Avant l'ouverture des marchés européens (05.05.2025)

Un solide rapport sur l’emploi non-agricole (NFP) et des déclarations d’ouverture aux négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis ont entraîné une envolée euphorique de Wall Street vendredi. Le grand gagnant a été le Russell 2000 (+2,3 %), suivi du Nasdaq (+1,5 %), du S&P 500 (+1,5 %) et du DJIA (+1,4 %).

Donald Trump a annoncé son intention d’imposer un tarif douanier de 100 % sur les films produits en dehors des États-Unis, affirmant que « Hollywood est en train de mourir ».

Par ailleurs, le président américain a démenti les rumeurs selon lesquelles il chercherait à destituer Jerome Powell de son poste de président de la Réserve fédérale ou à briguer un troisième mandat présidentiel.

Les échanges sont limités aujourd’hui dans la région Asie-Pacifique en raison de la Journée des enfants au Japon et en Corée du Sud, et de la fête du Travail en Chine. Sur les marchés ouverts, un optimisme modéré prévaut dans l’espoir de progrès dans les discussions entre les États-Unis et la Chine (MSCI Asie-Pacifique hors Japon : +1 %), avec les actions indiennes en tête des hausses (Nifty 50 : +0,5 %).

Le Parti travailliste australien, dirigé par l’actuel Premier ministre Anthony Albanese, a remporté les élections parlementaires de samedi et formera un gouvernement majoritaire. Albanese a vaincu les conservateurs, dont le soutien s’est effondré en raison de l’effet dit « Trump ». La victoire semblait déjà intégrée dans les cours, l’indice S&P/ASX 200 reculant de 0,9 % aujourd’hui.

L’indice final des directeurs d’achat (PMI) des services australiens est ressorti légèrement en dessous des attentes (51, prévision : 51,4, précédent : 51,6).

Les prix du pétrole Brent et WTI chutent d’environ 3 % après que l’OPEP+ a annoncé une augmentation de la production pétrolière pour un deuxième mois consécutif en juin, à 411 000 barils par jour. Cette hausse de production et l’impact anticipé de la politique tarifaire de Trump font passer les prix du pétrole sous les 60 dollars le baril.

Sur le marché des changes, l’indice du dollar américain (USDIDX) recule encore de 0,4 %, alors que les marchés attendent la signature des premiers accords commerciaux entre les États-Unis et leurs partenaires — possiblement cette semaine. Les devises antipodéennes enregistrent les plus fortes hausses (AUDUSD : +0,75 %, NZDUSD : +0,7 %), tout comme le yen japonais (USDJPY : -0,67 %). L’EURUSD poursuit sa hausse, en progression de 0,4 % à 1,1346.

Les métaux précieux sont en hausse en ce début de semaine, malgré l’apaisement de la volatilité et les avancées dans les négociations commerciales. L’or progresse de 0,6 % à 3 261 $/oz, tandis que l’argent gagne 0,9 % à 32,30 $/oz.

Le marché des cryptomonnaies enregistre des pertes. Le Bitcoin recule de 1,25 % à 94 535 dollars, et l’Ethereum de 1,62 % à 1 806 dollars.

Les marchés au Royaume-Uni sont fermés aujourd’hui en raison d’un jour férié.

