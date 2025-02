Avant l'ouverture des marchés européens (07.02.2025)

Les actions chinoises poursuivent leur hausse malgré les tarifs américains, le Shanghai Composite gagne 0,8% et le CSI 300 progresse de 1%, soutenus par l'optimisme lié à l'intelligence artificielle après les développements de DeepSeek. L'indice Hang Seng Tech a bondi de près de 3%, entrant en territoire haussier. Xiaomi a enregistré une hausse de 6% pour atteindre un niveau record, tandis que Lenovo a gagné 7,5%. La plupart des autres marchés asiatiques ont reculé, avec un repli de 0,5% pour le Nikkei japonais, une baisse de 1,7% pour l'indice JCI en Indonésie et une perte de 1,9% pour l'indice SET de la Thaïlande. Cette faiblesse est survenue dans un contexte d'incertitude persistante concernant les politiques commerciales de Trump, bien que l'ASX 200 australien ait résisté à la tendance en enregistrant un gain de 0,4%. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les actions de BYD ont bondi, atteignant près de leurs niveaux record avant l'annonce de sa stratégie pour les véhicules autonomes, prévue pour le 10 février. Les actions de la société à Hong Kong ont grimpé de 4,8% pour atteindre 332,40 HK$, tandis que son action à Shenzhen a gagné près de 5%, avec une progression de plus de 20% sur la semaine. La Reserve Bank of India (RBI) a procédé à sa première baisse de taux depuis 2020, réduisant le taux de réescompte de 25 points de base à 6,25% sous la direction du nouveau gouverneur Sanjay Malhotra. La banque centrale a maintenu une position neutre et a laissé inchangé le ratio des réserves obligatoires à 4%. La prévision de croissance pour l'exercice 2025 a été confirmée à 6,4%, l'inflation étant attendue à 4,8% en moyenne. Les prix du pétrole se sont stabilisés lors des échanges asiatiques, mais restent sur la voie d'une troisième baisse hebdomadaire consécutive. Le Brent s'est maintenu à 74,67 $ et le WTI à 70,92 $, sous pression en raison de l'engagement de Trump à augmenter la production américaine et des préoccupations liées à l'excédent de l'offre, après des hausses des stocks américains supérieures aux attentes. Le yen a renforcé ses gains pour atteindre un plus haut de neuf semaines contre le dollar après des commentaires restrictifs de la Banque du Japon, avec un membre du conseil d'administration, Tamura, suggérant que les taux devraient atteindre au moins 1% d'ici la fin de l'exercice 2025. Les marchés attendent les données sur les non-farm payrolls aux États-Unis, qui devraient montrer une création de 170 000 emplois en janvier. Le FMI a averti le Japon qu'il devait s'attaquer immédiatement à sa santé budgétaire, citant les risques croissants liés aux catastrophes naturelles et l'augmentation des coûts de la sécurité sociale. L'organisation prévoit que la dette publique du Japon atteindra 232,7% du PIB cette année et s'attend à un léger élargissement du déficit primaire à 2,2%. Les contrats à terme sur actions américaines sont restés largement inchangés lors des échanges asiatiques, les investisseurs attendant avec impatience le rapport crucial sur l'emploi. Le secrétaire au Trésor, Bessent, a réaffirmé son soutien à une politique de dollar fort et a indiqué qu'aucun changement n'était prévu concernant les plans d'émission de la dette.

