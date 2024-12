Avant l'ouverture des marchés (26.12.2024)

Lors des échanges matinaux européens, la récente montée des contrats à terme de Wall Street jeudi soir se poursuit. L'US100 est en hausse de 0,2 %, tandis que l'US500 reste proche du niveau de clôture de mardi.

Les gains d'aujourd'hui prolongent le rebond des actions technologiques, qui avaient enregistré des gains significatifs lors de la séance de mardi.

Il convient de noter que la plupart des marchés sont fermés aujourd'hui, mais Wall Street fonctionnera normalement.

La volatilité actuelle du marché suggère que le rallye de Noël et l'effet janvier pourraient encore être en jeu. Les indices US100 et US500 testent actuellement des niveaux historiques.

Le JAP225 est en hausse de 0,5 % ce matin, potentiellement lié aux commentaires de Ueda, le gouverneur de la BoJ. En revanche, l'indice CH50 de Chine est en baisse de 0,2 %.

Ueda a indiqué que les risques inflationnistes restent élevés. Il a précisé que les taux d'intérêt resteront inférieurs au taux neutre pour garantir que l'inflation converge vers l'objectif de 2 %. Il a également suggéré que si l'économie se déroule comme prévu, la BoJ relèvera les taux.

Lors de la réunion de la semaine dernière, Ueda a souligné que les données des négociations salariales de mars seraient cruciales pour la prise de décision. Cela implique que la BoJ ne relèvera pas les taux en janvier.

Sur le marché des devises, il y a un léger éloignement du dollar, mais l'EURUSD reste sous 1,0400. Le yen se renforce également.

La Banque mondiale estime que la croissance de la Chine a atteint 4,9 % cette année, mais prévoit un ralentissement à 4,5 % l'année prochaine.

Les législateurs chinois ont voté mercredi pour adopter une loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), marquant des progrès significatifs dans l'application du principe de la taxation. Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Le Congrès national populaire est prévu pour le 5 mars, où d'autres mesures pour stimuler l'économie pourraient être présentées.

Le pétrole rebondit lors de la séance d'aujourd'hui, soutenu par l'espoir d'une reprise chinoise dans les mois à venir. Le Brent est en hausse de 0,25 %, se négociant légèrement au-dessus de 73 $ le baril.

Le gaz naturel, après des gains importants et un test des niveaux autour de 3,5 $/MMBTU, est en baisse aujourd'hui. Bien que le début de décembre et janvier soit prévu doux, une légère vague de froid devrait revenir dans les États de l'est des États-Unis à partir du 2 janvier.

L'or progresse ce matin, bénéficiant d'un dollar légèrement plus faible. L'or est en hausse de 0,4 %, se négociant légèrement en dessous de 2 630 $ l'once.

Le Bitcoin est en baisse de 0,6 % ce matin, le 26 décembre, et se négocie sous les 98 000 $.

