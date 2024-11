Avant l'ouverture des marchés européens (08.11.2024)

Les indices américains ont accueilli favorablement la décision de la Fed de réduire à nouveau ses taux de 5 % à 4,75 %. Le discours de Powell était plutôt dovish et a signalé aux marchés que la Fed est prête à assouplir davantage sa politique monétaire, bien qu'il ait indiqué qu'il ne donnerait plus d'indications majeures sur ce qu'il fera lors des prochaines réunions ; il réagira aux données

M. Powell estime que l'économie américaine se porte très bien, même si le marché du travail n'est pas au mieux de sa forme, et que la politique, même après plusieurs réductions, reste « restrictive » selon lui. Toutefois, la Fed doit veiller à ce que les attentes en matière d'inflation n'augmentent pas, et ses contacts avec le monde des affaires suggèrent que 2025 pourrait être l'occasion d'une amélioration des conditions économiques

Hier, l'indice S&P 500 a progressé de 0,7 %, le Nasdaq 100 a encore augmenté de 1,5 %, mais le Dow Jones Industrial Average et le Russell 2000 ont légèrement perdu du terrain. Aujourd'hui, les contrats à terme sur indices en Europe perdent légèrement avant l'ouverture

Le Nikkei a légèrement augmenté aujourd'hui, de 0,2 % ; l'indice principal du pays a indiqué 109,4 contre 109 prévu et 106,9 précédemment. Les dépenses des ménages ont baissé de -1,1 % contre -1,9 % en septembre et -1,8 % prévu.

Les indices chinois Hang Seng et CSI ont affiché des baisses aujourd'hui, les contrats d'indice HK.cash et CHN.cash perdant près de -3% aujourd'hui. Les investisseurs se demandent si le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire annoncera de nouveaux programmes de relance. Les marchés ne croient pas vraiment à l'imposition par Trump de droits de douane de 60 % sur les marchandises chinoises ; il semble que seul un tel scénario pourrait forcer le parlement à soutenir l'économie plus largement que ce qui a été annoncé jusqu'à présent

Le dollar américain perd légèrement du terrain. Les rendements ont reculé de 4,45 % à 4,33 % après la victoire de Donald Trump, et nous pouvons considérer la réunion de la Fed d'hier comme plutôt dovish, Powell ayant indiqué que la Réserve fédérale était rassurée par une baisse durable de l'inflation américaine et décrit les conditions du marché du travail comme plus faibles qu'elles ne l'étaient avant la pandémie

Sur le marché des matières premières agricoles, l'affaiblissement du dollar américain a apporté un certain soulagement, le blé et le maïs gagnant légèrement du terrain. Les contrats à terme sur le coton sur l'ICE sont en hausse de 3 %, avant la publication du rapport WASDE de l'USDA à 17 heures (heure GMT). Le pétrole perd entre 0,5 et 0,6 %, et le gaz s'échange en hausse de 0,3 %

Le sentiment du marché des crypto-monnaies est très bon ; le Bitcoin s'échange au-dessus de 76K$ et se rapproche à nouveau des sommets historiques atteints hier, et Cardano gagne 12%

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."