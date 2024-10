Avant l'ouverture des marchés européens (01.10.2024)

Les actions asiatiques restent dans le vert, avec le Nikkei 225 en hausse de 1,2 %. Les marchés chinois seront fermés du 1er au 7 octobre en raison des célébrations de la "Semaine d'or". Pendant ce temps, l'indice australien est en baisse de 0,4 %.

L'enquête Tankan au Japon montre que le climat des affaires est stable. L'indice de confiance des grands fabricants est resté inchangé à +13, tandis que l'indice des grands non-manufacturiers est passé de +33 à +34. L'USDJPY est en hausse de 0,5% à 144,29.

L'indice PMI manufacturier japonais s'est établi à 49,7 en septembre, contre 49,8 en août, marquant ainsi le troisième mois consécutif de contraction. La production et les nouvelles commandes sont restées en territoire négatif, tandis que la création d'emplois s'est considérablement ralentie. L'optimisme des entreprises est tombé à son niveau le plus bas depuis la fin de 2022, reflétant les inquiétudes concernant le calendrier de la reprise de la demande dans un contexte d'incertitudes mondiales et nationales.

Les prix des logements neufs en Chine ont légèrement augmenté en septembre, de 0,14 % en glissement mensuel dans 100 villes. Par rapport à l'année précédente, les prix moyens ont augmenté de 1,85 %.

La croissance des exportations de la Corée du Sud s'est ralentie pour atteindre 7,5 % en glissement annuel en septembre, contre 11,2 % en août. Les expéditions vers les États-Unis n'ont augmenté que de 3,4 %, contre 11 % le mois précédent.

Les ventes au détail en Australie ont rebondi de 0,7 % en août, dépassant les attentes d'une hausse de 0,4 %. Le dollar australien a augmenté de 0,25 % pour atteindre 0,6930 $.

Les dockers de la côte Est et de la côte du Golfe des États-Unis devraient se mettre en grève aujourd'hui, ce qui pourrait interrompre environ la moitié du transport maritime américain. La grève pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement, alimenter l'inflation et coûter à l'économie des milliards de dollars par jour.

Le syndicat International Longshoremen's Association (ILA), qui représente 45 000 travailleurs portuaires, n'est pas parvenu à conclure un nouvel accord avec le groupe d'employeurs United States Maritime Alliance (USMX). Les principaux points abordés sont les augmentations de salaire et l'automatisation.

Les détaillants se sont empressés d'acheter les produits de Noël afin d'éviter les perturbations liées à la grève. Walmart et Costco ont déclaré qu'ils s'efforçaient d'atténuer les effets de la grève.

Les exportations de la Thaïlande devraient augmenter de 2 % cette année, ce qui correspond à la limite supérieure des prévisions précédentes. Toutefois, le renforcement rapide du baht pose des problèmes. Le baht a augmenté de 5,2 % depuis le début de l'année, s'échangeant à un plus haut de 31 mois de 32,125 contre le dollar.

Le taux d'inflation annuel de l'Indonésie a diminué à 1,84% en septembre, en dessous des attentes et le plus bas depuis novembre 2021. L'inflation de base s'est établie à 2,09% en glissement annuel.

Qatar Airways achète à Bain Capital une participation de 25 % dans Virgin Australia, renforçant ainsi la concurrence pour Qantas Airways. L'action Qantas a perdu jusqu'à 4,3 % à la suite de cette nouvelle.

Amazon.com a obtenu le rejet partiel d'un procès antitrust intenté par la Commission fédérale du commerce des États-Unis, bien que les détails restent scellés. L'affaire sera jugée en deux parties, les violations présumées et les mesures correctives proposées étant présentées séparément.

Les prix du pétrole restent stables. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 0,1 % pour atteindre 71,76 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole WTI ont baissé de 0,03 % pour atteindre 68,25 dollars. Le gaz naturel continue de progresser avec une hausse de 0,1% aujourd'hui à 2,904 dollars.

L'EURUSD est en hausse de 0,03%, l'argent a gagné 0,75% et l'or est en hausse de 0,3% restant actuellement à son plus haut niveau historique. Le marché des crypto-monnaies tente de rebondir après la chute d'hier ; actuellement, le Bitcoin est en hausse de 0,05% aujourd'hui et l'Ethereum se négocie presque 1,05% plus haut.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."