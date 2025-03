Avant l'ouverture des marchés européens (06.03.2025)

Wall Street a terminé la séance d'hier sur une note positive. L'indice Nasdaq a enregistré une hausse de près de 1,5 %, tandis que l'indice S&P500 a gagné 1,12 % et le Russell 2000 1,02 %.

En Asie, le marché dans son ensemble a également connu une plus forte pression à l'achat. Le Hang Seng a connu une journée très réussie, enregistrant des gains de près de 2,7 %, et le Nikkei 225 japonais a gagné un peu plus de 1 %.

Les gains sur le marché chinois sont principalement dus à l'introduction du modèle Manus AI, qui est censé surpasser les modèles OpenAI en termes de performance, a rapporté Shanghai Securities News.

Compte tenu du bon sentiment aux États-Unis et en Asie, les contrats à terme indiquent également une ouverture plus élevée lors de la séance d'aujourd'hui sur les marchés européens. Le contrat basé sur le DAX allemand ajoute 0,13 %, et celui dépendant du CAC40 français augmente de 0,15 %.

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de croissance de la zone euro à 0,8 % pour 2025, soit une hausse de 0,1 point de pourcentage, en raison de l'augmentation des dépenses militaires et d'infrastructure, notamment en Allemagne. La banque s'attend à ce que la BCE maintienne sa baisse de taux en juillet, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse de 25 points de base.

L'ancien économiste en chef de la Banque du Japon (BoJ) estime que le taux d'intérêt de la BoJ pourrait atteindre 2 %. La prochaine hausse est prévue pour juillet.

Le Canada est prêt à assouplir ses mesures de rétorsion tarifaires si Trump abaisse certains de ses propres tarifs. Hier, on a appris que l'administration Trump envisageait des exemptions tarifaires pour le Canada et le Mexique. Cette nouvelle a soutenu le sentiment général de « prise de risque » sur le marché et a stoppé les gains de NATGAS (étant donné les faibles chances de tarifs fixes sur l'énergie du Canada vers les États-Unis).

Une baisse des taux de 25 points de base est largement attendue lors de la réunion d'aujourd'hui de la Banque centrale européenne, l'accent étant désormais mis sur les prévisions pour les mois à venir. L'EUR/USD a légèrement augmenté ce matin pour atteindre 1,0820 avant de retomber juste en dessous de 1,0800.

Le pétrole rebondit après les fortes ventes récentes. Le baril de pétrole WTI est repassé au-dessus de 66,50 $ après avoir atteint hier son plus bas niveau depuis mai 2023.

Le bitcoin et d'autres crypto-monnaies regagnent du terrain aujourd'hui. Le BTC est en hausse de 2,3 %, tandis que l'Ethereum est en hausse de 3,35 %. Une carte thermique montrant la volatilité du marché des devises aujourd'hui. Source : xStation Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."