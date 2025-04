Avant l'ouverture des marchés européens (09.04.2025)

Les marchés réagissent par une nouvelle vague de ventes à l'annonce de l'introduction de droits de douane de 104 % sur les importations en provenance de Chine, qui est officiellement entrée en vigueur aujourd'hui, heure de l'Est des États-Unis.

Les espoirs d'une intervention de dernière minute de Pékin se sont envolés, confirmant la position ferme de la Chine face à la politique commerciale agressive de Trump.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont en baisse de 2,00 % aujourd'hui et se rapprochent des plus bas de lundi. L'indice du dollar USDIDX est en baisse de 0,70 %, tandis que l'or gagne 1,20 % à 3020 USD l'once.

Les indices de la zone Asie-Pacifique enregistrent des pertes de 1,50 à 3,00 %, à l'exception des indices chinois qui rebondissent de 2,00 à 3,00 %. Toutefois, le rebond n'est visible que sur les contrats CFD, les indices au comptant perdant entre 1,50 et 2,00 %.

La Banque populaire de Chine a de nouveau fixé un taux de change intérieur pour le yuan, le poussant à son plus bas niveau depuis 2007. La PBOC a progressivement laissé le yuan se déprécier ces derniers jours, dans le but d'atténuer l'impact des droits de douane américains.

Trump a annoncé que les droits de douane tant attendus sur les médicaments pharmaceutiques sont inévitables, les qualifiant de « cruciaux ».

Trump a accusé la Chine d'affaiblir délibérément le yuan pour minimiser l'impact des droits de douane américains. Il estime que cela fait partie de la stratégie de Pékin visant à maintenir la compétitivité des exportations dans un contexte de tensions commerciales croissantes.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a adopté une position prudente, indiquant que la banque centrale attend de voir les effets plus larges des droits de douane. Pendant ce temps, les responsables japonais se préparent à des discussions directes avec les représentants américains à Washington.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a réduit son taux directeur de 25 points de base, à 3,5 %, invoquant l'incertitude croissante au niveau mondial. Cette décision était conforme aux attentes.

Le compte-rendu de la réunion indique que la RBNZ envisage la possibilité de nouvelles baisses de taux si les conditions du commerce mondial se détériorent. L'impact ambigu des droits de douane sur l'inflation a été souligné.

En réponse à l'imposition par les États-Unis d'un droit de douane de 25 % sur les véhicules et pièces importés, la Corée du Sud a annoncé un programme de soutien à son industrie automobile.

Elle a réduit la taxe sur l'achat de voitures de 5 % à 3,5 % jusqu'à la mi-2025 et a augmenté les subventions aux véhicules électriques de 20-40 % à 30-80 %, en les prolongeant jusqu'à la fin de l'année. Ces mesures visent à protéger les constructeurs automobiles nationaux et à soutenir la demande.

Fitch Ratings estime que les nouveaux droits de douane pourraient temporairement augmenter les recettes du gouvernement américain de près de 800 milliards de dollars, portant le taux de droits de douane effectif à 25 %. Toutefois, l'agence prévient que les coûts économiques à long terme pourraient l'emporter sur ces gains.

Fitch s'est dite préoccupée par le fait que la hausse des coûts d'importation pourrait limiter les dépenses de consommation et les investissements des entreprises. Cela pourrait ralentir la croissance économique globale.

