Avant l'ouverture des marchés européens (03.02.2025)

Les contrats à terme des indices américains enregistrent de lourdes pertes, alimentées par la crainte d'une guerre commerciale après que Trump a promis d’imposer des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, et de 10 % sur les produits chinois. Le US100 perd -2,5 %, le US500 recule de près de 2 % et le US30 chute de 1,5 %, l’effondrement étant de nouveau centré sur les actions des entreprises technologiques.

Le Mexique n’a pas encore décidé de sa réponse, mais le Canada a déjà réagi en imposant des droits de douane de 25 % sur des biens américains d’une valeur de 155 milliards de dollars canadiens (exemples : vin, bière, nourriture, appareils électroménagers, etc.). La Chine a également annoncé qu’elle prendrait des mesures de rétorsion. Le marché craint que cette situation n'entraîne une inflation structurellement plus élevée, compliquant ainsi la tâche de la Réserve fédérale pour procéder à des réductions supplémentaires des taux d’intérêt.

L'indice du dollar américain (USDIDX) gagne près de 1 % sur un regain d’aversion au risque, bien que les rendements des bons du Trésor à 10 ans aient baissé à 4,51 %. En revanche, les rendements des bons à 2 ans ont augmenté de 5 points de base, dépassant 4,24 %, ce qui indique que les investisseurs s’inquiètent davantage de l’inflation indirecte générée par les tarifs à court terme, plutôt qu’à long terme.

Lors de la session asiatique, les vendeurs ont dicté la tendance, les indices de la région APAC enregistrant leurs plus fortes pertes en près de six mois. Le principal indicateur macroéconomique du jour a été l’indice PMI manufacturier de la Chine pour janvier, qui a surpris négativement avec une lecture de 50,1 contre 50,6 prévu et 50,5 précédemment. Les contrats CHN.cash ont reculé de 0,7 %, tandis que l’indice japonais JAP225 a perdu 2,15 %.

Les ventes au détail australiennes ont légèrement dépassé les prévisions, enregistrant une baisse de -0,1 % par rapport au mois précédent, contre une prévision de -0,7 % et une augmentation de 0,8 % précédemment. Les permis de construire ont augmenté de 0,7 %, contre 1 % prévu et une baisse de -3,6 % précédemment.

Dans les minutes de la réunion, les membres de la Banque du Japon ont souligné que la quatrième année consécutive d’inflation nationale supérieure à 2 % conduit à des attentes d’inflation plus élevées, et se sont engagés à relever les taux si les nouvelles données justifient une telle décision. Ils ont mis en avant le risque de négociations salariales plus élevées au printemps et l’affaiblissement à long terme du yen comme facteurs pro-inflationnistes.

Les propos de certains membres étaient clairement « restrictifs », suggérant que les taux réels actuels sont profondément négatifs, mais le ton global de la BoJ n’a pas modifié la réaction du USDJPY ; la paire gagne plus de 0,2 % grâce à un dollar fort. L’indice PMI manufacturier final du Japon pour janvier indique 48,7, contre 48,8 dans la première lecture.

L’or perd 0,5 %, l’argent 0,8 % et des baisses sont également observées sur le marché des matières premières agricoles. En revanche, le gaz naturel (NATGAS) augmente de près de 7 %, et le pétrole est en hausse de plus de 1 %.

Trump tiendra des discussions aujourd’hui avec les représentants du Mexique et du Canada. Il reste encore un espoir que les droits de douane ne soient pas appliqués et qu’un accord de dernière minute soit trouvé. Sinon, les droits de douane entreront en vigueur demain, c’est-à-dire le 4 février.

Les cryptomonnaies souffrent également en raison de l’aversion au risque ; le Bitcoin recule à 94 000 $. L’Ethereum perd plus de 12 %, atteignant 2 500 $, et la grande majorité des petites cryptomonnaies perdent à deux chiffres, y compris Cardano, Bitcoincash, Polkadot et Ripple.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."