Avant l'ouverture des marchés (26.02.2025)

Les indices de Wall Street sont en légère hausse après la correction d'hier ; l'US100 est en hausse de 0,4 %, l'US500 de 0,2 % et le VIX baisse de 0,6 %. Aujourd'hui, l'événement le plus important pour les marchés sera la publication des résultats de Nvidia après la séance américaine. Auparavant, à 13h30 GMT, nous connaîtrons les chiffres du PIB américain, les demandes d'allocations chômage aux États-Unis et les contrats à terme sur les biens durables américains

Les contrats à terme sur les indices européens tels que l'Euro Stoxx 50 (EU50), le DAX (DE40) et le FTSE (UK100) sont aujourd'hui en hausse de 0,3 % à 0,4 %. Les États-Unis et l'Ukraine se sont mis d'accord sur les termes d'un accord sur les minerais après que Washington ait abandonné ses exigences les plus strictes. Le président ukrainien Zelenskiy prévoit de se rendre à Washington vendredi pour rencontrer Donald Trump, selon les médias.

Les sentiments étaient positifs pendant la séance asiatique. L'indice chinois Hang Seng a bondi de plus de 3 %, et les contrats à terme sur les indices de référence chinois HK.cash et CHN.cash sont en hausse de l'ordre de 2,7 à 3,1 %. Nous pouvons voir l'optimisme des investisseurs quant au fait que les percées technologiques de la Chine contribueront à relancer l'économie atone et à attirer les flux étrangers dans le pays.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans et à 2 ans augmentent de 3 points de base après la hausse des obligations d'hier.

L'AUDUSD chute de 0,35 % après la publication des données australiennes :

L'IPC australien s'est établi à 2,5 % en glissement annuel contre 2,6 % prévu et 2,5 % précédemment (l'IPC ajusté s'élève à 2,8 % contre 2,7 % précédemment).

Les travaux de construction n'ont augmenté que de 0,5 % en glissement mensuel, alors que les marchés s'attendaient à une hausse de 1 % après 1,6 % précédemment.

Le pétrole rebondit légèrement après la liquidation d'hier. Les stocks de pétrole brut de l'API américain ont chuté de -0,64 million contre 2,3 millions prévus et 3,34 millions précédemment.

Le bitcoin tente de dépasser à nouveau les 89 000 $, mais le marché des crypto-monnaies est toujours sous pression et le cours du BTC reste inférieur de 3 % à la moyenne de 92 500 $. Cours des détenteurs à court terme

Selon Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale américaine, les licenciements fédéraux pourraient avoir un impact important sur l'économie régionale, mais ils ne représentent que 2 % du marché national de l'emploi.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."