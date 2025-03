Avant l'ouverture des marchés européens (05.03.2025)

Les marchés de la région Asie-Pacifique rebondissent, soutenus par l'absence d'autres annonces extrêmes et inattendues lors de la conférence de Donald Trump hier soir. Les gains sont également alimentés par la déclaration du secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, selon laquelle l'administration Trump pourrait réduire certains droits de douane.

En réponse à la déclaration de Lutnick, les indices américains ont réussi à se redresser avant la clôture de la séance au comptant.

Pendant ce temps, les actions en Chine et à Hong Kong bénéficient en outre des objectifs de croissance économique annoncés lors de la réunion annuelle du Parlement chinois.

L'indice CH50cash est en hausse de 0,75 %, le CHN.cash s'échange en hausse de 2,00 % et l'indice JP225 gagne 0,60 %, atteignant 37 400 points. L'indice singapourien SG20cash est en hausse de 0,24 %, tandis que l'indice australien AU200cash est le seul à reculer, perdant 0,65 %.

Les contrats à terme sur indices européens indiquent une ouverture en hausse pour la séance au comptant. L'indice allemand DAX gagne 0,44 %, se maintenant autour de 22 800 points, tandis que le UK100 est en hausse de 0,18 % et l'indice européen EU50 de 0,50 %.

Cette semaine marque le début de l'Assemblée populaire nationale (APN, le rassemblement parlementaire annuel de la Chine), qui se déroulera jusqu'au 11 mars. La session de cette année a introduit une série de mesures économiques et budgétaires cruciales pour la politique économique du pays en 2025. Les principaux objectifs macroéconomiques sont les suivants : L'objectif de croissance du PIB de la Chine pour 2025 reste « d'environ 5 % ». L'objectif de taux de chômage urbain est fixé à environ 5,5 %. L'objectif d'inflation de l'IPC est d'environ 2 %, en baisse par rapport aux 3 % actuels. Le déficit budgétaire pour 2025 est fixé à 4 % du PIB. La Chine adoptera une politique budgétaire plus proactive et continuera à mettre en œuvre une politique monétaire suffisamment souple.

Le vice-gouverneur de la Banque de réserve d'Australie (RBA), Hauser, a fait une apparition publique aujourd'hui, soulignant les risques et les incertitudes liés à la guerre commerciale. La Banque de réserve d'Australie s'attend à une très lente réduction des taux d'intérêt. Les facteurs de risque comprennent le ralentissement de la croissance mondiale et l'impact des droits de douane sur l'inflation de l'IPC australien.

Le rapport sur le PIB de l'Australie a également été publié. L'économie du pays a progressé de 0,6 % en glissement trimestriel au quatrième trimestre 2024 et de 1,3 % en glissement annuel. Le rythme de la croissance économique s'est clairement accéléré vers la fin de 2024.

Donald Trump a prononcé le discours sur l'état de l'Union devant une session conjointe du Congrès. Il a annoncé une déduction fiscale pour les intérêts sur les prêts automobiles, précisant qu'elle ne s'appliquerait qu'aux véhicules fabriqués aux États-Unis. Il a confirmé que les droits de douane réciproques entreraient en vigueur le 2 avril et a reconnu que les nouveaux droits de douane entraîneraient des perturbations économiques, soulignant la nécessité d'une période d'ajustement. Il a annoncé l'abrogation de la loi sur les puces, qui soutenait la production nationale de semi-conducteurs. Il a réaffirmé l'introduction de droits de douane de 25 % sur l'aluminium, le cuivre et l'acier.

Le gouverneur adjoint de la Banque du Japon (BOJ), Shinichi Uchida, a confirmé la position ferme de la BOJ sur la politique monétaire lors de son discours. La Banque du Japon a l'intention de continuer à relever les taux d'intérêt si les prévisions économiques se concrétisent.

L'indice PMI des services en Chine a augmenté à 51,4 en février, dépassant les attentes de 50,8 et en hausse par rapport aux 51,0 précédents. La croissance des nouvelles affaires a été modérée, tandis que les commandes à l'exportation ont atteint leur plus haut niveau en trois mois, renforçant l'optimisme dans le secteur des services.

