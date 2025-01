Avant l'ouverture des marchés européens (03.01.2025)

Les marchés asiatiques ont légèrement progressé vendredi, grâce aux très fortes hausses enregistrées en Corée du Sud, le KOSPI ayant bondi de près de 2 % après l'annonce de nouvelles politiques d'investissement. Les marchés japonais sont restés fermés pour cause de vacances, tandis que le CSI 300 de la Chine est resté stable et que le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1 % dans un contexte de nouveaux espoirs de relance.

La crise politique sud-coréenne s'est aggravée lorsque les autorités ont pénétré dans l'enceinte du président Yoon pour exécuter un mandat d'arrêt à la suite de sa destitution. Le gouvernement a annoncé des mesures visant à attirer les investissements étrangers et à stabiliser les marchés dans un contexte de baisse de la confiance des consommateurs et d'incertitude économique.

La Chine a annoncé son intention d'augmenter fortement le financement par obligations du Trésor à très long terme en 2025 afin de stimuler l'investissement et la consommation. Les obligations spéciales financeront des initiatives, y compris des subventions aux consommateurs pour les produits numériques et les échanges de biens durables, alors que Pékin accélère la relance budgétaire.

Le président américain Biden a décidé de bloquer le projet d'achat de U.S. Steel par Nippon Steel, selon le Washington Post, bien que l'entreprise japonaise ait offert au gouvernement un droit de veto sur les décisions relatives à la production nationale. Cette décision intervient quelques semaines avant l'investiture de M. Trump, qui avait promis de bloquer l'accord.

La Corée du Sud a prolongé les inspections des 101 Boeing 737-800 jusqu'au 10 janvier à la suite de l'accident de Jeju Air qui a fait 179 morts dimanche. Le ministère des transports et GE enquêtent sur les raisons pour lesquelles le train d'atterrissage n'a pas été déployé avant que l'avion ne tente un deuxième atterrissage précipité après avoir signalé une collision avec un oiseau.

Le yuan chinois a atteint son niveau le plus faible en près de 16 mois après que la PBOC a signalé des réductions de taux à partir du niveau actuel de 1,5 % « à un moment approprié » en 2025. La banque centrale vise à passer à une structure de politique monétaire plus conventionnelle, les mesures de liquidité précédentes n'ayant pas réussi à stimuler la croissance.

L'or a légèrement augmenté de 0,2 % à 2 662,94 $, en voie de réaliser un gain hebdomadaire de 2 % malgré la force du dollar. Le cuivre est resté modéré à 8 815,50 dollars après des données décevantes sur l'industrie manufacturière chinoise, bien que les marchés attendent de nouvelles mesures de relance. Le minerai de fer s'est échangé sous la barre des 100 $/tonne en raison des inquiétudes concernant la croissance chinoise.

Le bitcoin a augmenté de 1,2 % pour atteindre 96 852 dollars, tandis que Tether a subi la pression des nouvelles réglementations de l'UE sur les crypto-monnaies. La capitalisation boursière du stablecoin a chuté de 1,4 % à 137 milliards de dollars, sa pire baisse depuis le krach FTX de 2022, car plusieurs bourses européennes l'ont retiré pour des raisons de conformité.

Le pétrole a étendu ses gains avec le Brent en hausse de 0,3% à 76,15 $ et le WTI à 73,38 $, atteignant des sommets de deux mois sur les espoirs de relance. Tesla a annoncé des ventes record en Chine de 657 000 unités en 2024, en hausse de 8,8 %, bien que les livraisons mondiales aient diminué pour la première fois en raison de la concurrence croissante de BYD.

