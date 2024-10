Avant l'ouverture des marchés (19.09.2024)

La Fed a abaissé ses taux de 50 points de base à 5% hier et a annoncé un cycle d'assouplissement politique plutôt agressif, une décision qui a d'abord réjoui les marchés boursiers, mais qui a été accueillie par un mouvement inverse et Wall Street a clôturé la session d'hier avec des baisses modestes. Aujourd'hui, cependant, les gains sur les indices américains se sont accélérés après le roulement, l'indice US500 augmentant de près de 30 points pour atteindre 5734 points

Comme l'indique le graphique à points, les banquiers de la FED estiment que le taux américain atteindra 4,4% à la fin de 2024 (5,1% était précédemment prévu). Pour 2025, la Fed prévoit une médiane de 3,4%, avec une estimation précédente de 4,1%. Des prévisions nettement inférieures aux attentes. Un seul membre de la Fed a voté contre la réduction.

Lors d'une conférence de presse, le président de la Fed, M. Powell, a indiqué que la consommation résiste presque bien à des taux plus élevés, malgré la propagation de l'inflation. En effet, un atterrissage en douceur de l'économie américaine est tout à fait possible, sans que le marché de l'emploi ne subisse de pertes sérieuses. De plus, les remarques plus dovish de Powell ont souligné que la Fed est prête à soutenir le marché du travail en cas de faiblesse et qu'elle est tout à fait déterminée à maintenir sa condition au niveau actuel.

La session asiatique s'est clôturée avec des gains très solides dans les indices boursiers chinois et japonais, avec des contrats à terme Nikkei (JAP225) et Hang Seng (HK.cash) gagnant 1,8 % et 2 %, respectivement. La paire USDJPY s'est échangée au-dessus de 142,7 alors que le dollar américain s'affaiblit, soutenant les sentiments du marché boursier japonais.

La paire AUDUSD s'est renforcée après les résultats du marché du travail australien ; le taux de chômage est resté inchangé à 4,2%, en ligne avec les prévisions, et l'évolution de l'emploi a été de 47,5k contre 26k prévus et 58,1k précédemment. Dans le même temps, cependant, la variation de l'emploi à temps plein a montré une baisse de plus de 3 000 contre une augmentation de 60,5k en juillet.

Le PIB néo-zélandais du 2ème trimestre n'a pas surpris les marchés, affichant une baisse annualisée de -0,5% contre -0,5% prévu et 0,5% de croissance au 1er trimestre. En glissement trimestriel, il a baissé de -0,2% vs -0,4% attendu et 0,1% de croissance au T1 2024.

La paire EURUSD conserve une bonne partie de ses gains d'hier et se négocie au-dessus de 1 112. L'or a reculé depuis les 2 600 dollars l'once, mais reste proche des 2 560 dollars, soutenu par la faiblesse du dollar ; l'argent gagne 2 %. Les rendements des obligations à 10 ans se situent actuellement autour de 3,71 %. Les contrats sur les indices boursiers européens progressent également grâce à la vague d'optimisme de Wall Street ; le DE40 se négocie à près de 0,6 % et le EU50 est en hausse de plus de 0,8 %.

Les investisseurs attendent la décision de la Banque d'Angleterre aujourd'hui, qui pourrait accroître la volatilité de la paire GBPUSD vers 12 heures BST ; au même moment, la CBRT turque se prononcera également sur les taux (les deux banques devraient laisser les taux inchangés, selon les marchés). A 13h30 BST seront publiés les changements dans les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis et l'indice régional de la Fed de Philadelphie, tandis qu'à 15h BST nous connaîtrons le sentiment des consommateurs américains selon le Conference Board. AUDUSD (intervalle D1)

Source : xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."