Avant l'ouverture des marchés (19.11.2024)

Les marchés asiatiques sont globalement en hausse, les valeurs technologiques étant en tête des gains, dans le sillage de la vigueur de Wall Street au cours de la nuit. Le Nikkei a augmenté de 0,5%, le KOSPI de 0,2% et l'ASX 200 de 1,1%. Le CSI 300 chinois est resté stable avant la décision de la LPR.

Les contrats à terme américains sont stables dans les échanges asiatiques, les marchés attendant les résultats de NVIDIA. Les contrats à terme du S&P 500 sont en hausse de 0,15%, tandis que les contrats à terme européens indiquent une ouverture en hausse, les contrats à terme du STOXX 50 augmentant de 0,55%.

Le dollar recule par rapport à son plus haut niveau depuis un an alors que les marchés digèrent les attentes de la politique de Trump. Les rendements des bons du Trésor diminuent, le taux à 10 ans s'établissant à 4,408%. Les marchés évaluent à 58,4% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en décembre.

Les minutes de la RBA montrent que le conseil reste prudent sur l'inflation, soulignant la nécessité d'une politique restrictive. Le taux d'escompte devrait rester inchangé jusqu'à la mi-2025. Le dollar australien se maintient à 0,6504 dollar.

Le yen japonais trouve un soutien à 154,47 pour un dollar après que le ministre des finances ait mis en garde contre des mouvements excessifs. Le gouverneur de la BOJ, Ueda, maintient une position dovish malgré la faiblesse des données économiques.

Le bitcoin s'échange à 91 713 $ après que MicroStrategy ait annoncé un achat record de 4,6 milliards de dollars de 51 780 pièces à un prix moyen de 88 627 $. L'optimisme de la victoire de Trump se refroidit alors que les marchés attendent les détails de la politique.

Le pétrole est en hausse, le Brent à 73,45 $ et le WTI à 69,31 $ après l'arrêt de la production du champ norvégien Johan Sverdrup. Le champ de Tengiz au Kazakhstan annonce également une réduction de 30% de la production.

L'or poursuit son redressement jusqu'à 2622 dollars grâce à la faiblesse du dollar et aux tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine après que les États-Unis ont autorisé des frappes de missiles à longue portée sur le territoire russe.

La recherche d'un secrétaire au Trésor pour Trump s'élargit avec le PDG d'Apollo Marc Rowan et l'ex-gouverneur de la Fed Kevin Warsh émergeant comme nouveaux candidats après que John Paulson se soit retiré de la course.

Goldman Sachs se joint à Morgan Stanley pour prévoir que le S&P 500 atteindra 6 500 d'ici à la fin de l'année 2025, avec une croissance des bénéfices de 11% et une expansion du PIB de 2,5%. Elle met en garde contre les risques liés aux tarifs douaniers et aux rendements.

Pékin et Shanghai annoncent des allègements fiscaux pour stimuler le marché du logement, notamment des exonérations de TVA pour les reventes effectuées depuis plus de deux ans. D'autres grandes villes devraient suivre.

Le FMI met en garde contre les risques que font peser sur la croissance asiatique les tarifs douaniers « tit-for-tat », notamment en ce qui concerne la taxe de 60 % proposée par Trump sur les importations chinoises. Maintien des prévisions de croissance pour l'Asie à 4,6% pour 2024.

Boeing va licencier 2 500 travailleurs dans les centres de production américains, dans le cadre d'un plan plus large de 17 000 suppressions d'emplois. Des avis ont été envoyés aux travailleurs de Washington, de Caroline du Sud, de l'Oregon et du Missouri.

Principaux événements à venir : IPC final d'octobre dans la zone euro, données sur le logement aux États-Unis, discours de Schmid de la Fed, témoignage parlementaire de Bailey, gouverneur de la BOE, Elderson de la BCE sur la finance verte.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."