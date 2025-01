Avant l'ouverture des marchés (22.01.2025)

Les contrats des indices de Wall Street se négocient en légère baisse après une séance très solide hier, à l'exception de l'indice US100, qui gagne 0,4 % grâce en partie à l'excellente performance de Netflix. Les actions du géant ont augmenté de 11 % après la séance, l'entreprise ayant publié des résultats trimestriels bien plus élevés que prévu, ouvrant ainsi la saison des résultats des « BigTech » américaines

Netflix a enregistré un chiffre d'affaires de 10,25 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, en hausse de 16 % en glissement annuel. Le bénéfice net s'est élevé à 1,87 milliard de dollars, et le bénéfice par action (BPA) a atteint 4,27 dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur un BPA de 4,20 dollars.

Au cours du trimestre sous revue, Netflix a enregistré un gain record de 19 millions de nouveaux abonnés, pour atteindre 302 millions, alors que les prévisions tablaient sur environ 290 millions. Ce résultat dépasse largement les prévisions des analystes, qui s'attendaient à une augmentation d'environ 9,77 millions de nouveaux abonnés.

La volatilité sur le marché des devises est très limitée. L'indice du dollar perd environ 0,15 %, l'EURUSD gagne moins de 0,2 %. La paire USDJPY enregistre une hausse de 0,3 %

L'or gagne près de 0,1 % et s'élève à près de 1 748 dollars l'once ; le sentiment sur le marché des métaux précieux est positif. Parmi les matières premières agricoles, c'est le blé qui perd le plus, les contrats CBOT reculant de près de 1%

Les crypto-monnaies s'échangent dans un climat mitigé, le bitcoin se « consolidant » dans la fourchette de 104,5 à 106 000 dollars. Le marché attend toujours de connaître la réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, qui, pour l'instant, n'a pas été annoncée par la nouvelle administration.

La session d'aujourd'hui ne sera pas riche en données macroéconomiques clés ; la lecture la plus importante sera l'indice des indicateurs avancés de l'enquête du Conference Board aux États-Unis, pour le mois de décembre. En outre, Christine Lagarde, présidente de la BCE, et Joachim Nabel, de la Bundesbank, prendront la parole.

