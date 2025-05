Avant l'ouverture des marchés européens (06.05.2025)

La Fed confrontée à un dilemme tarifaire avant sa réunion qui débute aujourd’hui, les responsables hésitant entre attendre trop longtemps pour baisser les taux et agir prématurément face aux risques inflationnistes liés aux échanges. La banque centrale devrait maintenir les taux inchangés tout en surveillant de près l’impact des droits de douane sur l’inflation et l’emploi. Des divisions internes apparaissent quant à savoir si les hausses de prix à court terme seront temporaires et s’il faut donner la priorité à la prévention d’une récession ou au renforcement de la crédibilité en matière de lutte contre l’inflation.

La Fed confrontée à un dilemme tarifaire avant sa réunion qui débute aujourd’hui, les responsables hésitant entre attendre trop longtemps pour baisser les taux et agir prématurément face aux risques inflationnistes liés aux échanges. La banque centrale devrait maintenir les taux inchangés tout en surveillant de près l’impact des droits de douane sur l’inflation et l’emploi. Des divisions internes apparaissent quant à savoir si les hausses de prix à court terme seront temporaires et s’il faut donner la priorité à la prévention d’une récession ou au renforcement de la crédibilité en matière de lutte contre l’inflation.

La Fed confrontée à un dilemme tarifaire avant sa réunion qui débute aujourd’hui, les responsables hésitant entre attendre trop longtemps pour baisser les taux et agir prématurément face aux risques inflationnistes liés aux échanges. La banque centrale devrait maintenir les taux inchangés tout en surveillant de près l’impact des droits de douane sur l’inflation et l’emploi. Des divisions internes apparaissent quant à savoir si les hausses de prix à court terme seront temporaires et s’il faut donner la priorité à la prévention d’une récession ou au renforcement de la crédibilité en matière de lutte contre l’inflation.

La Fed confrontée à un dilemme tarifaire avant sa réunion qui débute aujourd’hui, les responsables hésitant entre attendre trop longtemps pour baisser les taux et agir prématurément face aux risques inflationnistes liés aux échanges. La banque centrale devrait maintenir les taux inchangés tout en surveillant de près l’impact des droits de douane sur l’inflation et l’emploi. Des divisions internes apparaissent quant à savoir si les hausses de prix à court terme seront temporaires et s’il faut donner la priorité à la prévention d’une récession ou au renforcement de la crédibilité en matière de lutte contre l’inflation.

La Fed confrontée à un dilemme tarifaire avant sa réunion qui débute aujourd’hui, les responsables hésitant entre attendre trop longtemps pour baisser les taux et agir prématurément face aux risques inflationnistes liés aux échanges. La banque centrale devrait maintenir les taux inchangés tout en surveillant de près l’impact des droits de douane sur l’inflation et l’emploi. Des divisions internes apparaissent quant à savoir si les hausses de prix à court terme seront temporaires et s’il faut donner la priorité à la prévention d’une récession ou au renforcement de la crédibilité en matière de lutte contre l’inflation.

La Fed confrontée à un dilemme tarifaire avant sa réunion qui débute aujourd’hui, les responsables hésitant entre attendre trop longtemps pour baisser les taux et agir prématurément face aux risques inflationnistes liés aux échanges. La banque centrale devrait maintenir les taux inchangés tout en surveillant de près l’impact des droits de douane sur l’inflation et l’emploi. Des divisions internes apparaissent quant à savoir si les hausses de prix à court terme seront temporaires et s’il faut donner la priorité à la prévention d’une récession ou au renforcement de la crédibilité en matière de lutte contre l’inflation.

Trump signe un décret exécutif pharmaceutique visant à renforcer la production nationale de médicaments, en réduisant les délais d’approbation des nouvelles usines et en ordonnant à la FDA de simplifier les processus d’examen. Le président a également averti qu’il imposera des droits de douane sur le secteur dans un délai de deux semaines, ce qui pourrait affecter plus de 200 milliards de dollars d’importations annuelles de médicaments sur ordonnance. Les entreprises européennes, ainsi que les producteurs indiens et les fabricants d’équipements chinois, devraient être les plus touchés.

Trump signe un décret exécutif pharmaceutique visant à renforcer la production nationale de médicaments, en réduisant les délais d’approbation des nouvelles usines et en ordonnant à la FDA de simplifier les processus d’examen. Le président a également averti qu’il imposera des droits de douane sur le secteur dans un délai de deux semaines, ce qui pourrait affecter plus de 200 milliards de dollars d’importations annuelles de médicaments sur ordonnance. Les entreprises européennes, ainsi que les producteurs indiens et les fabricants d’équipements chinois, devraient être les plus touchés.

Trump signe un décret exécutif pharmaceutique visant à renforcer la production nationale de médicaments, en réduisant les délais d’approbation des nouvelles usines et en ordonnant à la FDA de simplifier les processus d’examen. Le président a également averti qu’il imposera des droits de douane sur le secteur dans un délai de deux semaines, ce qui pourrait affecter plus de 200 milliards de dollars d’importations annuelles de médicaments sur ordonnance. Les entreprises européennes, ainsi que les producteurs indiens et les fabricants d’équipements chinois, devraient être les plus touchés.

Trump signe un décret exécutif pharmaceutique visant à renforcer la production nationale de médicaments, en réduisant les délais d’approbation des nouvelles usines et en ordonnant à la FDA de simplifier les processus d’examen. Le président a également averti qu’il imposera des droits de douane sur le secteur dans un délai de deux semaines, ce qui pourrait affecter plus de 200 milliards de dollars d’importations annuelles de médicaments sur ordonnance. Les entreprises européennes, ainsi que les producteurs indiens et les fabricants d’équipements chinois, devraient être les plus touchés.

Trump signe un décret exécutif pharmaceutique visant à renforcer la production nationale de médicaments, en réduisant les délais d’approbation des nouvelles usines et en ordonnant à la FDA de simplifier les processus d’examen. Le président a également averti qu’il imposera des droits de douane sur le secteur dans un délai de deux semaines, ce qui pourrait affecter plus de 200 milliards de dollars d’importations annuelles de médicaments sur ordonnance. Les entreprises européennes, ainsi que les producteurs indiens et les fabricants d’équipements chinois, devraient être les plus touchés.

Trump signe un décret exécutif pharmaceutique visant à renforcer la production nationale de médicaments, en réduisant les délais d’approbation des nouvelles usines et en ordonnant à la FDA de simplifier les processus d’examen. Le président a également averti qu’il imposera des droits de douane sur le secteur dans un délai de deux semaines, ce qui pourrait affecter plus de 200 milliards de dollars d’importations annuelles de médicaments sur ordonnance. Les entreprises européennes, ainsi que les producteurs indiens et les fabricants d’équipements chinois, devraient être les plus touchés.

Le ministère de la Justice réclame le démantèlement de l’activité publicitaire de Google, exigeant que l’entreprise cède immédiatement sa place de marché publicitaire AdX, suivie d’un désengagement « progressif » de son serveur publicitaire DoubleClick for Publishers. Cette mesure fait suite à la décision d’un juge fédéral selon laquelle Google a illégalement dominé deux marchés de la publicité en ligne. Google s’oppose aux mesures proposées, affirmant qu’elles « vont bien au-delà des conclusions du tribunal » et nuiraient aux éditeurs et aux annonceurs.

Le ministère de la Justice réclame le démantèlement de l’activité publicitaire de Google, exigeant que l’entreprise cède immédiatement sa place de marché publicitaire AdX, suivie d’un désengagement « progressif » de son serveur publicitaire DoubleClick for Publishers. Cette mesure fait suite à la décision d’un juge fédéral selon laquelle Google a illégalement dominé deux marchés de la publicité en ligne. Google s’oppose aux mesures proposées, affirmant qu’elles « vont bien au-delà des conclusions du tribunal » et nuiraient aux éditeurs et aux annonceurs.

Le ministère de la Justice réclame le démantèlement de l’activité publicitaire de Google, exigeant que l’entreprise cède immédiatement sa place de marché publicitaire AdX, suivie d’un désengagement « progressif » de son serveur publicitaire DoubleClick for Publishers. Cette mesure fait suite à la décision d’un juge fédéral selon laquelle Google a illégalement dominé deux marchés de la publicité en ligne. Google s’oppose aux mesures proposées, affirmant qu’elles « vont bien au-delà des conclusions du tribunal » et nuiraient aux éditeurs et aux annonceurs.

Le ministère de la Justice réclame le démantèlement de l’activité publicitaire de Google, exigeant que l’entreprise cède immédiatement sa place de marché publicitaire AdX, suivie d’un désengagement « progressif » de son serveur publicitaire DoubleClick for Publishers. Cette mesure fait suite à la décision d’un juge fédéral selon laquelle Google a illégalement dominé deux marchés de la publicité en ligne. Google s’oppose aux mesures proposées, affirmant qu’elles « vont bien au-delà des conclusions du tribunal » et nuiraient aux éditeurs et aux annonceurs.

Le ministère de la Justice réclame le démantèlement de l’activité publicitaire de Google, exigeant que l’entreprise cède immédiatement sa place de marché publicitaire AdX, suivie d’un désengagement « progressif » de son serveur publicitaire DoubleClick for Publishers. Cette mesure fait suite à la décision d’un juge fédéral selon laquelle Google a illégalement dominé deux marchés de la publicité en ligne. Google s’oppose aux mesures proposées, affirmant qu’elles « vont bien au-delà des conclusions du tribunal » et nuiraient aux éditeurs et aux annonceurs.

Le ministère de la Justice réclame le démantèlement de l’activité publicitaire de Google, exigeant que l’entreprise cède immédiatement sa place de marché publicitaire AdX, suivie d’un désengagement « progressif » de son serveur publicitaire DoubleClick for Publishers. Cette mesure fait suite à la décision d’un juge fédéral selon laquelle Google a illégalement dominé deux marchés de la publicité en ligne. Google s’oppose aux mesures proposées, affirmant qu’elles « vont bien au-delà des conclusions du tribunal » et nuiraient aux éditeurs et aux annonceurs.