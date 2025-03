Avant l'ouverture des marchés européens (07.03.2025)

Les marchés asiatiques poursuivent leur chute, le Nikkei 225 du Japon plonge de 2,1 % et l'indice S&P/ASX 200 d'Australie baisse de 1,6 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong perd 0,2 % après avoir gagné 3,2 % lors de la séance précédente.

Donald Trump met en place une réserve stratégique de bitcoins par décret exécutif, utilisant des bitcoins confisqués lors de procédures gouvernementales. Les États-Unis "ne vendront aucun bitcoin déposé dans la Réserve", selon David Sacks, le responsable des crypto-monnaies, qui a comparé cette initiative à "un Fort Knox numérique."

Le yen japonais atteint un plus haut de cinq mois contre le dollar, atteignant 147,31 yens. La devise bénéficie de la demande de valeurs refuges face à l'incertitude commerciale et des signaux "faucons" de la Banque du Japon, qui a indiqué que des hausses de taux supplémentaires sont à venir.

Les rendements des obligations d'État japonaises ont grimpé pour atteindre près des plus hauts en 16 ans, reflétant une hausse des attentes de hausse des taux. Des rapports suggèrent que les chances d'une hausse des taux en mai augmentent, alors que l'inflation reste à 4 %, soit deux fois l'objectif de la BOJ.

Les importations chinoises ont diminué de manière inattendue de 8,4 % en janvier-février, manquant les prévisions de croissance de 1 %. Les exportations n'ont augmenté que de 2,3 %, en deçà des attentes et plus lentement que la hausse de 10,7 % de décembre. La baisse des importations touche les céréales, le minerai de fer et le pétrole brut.

Tesla a été ajouté à la "Best Ideas List" de Wedbush avec une note "Surperformance" et un objectif de prix de 550 $. Les analystes citent un cycle d'innovations à venir, comprenant un véhicule électrique à moins de 35 000 $ d'ici la mi-année et une technologie FSD sans supervision en juin. Wedbush valorise la technologie FSD à 1 trillion de dollars et s'attend à ce que Tesla domine le secteur des véhicules autonomes.

Donald Trump suspend les droits de douane sur le Canada et le Mexique jusqu'au 2 avril, inversant sa décision prise quelques jours après avoir imposé des droits de 25 %. Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium entreront néanmoins en vigueur le 12 mars. Ce retournement de politique a intensifié la volatilité du marché et l'incertitude économique.

Les responsables de la Fed avertissent que l'incertitude liée à la politique commerciale nuit à la planification des entreprises. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a noté que les politiques de Trump obscurcissent les perspectives économiques des États-Unis et pourraient soutenir l'inflation. La confiance des entreprises et des consommateurs a chuté depuis janvier.

Le ralentissement commercial chinois coïncide avec le Nouvel An lunaire et la première vague de tarifs américains. Les analystes prévoient un impact supplémentaire avec l'augmentation récente des tarifs à 20 %. Pékin a commencé à réduire ses achats de matières premières en prévision de tensions commerciales prolongées.

Les prix du pétrole se stabilisent mais devraient enregistrer leur plus grande chute hebdomadaire depuis octobre, le Brent et le WTI devant perdre entre 4,5 % et 5 %. Les prix sont sous pression en raison de l'incertitude commerciale, des augmentations de production de l'OPEC+ et des craintes d'un ralentissement de la demande de carburant.

Les États-Unis ciblent le secteur pétrolier iranien, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, annonçant des projets visant à "fermer le secteur pétrolier iranien". Des rapports indiquent que les États-Unis envisagent d'inspecter les pétroliers iraniens en mer dans le cadre de la stratégie de "pression maximale" de Trump.

Un sommet sur les crypto-monnaies est prévu aujourd'hui à la Maison Blanche, où Trump devrait dévoiler officiellement ses plans pour une réserve incluant cinq crypto-monnaies : le bitcoin, l'ether, le XRP, le solana et le cardano.

Les données sur l'emploi aux États-Unis et le discours du président de la Fed Powell sont au centre de l'attention aujourd'hui. Les créations d'emplois non agricoles devraient montrer 160 000 emplois ajoutés en février, avec un taux de chômage restant à 4,0 %. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux intègrent actuellement trois baisses de taux supplémentaires d'ici la fin de l'année.