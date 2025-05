Avant l'ouverture des marchés européens (07.05.2025)

Les marchés asiatiques progressent après l'annonce de discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine, avec le Hang Seng de Hong Kong en tête des gains régionaux, bondissant de 1,5 % après que des responsables américains et chinois ont confirmé des pourparlers prévus ce week-end en Suisse. Le CSI 300 de Shanghai Shenzhen et le Shanghai Composite ont tous deux gagné 0,5 %, tandis que le Nikkei 225 japonais a progressé de 0,3 %. Les contrats à terme sur les actions américaines ont également basculé dans le vert après l'annonce, avec les contrats à terme S&P 500 en hausse de 0,75 %.

Des responsables américains et chinois se rencontreront pour des pourparlers commerciaux en Suisse, alors que le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant au Commerce Jamieson Greer rencontreront le vice-premier ministre chinois He Lifeng ce week-end, marquant le premier signe clair de négociations après des semaines de messages contradictoires. Bessent s'est montré optimiste, déclarant qu'il attend des "discussions productives alors que nous travaillons à rééquilibrer le système économique international", bien que les responsables chinois aient adopté un ton prudent, citant un proverbe : "Écoutez ce qui est dit, et regardez ce qui est fait."

La Nouvelle-Zélande maintient un taux de chômage élevé, les données du premier trimestre montrant un taux de chômage inchangé à 5,1 % et une croissance de l'emploi de seulement 0,1 %. La croissance des salaires a ralenti à 0,4 % pour le trimestre, en dessous de la prévision de 0,5 %, renforçant les attentes de nouvelles baisses de taux de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande. La RBNZ a déjà réduit les taux de 200 points de base depuis août 2024 à 3,5 %, les marchés anticipant une baisse en dessous de 3,0 % d'ici la fin de l'année.

Les tensions militaires entre l'Inde et le Pakistan s'intensifient après que l'Inde a mené des frappes contre des camps terroristes présumés au Pakistan, Islamabad affirmant avoir riposté par des frappes d'artillerie et abattu cinq avions indiens. Bien que ce soit le pire affrontement entre les voisins dotés de l'arme nucléaire depuis plus de deux décennies, les contrats à terme indiens pointaient vers une ouverture positive, avec les contrats Gift Nifty 50 en hausse de 0,5 %.

La Chine annonce un plan de relance pour contrer les effets de la guerre commerciale, avec la Banque populaire de Chine abaissant son taux de prise en pension à sept jours de 10 points de base à 1,40 % et réduisant les exigences de réserve des banques de 50 points de base à 6,2 %, libérant environ 1 000 milliards de yuans (138 milliards de dollars) de liquidités. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a également promis un soutien aux entreprises cotées touchées par les droits de douane, tandis que les autorités élargiront un programme pilote permettant aux compagnies d'assurance d'investir 60 milliards de yuans supplémentaires sur les marchés boursiers.

Décision de la Fed attendue dans un contexte économique complexe alors que la banque centrale conclut sa réunion aujourd'hui, avec des taux largement attendus inchangés. Les marchés surveillent de près les signaux sur l'orientation future de la politique monétaire, les commentaires de Powell devant probablement aborder la manière dont la Fed naviguera entre les risques d'inflation liés aux droits de douane et les signes de ralentissement économique. Les traders parient actuellement sur une reprise des baisses de taux en juillet.

Le pétrole rebondit depuis ses plus bas de quatre ans, le Brent gagnant 0,7 % à 62,59 $ le baril et le WTI augmentant de 0,9 % à 59,59 $. Les prix ont trouvé un soutien grâce à l'annonce des pourparlers commerciaux entre les États-Unis et la Chine et aux signes de possibles réductions de production aux États-Unis, alors que des producteurs majeurs de schiste, comme Diamondback Energy et Coterra Energy, ont averti qu'ils réduiraient leurs activités de forage en raison des bas prix. Les données de l'API montrant une baisse de 4,5 millions de barils des stocks de brut aux États-Unis ont également soutenu le marché.