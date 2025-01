Avant l'ouverture des marchés européens - (09.01.2025)

L'humeur de Wall Street au cours de la séance d'hier était mitigée, mais les acheteurs ont fini par l'emporter. L'indice S&P 500 et le DJIA ont progressé de 0,2 %, tandis que le Nasdaq 100 a peu varié. Les rendements sont passés de 4,72 % à 4,66 % aujourd'hui, une partie des gains ayant également été reprise par un dollar américain toujours très fort. Aujourd'hui, le marché boursier américain sera fermé à la mémoire de l'ancien président américain Jimmy Carter.

Le marché n'a pas trouvé de surprise dans les minutes du FOMC de décembre d'hier ; les responsables de la Fed ont indiqué la nécessité d'une action plus prudente face à des risques d'inflation plus élevés. M. Waller a déclaré hier que l'impact des droits de douane sur l'inflation n'était pas clair et qu'il ne s'attendait pas à ce que M. Trump impose des droits de douane particulièrement agressifs. Il a ajouté qu'il pensait que l'inflation continuerait à baisser pour atteindre l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Les données ADP d'hier sont apparues plus faibles, avec une variation de l'emploi de 120 000 contre 140 000 attendus. En revanche, les demandes de prestations se sont avérées beaucoup plus faibles, tombant presque à 200 000 contre des attentes d'environ 220 000. Aujourd'hui, le marché attend le rapport NFP de décembre, qui indiquera l'image finale du marché du travail américain à 13h30 GMT. Le marché s'attend à un changement dans l'emploi non agricole de 220k contre 160k en novembre. Le marché des options prévoit une volatilité implicite du S&P %00 de 1,2 % dans un sens ou dans l'autre à la suite du rapport ; la plus élevée depuis septembre.

Le rapport de novembre sur le crédit à la consommation aux États-Unis a été beaucoup plus faible que prévu, chutant de 7,49 milliards de dollars par rapport à l'estimation de 10,5 milliards de dollars. Le crédit du mois précédent s'est élevé à 17,32 milliards de dollars contre 19,24 milliards de dollars précédemment. Le crédit renouvelable s'est élevé à 13,726 milliards de dollars contre 15,151 milliards de dollars le mois dernier.

Les données sur l'inflation en Chine pour le mois de décembre sont légèrement meilleures que prévu, bien que toujours faibles. L'inflation des producteurs PPI a chuté de 2,3 % en glissement annuel, alors qu'une baisse de 2,4 % était attendue, après une baisse de 2,5 % en novembre. L'inflation IPC de la Chine a augmenté de 0,1 % en glissement annuel, conformément aux prévisions et légèrement moins que l'augmentation de 0,2 % en glissement annuel du mois précédent ; la croissance mensuelle de l'IPC est restée stable, bien que nous ayons constaté une baisse de 0,6 % en novembre. L'indice Hang Seng progresse légèrement

Les ventes au détail en Australie ont augmenté de 0,8 % en glissement annuel en décembre, une augmentation de 1 % était attendue après une hausse de 0,6 % en novembre.

Les contrats sur indices américains perdent légèrement, le VIX gagnant à nouveau près de 2 % après la baisse d'hier. Le pétrole gagne légèrement, et NATGAS recule de près de 2 % après la hausse d'hier. La volatilité sur le marché des matières premières agricoles est très limitée aujourd'hui. Le bitcoin continue d'enregistrer des performances médiocres et s'échange à 94 000 dollars ; le sentiment du marché des crypto-monnaies reste modéré. Les contrats sur indices européens se négocient également en légère baisse.

Selon l'enquête de 22V Research, la plupart des investisseurs suivent la situation du marché du travail américain de plus près que d'habitude. Seulement 26 % des personnes interrogées pensent que les données du NFP d'aujourd'hui amélioreront l'appétit pour le risque ; 40 % pensent qu'elles feront davantage pression sur le « risk-off » ; et 34 % pensent qu'elles seront mitigées. Plusieurs responsables de la Réserve fédérale s'exprimeront aujourd'hui dans l'après-midi.

Hier, Donald Trump a de nouveau souligné la nécessité de « rendre le canal de Panama » aux États-Unis, notant que la Chine en profite aujourd'hui. Hier, Taïwan a annoncé qu'elle formait une légion militaire étrangère, en cas de guerre avec la Chine.

