affichent des performances mitigées ce vendredi, l'indice Hang Seng de Hong Kong étant en tête des gains, avec une hausse de plus de 1 %, tandis que les marchés japonais et sud-coréen sont à la traîne.

L'attention se porte sur la réduction potentielle des taux d'intérêt de la Réserve fédérale la semaine prochaine, les marchés évaluant à 56 % les chances d'une réduction de 25 points de base et à 44 % les chances d'une réduction de 50 points de base.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains restent stables dans les échanges asiatiques, après les gains enregistrés à Wall Street au cours de la nuit.

Les marchés chinois affichent des gains marginaux, les indices Shanghai Shenzhen CSI 300 et Shanghai Composite augmentant légèrement par rapport à leurs plus bas niveaux depuis sept mois.

Au Japon, les indices Nikkei 225 et TOPIX chutent d'environ 0,9 % chacun, ce qui laisse présager une fin de semaine mitigée et volatile. La réunion de la Banque du Japon de la semaine prochaine est au centre de l'attention, avec l'incertitude d'une nouvelle hausse des taux.

Le prix de l'or a atteint un niveau record dans les échanges asiatiques, l'or au comptant atteignant 2 570,06 dollars l'once et les contrats à terme sur l'or approchant les 2 600 dollars.

Le dollar recule, l'indice du dollar et les contrats à terme sur l'indice du dollar étant tous deux en baisse de 0,3 %. Le yen japonais se renforce, s'approchant de son plus haut niveau depuis début janvier.

Les prix du pétrole augmentent, le Brent progressant de 0,5 % à 72,31 dollars le baril et le WTI de 0,6 % à 69,36 dollars le baril. Les perturbations causées par l'ouragan Francine dans le golfe du Mexique soutiennent les prix.

OpenAI, soutenue par Microsoft, lance sa série de modèles d'IA « Strawberry », conçus pour résoudre des problèmes plus complexes dans les domaines de la science, du codage et des mathématiques.

Plus de 30 000 travailleurs de Boeing Co sont prêts à faire grève à partir de vendredi dans l'usine de la côte ouest de l'entreprise pour réclamer des augmentations de salaire.

L'ancien président Donald Trump affirme qu'il ne participera pas à un deuxième débat avec la vice-présidente Kamala Harris, bien que la campagne de cette dernière l'ait réclamé après leur première rencontre.

Les marchés européens devraient ouvrir en légère hausse, les contrats à terme du STOXX 50 affichant une progression de 0,3 %.

Le sentiment du marché reste centré sur les réductions potentielles des taux d'intérêt de la Fed, malgré les récents chiffres élevés de l'inflation et les signaux économiques mitigés.

L'EURUSD est en hausse de 0,1 %. L'argent a augmenté de 0,65 % et l'or de 0,5 %. Le sentiment du marché des crypto-monnaies est légèrement positif ; actuellement, le Bitcoin et l'Ethereum sont stables.

