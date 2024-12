Avant l'ouverture des marchés européens (02.12.2024)

Les indices de la région Asie-Pacifique se négocient avec un sentiment mitigé. Les indices chinois sont en baisse de 0,30 à 0,40 %. L'indice japonais Nikkei 225 gagne 0,30 % à 38 400 points, tandis que le contrat à terme SG20cash de Singapour perd 0,09 %.

Sur le marché des changes, le dollar américain est le plus grand gagnant de la première partie de la journée. Ses gains varient de 0,3 % à 0,5 % par rapport aux autres devises. L'indice du dollar rebondit de 0,41% à 106,2000 points.

D'un autre côté, le yen japonais est l'un des plus grands perdants, déclinant de 0,4% à 0,7%. La paire de devises USD/JPY augmente de 0,67% à 150,5380.

Dans la première partie de la journée, les rapports PMI pour le secteur manufacturier ont été publiés pour le Japon, la Chine et l'Inde, entre autres.

L'indice PMI manufacturier du Japon était de 49,0 points en novembre, en baisse par rapport aux 49,2 points d'octobre, marquant la lecture la plus basse depuis mars. Ce recul reflète les difficultés persistantes, la baisse de la demande entraînant une chute durable des nouvelles commandes et des niveaux de production. Les résultats de novembre sont conformes aux attentes des analystes.

Le PMI manufacturier chinois Caixin a atteint 51,5 points en novembre, contre 50,3 points en octobre. Il s'agit du deuxième mois consécutif d'amélioration, signe d'une légère reprise économique en Chine, alors que les mesures de relance du gouvernement commencent à produire leurs effets.

L'activité manufacturière de l'Inde a ralenti en novembre, l'indice PMI tombant à 56,5 points contre 57,5 points en octobre. Cette lecture est inférieure aux attentes de 57,3 points et marque le niveau le plus bas en 8 mois, égalant le chiffre de septembre.

Des données sur la construction de nouveaux logements en Australie ont également été publiées aujourd'hui. En octobre, la construction de près de 15 500 nouveaux logements a été approuvée, soit le plus grand nombre d'approbations depuis décembre 2022. Le nombre de permis a augmenté de 4,2% après une augmentation de 5,8% en septembre.

Le rapport sur les ventes au détail en Australie pour le mois d'octobre a montré une augmentation plus importante que prévu. Les ventes au détail ont augmenté de 0,6 % en glissement mensuel en octobre, après une hausse de 0,1 % en septembre et de 0,7 % en août. Ce résultat dépasse les attentes d'une augmentation de 0,4 % en glissement mensuel.

Sur le marché des crypto-monnaies, une légère correction est observée en première partie de journée. Le bitcoin est en baisse de 0,90 % à 96 200 $, et l'Ethereum est en baisse de 0,85 % à 3 678 $. Au cours du week-end, le bitcoin est resté relativement stable dans la fourchette 96 000 $-98 000 $, tandis que de plus petits projets ont connu une croissance. La capitalisation boursière des autres altcoins (hors BTC et ETH) a dépassé les 1 000 milliards de dollars.

Les projets de crypto-monnaies liés aux paiements affichent à nouveau des gains significatifs. Hedera et XRP sont en hausse de plus de 25 %, ce qui porte le total des gains depuis les élections à près de 500 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."